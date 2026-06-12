2026 Dünya Kupası yapay zekâ ile 100 bin kez simüle edildi: İşte kazananlar

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi spor dünyasında şu anda tüm gözler 2026 Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanından 48 takımın o ikonik kupa için yarıştığı turnuva dün resmen başladı. Turnuvanın nasıl ilerleyeceğini AI yardımıyla öngörmeye çalışan veri teknolojileri şirketi Sportradar da 2026 Dünya Kupası’nı yapay zekâ destekli bir sistemle tam 100 bin kez simüle etti. Bu ilginç çalışma, grup aşamasından başlayarak favorileri ve sürpriz adayları ortaya koydu.

Sportradar’ın kullandığı simülasyon sisteminin arkasında oldukça kapsamlı bir veri havuzu bulunuyor. Simülasyonlarda takımların güncel FIFA sıralamaları, oyuncu performans verileri, geçmiş turnuva istatistikleri, sakatlık geçmişleri, maç temposu ve hatta olası fikstür senaryoları gibi çok sayıda parametrenin hesaba katıldığı belirtiliyor. Yapay zekâ sistemi, her maçı binlerce farklı değişkene göre yeniden hesaplayarak olası sonuç dağılımlarını çıkarıyor. Bu da tek bir tahmin yerine olasılık temelli daha geniş bir tablo sunulmasını sağlıyor.

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2026 Dünya Kupası'nın En Büyük Favorileri İspanya ve Fransa

Bu detaylı simülasyona gören grup aşamasındaki birinciler şunlar olacak:

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Grup ikincileri ise bu takımlar olacak:

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Grup aşamasındaki en iyi üçüncüler olarak bir sonraki tura ilerleyecek sekiz takım ise şunlar olacak:

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100 bin kez tekrarlanan simülasyon sırasında en çok gerçekleşen final karşılaşmaları şunlar oldu:

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100 bin simülasyonun yaklaşık 63 bininden kupa şu dört takımdan birine gitti: İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya. İşte simülasyonda kupayı en çok kazanan takımlar:

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