2026 itibarıyle büyük binalarda yağmur hasadı ve gri su zorunlu oluyor

Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yaptığı kapsamlı güncelleme 1 Ocak 2026’dan itibaren büyük ölçekli kamu ve özel binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su sistemlerini zorunlu hale getiriyor. Yönetmelik değişikliği, artan su ihtiyacı ve iklim değişikliğinin yarattığı baskıyı azaltmayı hedeflerken Türkiye genelinde yılda toplam 10 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak bir dönüşümü işaret ediyor.

Su kıtlığı için kritik önlem

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu hasadı, depo kapasitesi 7 metreküpü geçen, parsel alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki yapılar ile çatı izdüşümü 1000 metrekareyi aşan özel yapılar ve tüm büyük kamu binaları için zorunlu tutuluyor. Çatılardan toplanan su, özel filtrelerle arıtılarak bahçe sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Bu uygulamanın tek başına yıllık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu yaratması bekleniyor.

Gri su sistemi ise 200 yatak üzeri konaklama tesisleri, 10 bin metrekareden büyük AVM’ler ve 30 bin metrekareyi aşan kamu binaları için mecburi olacak. Duş, küvet ve lavabo sularının arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılmasına dayanan bu sistemle binalarda yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su geri kazanılacak. Bakanlık, her iki sistemin birlikte devreye alınmasıyla 1,5 yıl içinde Mogan Gölü’nün hacmine eş değer suyun korunacağını hesaplıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik düzenlemeler kapsamında her iki sistemin depolama tankları binaların yan veya arka bahçelerinde yer altına yerleştirilecek. Yağmur suyu deposunun kapasitesi, binanın bulunduğu ilin yıllık yağış verileri ve çatının yapısal özellikleri baz alınarak toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su depolarında ise sistem, bağlı olduğu tuvalet rezervuarlarının en az yarısını besleyebilecek kapasitede olacak. Mevcut binalarda yalnızca yeni bir inşaat ruhsatı gerektiren kapsamlı tadilat yapılması halinde bu şart aranmayacak.

Düzenlemenin yalnızca su tasarrufuyla sınırlı kalmadığını belirten Bakanlık, bu sistemlerin afet anlarında ücretsiz ve erişilebilir bir su kaynağı sunması ve yoğun yağışlarda sel riskini azaltması nedeniyle çevresel ve ekonomik açıdan önemli bir katkı ürettiğini vurguluyor.

Yeşil Sertifika almak da zorunlu

Yeni yönetmelik yalnızca su değil, enerji tasarrufu açısından da önemli başlıklar içeriyor. 2026’dan sonra inşa edilecek ve toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan tüm kamu binalarının YeS-TR (Yeşil Sertifika) sahibi olması zorunlu olacak. Böylece yılda 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması, bunun da Keban Barajı’nın bir aylık enerji üretimine denk bir kazanım oluşturması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ile 800 milyon TL düzeyinde ekonomik fayda hedefleniyor.

Elektrikte akıllı sayaç zorunluluğu: Anlık fatura görülecek 2 gün önce eklendi

Düzenlemeler elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için de kolaylık getiriyor. Artık site ve apartmanların otoparklarında yapılacak şarj ünitesi montajları için elektrik tesisatı ruhsatı gerekmeyecek. Ancak hat çekimi ve yangın güvenliği için uygulama projeleri hazırlanarak idareye sunulmak zorunda olacak. Bu adımla, şarj altyapısının yaygınlaşmasında karşılaşılan bürokratik engellerin büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

