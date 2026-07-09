2026 Emmy adayları açıklandı: Bu kez HBO Max dizileri ön planda

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. Dün, hem ana kategorilerde hem de teknik dallarda yarışacak isimler açıklandı. 2026 Emmy adayları arasında öne çıkan yapımlar The Pitt, Hacks, Widow’s Bay, Pluribus ve Beef oldu. The Pitt, 25 adaylıkla bu yıl en çok adaylık alan dizi olurken, onu 24 adaylıkla Hacks ve 19 adaylıkla Widow’s Bay takip etti.

Stranger Things ve Euphoria gibi bu yıl final yapan iki popüler dizinin Emmy Ödülleri'nde pek karşılık bulamamış olması dikkatlerden kaçmadı. Her iki dizi de ana kategorilerde adaylık alamadı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da HBO/HBO Max, Netflix'in önünde yer aldı ama bu kez HBO'yu zirveye taşıyanın HBO Max orijinal dizileri (The Pitt ve Hacks) olması dikkat çekti. HBO/HBO Max bu yıl toplamda 122 adaylık alırken, Netflix 111 adaylık aldı. Apple TV ise 87 adaylıkla üçüncü sırada yer aldı.

2026 Emmy Adayları Açıklandı

Tam Boyutta Gör

78. Emmy Ödülleri, 14 Eylül’de sahiplerini bulacak. İşte adaylar:

En İyi Drama Dizisi

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight Of The Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

Shrinking

Widow's Bay

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

DTF St Louis

Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

En İyi TV Filmi

Heads Of State

Miss You, Love You

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Noah Wyle – The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Widow's Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders In The Building

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Matthew Rhys – The Beast In Me

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

Claire Danes – The Beast In Me

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Tom Pelphrey – Task

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – The Diplomat

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

Colman Domingo – The Four Seasons

Paul W Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles

Stephen Root – Widow's Bay

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

Dale Dickey – Widow's Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate O'Flynn – Widow's Bay

Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

Jason Bateman – DTF St Louis

Richard Gadd – Half Man

David Harbour – DTF St Louis

Richard Jenkins – DTF St Louis

Charles Melton – Beef

Nick Offerman – Death By Lightning

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi)

Linda Cardellini – DTF St Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday – DTF St Louis

Youn Yuh-jung – Beef

Constance Zimmer – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

En İyi Reality Yarışma Programı

Dancing With the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

En İyi Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

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