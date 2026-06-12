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    2026 Dünya Kupası yapay zekâ ile 100 bin kez simüle edildi: İşte kazananlar

    Spor verileri konusunda önde gelen şirketlerden olan Sportradar, özel bir yapay zekâ sistemi kullanarak 2026 Dünya Kupası'nı 100 bin kez simüle etti. İşte bu simülasyonun verdiği sonuçlar...

    2026 Dünya Kupası yapay zekâ ile 100 bin kez simüle edildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi spor dünyasında şu anda tüm gözler 2026 Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanından 48 takımın o ikonik kupa için yarıştığı turnuva dün resmen başladı. Turnuvanın nasıl ilerleyeceğini AI yardımıyla öngörmeye çalışan veri teknolojileri şirketi Sportradar da 2026 Dünya Kupası’nı yapay zekâ destekli bir sistemle tam 100 bin kez simüle etti. Bu ilginç çalışma, grup aşamasından başlayarak favorileri ve sürpriz adayları ortaya koydu.

    Sportradar’ın kullandığı simülasyon sisteminin arkasında oldukça kapsamlı bir veri havuzu bulunuyor. Simülasyonlarda takımların güncel FIFA sıralamaları, oyuncu performans verileri, geçmiş turnuva istatistikleri, sakatlık geçmişleri, maç temposu ve hatta olası fikstür senaryoları gibi çok sayıda parametrenin hesaba katıldığı belirtiliyor. Yapay zekâ sistemi, her maçı binlerce farklı değişkene göre yeniden hesaplayarak olası sonuç dağılımlarını çıkarıyor. Bu da tek bir tahmin yerine olasılık temelli daha geniş bir tablo sunulmasını sağlıyor.

    2026 Dünya Kupası'nın En Büyük Favorileri İspanya ve Fransa

    Bu detaylı simülasyona gören grup aşamasındaki birinciler şunlar olacak:

    2026 Dünya Kupası AI ile 100 bin kez oynatıldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Grup ikincileri ise bu takımlar olacak:

    2026 Dünya Kupası AI ile 100 bin kez oynatıldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Grup aşamasındaki en iyi üçüncüler olarak bir sonraki tura ilerleyecek sekiz takım ise şunlar olacak:

    2026 Dünya Kupası AI ile 100 bin kez oynatıldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    100 bin kez tekrarlanan simülasyon sırasında en çok gerçekleşen final karşılaşmaları şunlar oldu:

    2026 Dünya Kupası AI ile 100 bin kez oynatıldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    100 bin simülasyonun yaklaşık 63 bininden kupa şu dört takımdan birine gitti: İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya. İşte simülasyonda kupayı en çok kazanan takımlar:

    2026 Dünya Kupası AI ile 100 bin kez oynatıldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

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