Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: Bütçenize en uygun modeller

    Monitör fiyatları 2026'da panel teknolojisi, çözünürlük ve yenileme hızına göre geniş bir aralıkta değişiyor. Peki bütçeye göre hangi model tercih edilmeli? İşte Fiyat performans oranı yüksek modeller

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    Yeni bir monitör satın almak isteyen kullanıcıların karşısına 2026 yılında oldukça geniş bir ürün yelpazesi çıkıyor. Full HD çözünürlük ve yüksek yenileme hızına sahip uygun fiyatlı modellerden 4K çözünürlüklü OLED ekranlara kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda seçenek bulunuyor. 

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi

    Üstelik Monitör Fiyatları, yalnızca ekran boyutu ve çözünürlüğe göre değil, panel teknolojisi, yenileme hızı, tepki süresi, HDR desteği, bağlantı seçenekleri ve değişken yenileme teknolojilerine göre de önemli ölçüde değişiyor.

    Bu nedenle monitör satın alırken yalnızca "kaç Hz?" veya "kaç inç?" sorularına odaklanmamak gerekiyor. Kullanılan ekran kartı, oynanan oyunlar ve monitörün hangi amaçla kullanılacağı da hesaba katılmalı. Peki 2026'da hangi monitör modelleri öne çıkıyor? Gelin farklı bütçelere göre seçeneklere birlikte bakalım.

    2026 Fiyat/Performans monitörler
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    1080P
    Casper Excalibur M.E27FVC-E Monitör 7.999 TL
    MSI MAG 275F 8.927 TL
    2K QHD
    Casper Excalibur M.E27QIF-D Monitör 10.999 TL
    Samsung Odyssey G5 S27FG502 9.499 TL
    TCL 27P3A Pro Gaming 20.000 TL
    Casper Excalibur M.E315QVC-C  11.999 TL
    4K
    AOC U32G4U 4K 28.000 TL
    Samsung Odyssey OLED G5 18.859 TL
    Dell Alienware AW2725Q 37.129 TL
    AOC U27G4XM 25.251 TL

    1️⃣ Casper Excalibur M.E27FVC-E

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur M.E27FVC-E, uygun fiyatlı monitörler arasında fiyatı ve performansıyla ilgi çeken bir model. 27 inçlik kavisli Fast VA panelden destek alan model, Full HD çözünürlük ve 300 Hz yenileme hızı sunuyor.. Buradaki en önemli detay 300 Hz yenileme hızı. Ancak bu değerden tam anlamıyla yararlanmak için bilgisayarın oyunlarda 300 FPS seviyelerine yaklaşabilmesi gerekiyor.

    Dolayısıyla model özellikle CS2, Valorant, Overwatch 2 gibi yüksek FPS alınabilen rekabetçi oyunları oynayanlara daha fazla hitap ediyor. Monitör, 1500R kavisli tasarıma ek olarak, 0,5 ms MPRT tepki süresi, 400 nit parlaklık, 4000:1 kontrast%100 sRGB ve HDR10 desteğiyle geliyor. Üstelik AMD FreeSync / Nvidia G-Sync uyumluluğu da bulunuyor.

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080
    • Panel: Fast VA
    • Ekran: 1500R kavisli
    • Yenileme hızı: 300 Hz
    • Tepki süresi: 0,5 ms MPRT
    • Parlaklık: 400 nit
    • Kontrast: 4000:1
    • Renk kapsamı: %100 sRGB
    • HDR: HDR10
    • VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
    • Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort
    • VESA: 100 x 100 mm

    2️⃣ MSI MAG 275F

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    Düşük bütçeye sahip kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri MSI MAG 275F. 27 inçlik Rapid IPS panel kullanan monitör, Full HD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Dolayısıyla daha çok fiyatıyla öne çıkan model, yüksek yenileme hızına geçmek isteyen ancak QHD monitörlere çıkmak istemeyen kullanıcılar için değerlendirilebilir. Ayrıca MAG 275F, 0,5 ms tepki süresi, Adaptive-Sync desteği ve düz panel yapısıyla geliyor.

    Bu segmentte Full HD çözünürlük nedeniyle ekran kartından daha yüksek FPS almak kolaylaşıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda 180 Hz yenileme hızı önemli bir avantaj sağlayabilir.

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 1920 x 1080
    • Panel: Rapid IPS
    • Ekran: Düz
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Tepki süresi: 0,5 ms
    • Parlaklık: 250 nit
    • Kontrast: 1000:1
    • Senkronizasyon: Adaptive-Sync
    • Kullanım: Oyun / günlük kullanım

    3️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur M.E27QIF-D ise, QHD kategorisinde özellikle fiyatı ve özellikleriyle ilgi çeken bir başka model. 27 inç IPS panel kullanan monitör, 2560 x 1440 çözünürlüğü, 240 Hz gibi yüksek yenileme hızıyla birleştiriyor. Monitör, 1 ms MPRT tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, %85 NTSC renk havuzu ve HDR10 desteğine sahip.

    Ayrıca Vesa uyumluluğunun yanı sıra, pivot ve yükseklik ayarlı tasarımda geliyor ve 2x HDMI 2.1, 2x DP 1.4 çıkışı sunuyor. 

