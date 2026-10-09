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    En çok satan bilgisayar markaları açıklandı: İşte PC pazarının lideri

    IDC'ye göre, 2026 3. çeyreğinde küresel PC satışları %20.1 oranında düştü. Üreticiler, ikinci çeyreğe göre %9 daha az bilgisayar satışı gerçekleştirdi. Peki, en çok satan bilgisayar markası hangisi?

    En çok satan bilgisayar markaları 2026 Tam Boyutta Gör
    IDC'ye göre, 2026 3. çeyreğinde küresel PC satışları %20.1 oranında düştü. Üreticiler, ikinci çeyreğe göre %9 daha az bilgisayar satışı gerçekleştirdi. Peki, en çok satan bilgisayar markası hangisi?

    Küresel PC satışları %20 düştü!

    global pc satışları 2026 3. çeyrek
    Küresel PC satışları, arz kısıtlamaları, yüksek fiyatlar ve stok yığma nedeniyle talebin azalmasıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde %20.1 oranında düştü. Lenovo pazar lideri olmaya devam ederken, Apple ve Asus çoğu büyük rakibine göre daha küçük düşüşler yaşadı.

    Araştırma şirketi IDC'ye göre, bilgisayar satışları önceki yıla göre %20.1 azalarak çeyrekte 62.7 milyon adede düştü. Bir yıl önce bu rakam 78.5 milyondu. Düşüş, ikinci çeyrekte kaydedilen düşüşten (%3.8) önemli ölçüde daha dikti; satışlar da bir önceki çeyreğe göre %9.1 azaldı. Bu, normalde okul başlangıcı sezonundan kaynaklanan talepten faydalanan bir çeyrek için alışılmadık bir gelişme.

    Bilgisayar satışları neden düştü?

    IDC, düşüşün büyük ölçüde erken stoklamaya bağlı olduğunu belirtiyor. Bu yılın başlarında, PC üreticileri ve satıcıları, bellek maliyetlerine bağlı fiyat artışlarının önüne geçmek için fazladan stok yaptı. Bu, yılın ilk yarısında satışları artırsa da ikinci yarıda gelen talebi fiilen öne çekti, üçüncü çeyrekte olağan mevsimsel artış için çok az alan bıraktı. Durum, yükselen PC fiyatları ile daha da kötüleşti. IDC, tedarik sorunlarının ve yapay zeka veri merkezi kurulumundan kaynaklanan artan maliyetlerin piyasayı etkileyen ana faktörler arasında olduğunu söylüyor.

    Dağıtıcılar, şu anda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalırken, ellerindeki fazla stokları satmaya çalışıyor. Kısa vadeli bazı indirimler mümkün olsa da, fiyatların yakın vadede geçen yılki satışların oldukça üzerinde kalması bekleniyor. Büyük olasılıkla, koşullar iyileşmeden önce daha da kötüleşecek; fiyatların 2026'nın geri kalanında ve 2027'ye kadar geçen yılki seviyelerin oldukça üzerinde kalması bekleniyor.

    Bu durumdan tüm büyük PC üreticileri etkilendi. Lenovo, yıllık %22.6’lık düşüşe rağmen 14.9 milyon satış ve %23.8’lik pazar payıyla pazar lideri konumunu korudu. HP, satışlarında %30.9’luk düşüşle ilk beş arasında en sert düşüşü yaşarken, Dell %25 düşüşle 7.6 milyon adede geriledi. Apple, Mac satışlarında %11.3’lük bir düşüşle karşılaşırken, Asus %8.6’lık düşüşle 5.5 milyon adet bilgisayar satışı gerçekleştirdi.

    Lenovo, HP ve Dell, bir önceki yıla kıyasla pazar paylarında %4.2’lik bir kayıp yaşadı. Apple ve Asus, satış hacimlerindeki düşüşe rağmen pazar paylarını artırdı.

    En çok satan bilgisayar markaları (2026 3. çeyrek)

    1. Lenovo: 14.9 milyon (%23,8 pazar payı)
    2. HP: 10.3 milyon (%16,5 pazar payı)
    3. Dell: 7.6 milyon (%12,1 pazar payı)
    4. Apple: 5.9 milyon (%9,5 pazar payı)
    5. Asus: 5.5 milyon (%8,7 pazar payı)
    6. Diğer: 18.4 milyon (%29,4 pazar payı)
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