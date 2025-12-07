2026 itibarıyle büyük binalarda yağmur hasadı ve gri su zorunlu oluyor

Su kıtlığı için kritik önlem
Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu hasadı, depo kapasitesi 7 metreküpü geçen, parsel alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki yapılar ile çatı izdüşümü 1000 metrekareyi aşan özel yapılar ve tüm büyük kamu binaları için zorunlu tutuluyor. Çatılardan toplanan su, özel filtrelerle arıtılarak bahçe sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Bu uygulamanın tek başına yıllık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu yaratması bekleniyor.
Gri su sistemi ise 200 yatak üzeri konaklama tesisleri, 10 bin metrekareden büyük AVM’ler ve 30 bin metrekareyi aşan kamu binaları için mecburi olacak. Duş, küvet ve lavabo sularının arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılmasına dayanan bu sistemle binalarda yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su geri kazanılacak. Bakanlık, her iki sistemin birlikte devreye alınmasıyla 1,5 yıl içinde Mogan Gölü’nün hacmine eş değer suyun korunacağını hesaplıyor.
Düzenlemenin yalnızca su tasarrufuyla sınırlı kalmadığını belirten Bakanlık, bu sistemlerin afet anlarında ücretsiz ve erişilebilir bir su kaynağı sunması ve yoğun yağışlarda sel riskini azaltması nedeniyle çevresel ve ekonomik açıdan önemli bir katkı ürettiğini vurguluyor.
Yeşil Sertifika almak da zorunlu
Yeni yönetmelik yalnızca su değil, enerji tasarrufu açısından da önemli başlıklar içeriyor. 2026’dan sonra inşa edilecek ve toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan tüm kamu binalarının YeS-TR (Yeşil Sertifika) sahibi olması zorunlu olacak. Böylece yılda 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması, bunun da Keban Barajı’nın bir aylık enerji üretimine denk bir kazanım oluşturması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ile 800 milyon TL düzeyinde ekonomik fayda hedefleniyor.
Düzenlemeler elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için de kolaylık getiriyor. Artık site ve apartmanların otoparklarında yapılacak şarj ünitesi montajları için elektrik tesisatı ruhsatı gerekmeyecek. Ancak hat çekimi ve yangın güvenliği için uygulama projeleri hazırlanarak idareye sunulmak zorunda olacak. Bu adımla, şarj altyapısının yaygınlaşmasında karşılaşılan bürokratik engellerin büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.
