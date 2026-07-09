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    2026 Emmy adayları açıklandı: Bu kez HBO Max dizileri ön planda

    Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olan Emmy Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. 2026 Emmy adayları arasında öne çıkan yapımlar The Pitt ve Hacks oldu.

    2026 Emmy adayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. Dün, hem ana kategorilerde hem de teknik dallarda yarışacak isimler açıklandı. 2026 Emmy adayları arasında öne çıkan yapımlar The Pitt, Hacks, Widow’s Bay, Pluribus ve Beef oldu. The Pitt, 25 adaylıkla bu yıl en çok adaylık alan dizi olurken, onu 24 adaylıkla Hacks ve 19 adaylıkla Widow’s Bay takip etti.

    Stranger Things ve Euphoria gibi bu yıl final yapan iki popüler dizinin Emmy Ödülleri'nde pek karşılık bulamamış olması dikkatlerden kaçmadı. Her iki dizi de ana kategorilerde adaylık alamadı.

    Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da HBO/HBO Max, Netflix'in önünde yer aldı ama bu kez HBO'yu zirveye taşıyanın HBO Max orijinal dizileri (The Pitt ve Hacks) olması dikkat çekti. HBO/HBO Max bu yıl toplamda 122 adaylık alırken, Netflix 111 adaylık aldı. Apple TV ise 87 adaylıkla üçüncü sırada yer aldı.

    2026 Emmy Adayları Açıklandı

    2026 Emmy adayları açıklandı Tam Boyutta Gör

    78. Emmy Ödülleri, 14 Eylül’de sahiplerini bulacak. İşte adaylar:

    En İyi Drama Dizisi

    The Diplomat
    The Gilded Age
    A Knight Of The Seven Kingdoms
    Paradise
    The Pitt
    Pluribus
    Slow Horses
    Your Friends & Neighbors

    En İyi Komedi Dizisi

    Abbott Elementary
    The Bear
    Hacks
    Margo's Got Money Troubles
    Nobody Wants This
    Only Murders In The Building
    Shrinking
    Widow's Bay

    En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

    All Her Fault
    The Beast In Me
    Beef
    DTF St Louis
    Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

    En İyi TV Filmi

    Heads Of State
    Miss You, Love You
    People We Meet On Vacation
    Remarkably Bright Creatures
    Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

    En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

    Sterling K. Brown – Paradise
    Gary Oldman – Slow Horses
    Mark Ruffalo – Task
    Rufus Sewell – The Diplomat
    Noah Wyle – The Pitt

    En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

    Carrie Coon – The Gilded Age
    Chase Infiniti – The Testaments
    Keri Russell – The Diplomat
    Rhea Seehorn – Pluribus
    Zendaya – Euphoria

    En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

    Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
    Steve Carell – Rooster
    Matthew Rhys – Widow's Bay
    Jason Segel – Shrinking
    Martin Short – Only Murders In The Building

    En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

    Quinta Brunson – Abbott Elementary
    Ayo Edebiri – The Bear
    Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
    Lisa Kudrow – The Comeback
    Jean Smart – Hacks

    En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

    Riz Ahmed – Bait
    Jason Bateman – Black Rabbit
    Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
    Oscar Isaac – Beef
    Matthew Rhys – The Beast In Me

    En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

    Claire Danes – The Beast In Me
    Sally Field – Remarkably Bright Creatures
    Carey Mulligan – Beef
    Sarah Pidgeon – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
    Sarah Snook – All Her Fault

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

    Patrick Ball – The Pitt
    Billy Crudup – The Morning Show
    Shawn Hatosy – The Pitt
    Gerran Howell – The Pitt
    Jack Lowden – Slow Horses
    Tom Pelphrey – Task
    Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

    Taylor Dearden – The Pitt
    Fiona Dourif – The Pitt
    Allison Janney – The Diplomat
    Katherine LaNasa – The Pitt
    Sepideh Moafi – The Pitt
    Julianne Nicholson – Paradise
    Karolina Wydra – Pluribus

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

    Colman Domingo – The Four Seasons
    Paul W Downs – Hacks
    Harrison Ford – Shrinking
    Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles
    Stephen Root – Widow's Bay
    Michael Urie – Shrinking
    Tyler James Williams – Abbott Elementary

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

    Dale Dickey – Widow's Bay
    Hannah Einbinder – Hacks
    Janelle James – Abbott Elementary
    Kate O'Flynn – Widow's Bay
    Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles
    Megan Stalter – Hacks
    Jessica Williams – Shrinking

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

    Jason Bateman – DTF St Louis
    Richard Gadd – Half Man
    David Harbour – DTF St Louis
    Richard Jenkins – DTF St Louis
    Charles Melton – Beef
    Nick Offerman – Death By Lightning

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

    Linda Cardellini – DTF St Louis
    Dakota Fanning – All Her Fault
    Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
    Joy Sunday – DTF St Louis
    Youn Yuh-jung – Beef
    Constance Zimmer – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

    En İyi Reality Yarışma Programı

    Dancing With the Stars
    RuPaul's Drag Race
    Survivor
    Top Chef
    The Traitors

    En İyi Talk Show

    The Daily Show
    Jimmy Kimmel Live
    Last Week Tonight With John Oliver
    The Late Show with Stephen Colbert
    Saturday Night Live

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