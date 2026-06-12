2026 Dünya Kupası yapay zekâ ile 100 bin kez simüle edildi: İşte kazananlar

Sportradar’ın kullandığı simülasyon sisteminin arkasında oldukça kapsamlı bir veri havuzu bulunuyor. Simülasyonlarda takımların güncel FIFA sıralamaları, oyuncu performans verileri, geçmiş turnuva istatistikleri, sakatlık geçmişleri, maç temposu ve hatta olası fikstür senaryoları gibi çok sayıda parametrenin hesaba katıldığı belirtiliyor. Yapay zekâ sistemi, her maçı binlerce farklı değişkene göre yeniden hesaplayarak olası sonuç dağılımlarını çıkarıyor. Bu da tek bir tahmin yerine olasılık temelli daha geniş bir tablo sunulmasını sağlıyor.
2026 Dünya Kupası'nın En Büyük Favorileri İspanya ve Fransa
Bu detaylı simülasyona gören grup aşamasındaki birinciler şunlar olacak:
Grup ikincileri ise bu takımlar olacak:
Grup aşamasındaki en iyi üçüncüler olarak bir sonraki tura ilerleyecek sekiz takım ise şunlar olacak:
100 bin kez tekrarlanan simülasyon sırasında en çok gerçekleşen final karşılaşmaları şunlar oldu:
100 bin simülasyonun yaklaşık 63 bininden kupa şu dört takımdan birine gitti: İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya. İşte simülasyonda kupayı en çok kazanan takımlar:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: