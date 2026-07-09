2026 Emmy adayları açıklandı: Bu kez HBO Max dizileri ön planda

Stranger Things ve Euphoria gibi bu yıl final yapan iki popüler dizinin Emmy Ödülleri'nde pek karşılık bulamamış olması dikkatlerden kaçmadı. Her iki dizi de ana kategorilerde adaylık alamadı.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da HBO/HBO Max, Netflix'in önünde yer aldı ama bu kez HBO'yu zirveye taşıyanın HBO Max orijinal dizileri (The Pitt ve Hacks) olması dikkat çekti. HBO/HBO Max bu yıl toplamda 122 adaylık alırken, Netflix 111 adaylık aldı. Apple TV ise 87 adaylıkla üçüncü sırada yer aldı.
2026 Emmy Adayları Açıklandı
78. Emmy Ödülleri, 14 Eylül’de sahiplerini bulacak. İşte adaylar:
En İyi Drama Dizisi
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight Of The Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends & Neighbors
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo's Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders In The Building
Shrinking
Widow's Bay
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi
All Her Fault
The Beast In Me
Beef
DTF St Louis
Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
En İyi TV Filmi
Heads Of State
Miss You, Love You
People We Meet On Vacation
Remarkably Bright Creatures
Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)
Sterling K. Brown – Paradise
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Rufus Sewell – The Diplomat
Noah Wyle – The Pitt
En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)
Carrie Coon – The Gilded Age
Chase Infiniti – The Testaments
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Zendaya – Euphoria
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Steve Carell – Rooster
Matthew Rhys – Widow's Bay
Jason Segel – Shrinking
Martin Short – Only Murders In The Building
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Ayo Edebiri – The Bear
Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
Lisa Kudrow – The Comeback
Jean Smart – Hacks
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)
Riz Ahmed – Bait
Jason Bateman – Black Rabbit
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac – Beef
Matthew Rhys – The Beast In Me
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)
Claire Danes – The Beast In Me
Sally Field – Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan – Beef
Sarah Pidgeon – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
Sarah Snook – All Her Fault
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)
Patrick Ball – The Pitt
Billy Crudup – The Morning Show
Shawn Hatosy – The Pitt
Gerran Howell – The Pitt
Jack Lowden – Slow Horses
Tom Pelphrey – Task
Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)
Taylor Dearden – The Pitt
Fiona Dourif – The Pitt
Allison Janney – The Diplomat
Katherine LaNasa – The Pitt
Sepideh Moafi – The Pitt
Julianne Nicholson – Paradise
Karolina Wydra – Pluribus
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)
Colman Domingo – The Four Seasons
Paul W Downs – Hacks
Harrison Ford – Shrinking
Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles
Stephen Root – Widow's Bay
Michael Urie – Shrinking
Tyler James Williams – Abbott Elementary
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)
Dale Dickey – Widow's Bay
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Abbott Elementary
Kate O'Flynn – Widow's Bay
Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles
Megan Stalter – Hacks
Jessica Williams – Shrinking
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)
Jason Bateman – DTF St Louis
Richard Gadd – Half Man
David Harbour – DTF St Louis
Richard Jenkins – DTF St Louis
Charles Melton – Beef
Nick Offerman – Death By Lightning
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)
Linda Cardellini – DTF St Louis
Dakota Fanning – All Her Fault
Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday – DTF St Louis
Youn Yuh-jung – Beef
Constance Zimmer – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
En İyi Reality Yarışma Programı
Dancing With the Stars
RuPaul's Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
En İyi Talk Show
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight With John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live