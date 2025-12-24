Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında "KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise farklı kriterlerin devrede olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız"

Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Eğer köprü ve otoyollara bu oranda zam yapılırsa 2026'da geçiş ücretleri şöyle olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47 TL --> 59 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL --> 59 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL --> 100 TL

Osmangazi Köprüsü: 795 TL --> 998 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 795 TL --> 998 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026'da otoyol ve köprü ücretlerine gelecek zam belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: