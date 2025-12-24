2026'da otoyol ve köprü ücretlerine gelecek zam belli oldu

Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise farklı kriterlerin devrede olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız"
Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Eğer köprü ve otoyollara bu oranda zam yapılırsa 2026'da geçiş ücretleri şöyle olacak:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47 TL --> 59 TL
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL --> 59 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL --> 100 TL
- Osmangazi Köprüsü: 795 TL --> 998 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL --> 998 TL