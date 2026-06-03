2026 Dünya Kupası topu maçlardan önce şarj edilecek: İşte turnuvada kullanılacak teknolojiler

Tam Boyutta Gör 2026 FIFA Dünya Kupası, 12 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 32 takımdan 48 takıma genişletilen turnuva, toplam 104 maç ile FIFA tarihinin en büyük organizasyonu olacak. FIFA, turnuva boyunca hakem kararlarının doğruluğunu artırmak ve izleyici deneyimini geliştirmek için çok sayıda yapay zeka destekli teknolojiyi devreye alacağını açıkladı.

“Trionda” topu, 500 Hz sensörle gerçek zamanlı izlenecek

Turnuvanın resmi maç topu olan Trionda, içine entegre edilen 500 Hz’lik hareket sensörü sayesinde saniyede 500 veri noktası toplayarak topun hızını, dönüşünü, temas anlarını ve yörüngesini gerçek zamanlı izleyebiliyor. 14 gram ağırlığında sensöre sahip top, kablosuz şarj ile maçlardan önce şarj edilecek. 90 dakikada şarj ile sensörün 6 saat boyunca çalışabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Adidas tarafından geliştirilen top, 2022 Dünya Kupası’ndaki Al Rihla modeline göre önemli bir tasarım değişikliği içeriyor. Sensör bu kez topun merkezinde değil, dış panel yapısına entegre edilmiş durumda. Bu sayede topun ağırlık dengesi ve hissiyatı korunurken ölçüm hassasiyeti artırılıyor.

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VAR sistemi yapay zeka destekli 3D dijital oyuncularla güçleniyor

Turnuvada hakem kararlarını desteklemek için en dikkat çekici yeniliklerden biri de 3D oyuncu modelleme sistemi olacak. Turnuvadaki 1248 futbolcu için, maç öncesinde 28 adet 3D tarama kabininde dijital kopyalar oluşturuluyor.

Lenovo tarafından geliştirilen bu sistem, yapay zeka destekli modelleme ile oyuncuların birebir dijital ikizlerini oluşturuyor. Böylece VAR incelemelerinde farklı açılardan sanal sahne yeniden canlandırılabiliyor. Sistem, özellikle ofsayt, elle oynama ve ceza sahası içi temas gibi kritik pozisyonlarda milisaniye düzeyinde analiz imkanı sağlıyor.

Hakem kameraları ve yapay zeka analiz asistanı

Turnuva ayrıca hakemlerin vücut kamerası kullandığı ilk organizasyonlardan biri olacak. Bu sayede izleyiciler maçları hakem perspektifinden canlı takip edebilecek. Buna ek olarak “Football AI Pro” adlı yapay zeka sistemi, takımların anlık veri analizini yaparak 2000’den fazla istatistik üzerinden teknik ekiplere taktik öneriler ve performans analizleri sunacak.