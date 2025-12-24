Giriş
    2026'da otoyol ve köprü ücretlerine gelecek zam belli oldu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    2026'da otoyol ve köprü ücretlerine gelecek zam belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında "KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise farklı kriterlerin devrede olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız"

    Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Eğer köprü ve otoyollara bu oranda zam yapılırsa 2026'da geçiş ücretleri şöyle olacak:

    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47 TL --> 59 TL
    • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL --> 59 TL
    • Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL --> 100 TL
    • Osmangazi Köprüsü: 795 TL --> 998 TL
    • 1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL --> 998 TL