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
    • Panel: IPS
    • Yenileme hızı: 240 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms MPRT
    • Parlaklık: 300 nit
    • Kontrast: 1000:1
    • Renk: %85 NTSC
    • HDR: HDR
    • VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
    • HDMI: 2x HDMI 2.1
    • DisplayPort: 2x DP 1.4
    • Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
    • VESA: 100 x 100 mm

    4️⃣ Samsung Odyssey G5 S27FG502

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    27 inç kategorisinde 2K çözünürlüğe geçildiğinde monitör fiyatları biraz artıyor. Bu kategorideki ürünlerden Samsung Odyssey G5, 27 inç boyutunda Fast IPS paneli ile 2K QHD çözünürlük sunuyor. Monitörün yenileme hızı ise 180Hz ve 1ms GtG tepki süresine sahip. Parlaklık bölümünde ise 350 nit değerine ulaşabiliyor ve MD FreeSync / NVIDIA G-Sync desteğiye geliyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2K çözünürlük 1080p'ye göre donanım yükünü %20 ila 40 arasında artırıyor. Bu nedenle sistemleri uygun kullanıcıların bu modele yönelirken dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. 

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 2560 x 1440
    • Panel: Fast IPS
    • Ekran: Düz
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Tepki süresi: 1ms
    • Parlaklık: 350 nit
    • Kontrast: 1000:1
    • HDR: HDR10
    • VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
    • Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort
    • VESA: 100 x 100 mm

    5️⃣ TCL 27P3A Pro Gaming

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    TCL 27P3A Pro, günümüzde OLED'e alternatif diyebileceğimiz MiniLED teknolojisini destekleyen modellerden biri. Monitör, 27 inç QD-MiniLED panelinde 2560 x 1440px çözünürlük sunuyor. Ayrıca 320Hz yenileme hızı ve 1196 lokal karartma bölgesine sahip. Bu da OLED'e yakın siyahlar sunarken, daha parlak ve canlı görüntüler görmenizi sağlıyor.

    Öte yandan monitör, 50-1.2000 nit parlaklık, %99 sRGB renk havuzu, NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği, 1 ms tepki süresi, 12.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip. Son olarak HDR1000 desteği ve vesa uyumlu olarak sunuluyor.

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
    • Panel: QD-MiniLED
    • Yenileme hızı: 320 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms 
    • Parlaklık: 450-1.2000 nit
    • Kontrast: 12.000.000:1
    • Renk: %99 sRGB
    • HDR: HDR1000
    • VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
    • HDMI: 2x HDMI 2.1
    • DisplayPort: 2x DP 1.4
    • Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
    • VESA: 100 x 100 mm

    6️⃣ AOC U32G4U

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    AOC U32G4U ise, monitör fiyatlarına bakıldığında 4K çözünürlüğünde dikkat çeken modellerden biri. AOC monitörlerdeki Çift Kare Modu (DFM) kullanıcılara 160Hz yenileme hızında UHD 3840x2160 çözünürlük sunarken, 1080p'de 320Hz'e kadar çıkabiliyor. Monitör, Fast IPS panele sahip ve 1MS tepki süresi sunuyor.

    AOC U32G4U'da 450 nit parlaklığın yanı sıra, HDR400 ve NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği yer alıyor. Ancak monitörün en önemli özelliği hem ofis hem de oyun kullanımlarına yönelik çift mod desteği olduğunu söyleyebliriz.

    • Ekran: 31.5 inç
    • Çözünürlük: 4K-1080p Çift Mod
    • Panel: Fast IPS
    • Yenileme hızı: 160Hz- 320 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms, 0.5ms MPRT
    • Parlaklık: 450 nit
    • Kontrast: 1.000:!
    • Renk: sRGB %99, DCI-P3 %93.7
    • HDR: HDR400
    • VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
    • HDMI: 2x HDMI 2.1
    • DisplayPort: 1x DP 1.4
    • Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
    • VESA: 100 x 100 mm

    7️⃣ Casper Excalibur M.E315QVC-C 

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    Daha büyük ekran isteyenler için Casper Excalibur M.E315QVC-C öne çıkıyor. 31,5 inçlik kavisli VA panel, 2560 x 1440 çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Rakiplerine kıyasla benzer özelliklerde uygun fiyatı ile dikat çeken Excalibur M.E315QVC-C, 300 nit parlaklık, AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync desteği ve 3500:1 kontrast oranı sunuyor.

    31,5 inç QHD panel, özellikle hikâye oyunları, yarış oyunları ve multimedya tüketimi için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. 1 ms MPRT tepki süresine ek olarak, 180 Hz ise bu büyüklükte bir ekran için oyuncular açısından hâlâ yüksek bir yenileme hızı. Ayrıca IPS panellere kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve siyah doygunluğuna sahip.

    • Ekran: 31,5 inç
    • Çözünürlük: 2560 x 1440
    • Panel: VA
    • Kavis: 1500R
    • Yenileme hızı: 180 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms MPRT
    • Parlaklık: 300 nit
    • Kontrast: 3500:1
    • Renk: %85 NTSC
    • Renk derinliği: 8 bit + FRC
    • HDR: HDR
    • VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
    • HDMI: Var
    • DisplayPort: Var
    • RGB: Var
    • Yükseklik ayarı: Var

    8️⃣ Gigabyte GS27U

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    4K çözünürlüğe geçmek isteyen ancak OLED seviyesine çıkmak istemeyen kullanıcılar için Gigabyte GS27U değerlendirilebilir. 27 inç IPS panel kullanan model, 4K çözünürlük ve 160 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. GS27U, 350 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve 1ms MPRT tepski süresi sunuyor.​​​​

    Son olarak DisplayHDR400 sertifikasına sahip modelin 4K oyun ve içerik tüketimine yönelik kullanıcılara uygun olduğunu söyleyelim. 

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 3840 x 2160
    • Panel: IPS
    • Parlaklık: 350 nit
    • Kontrast: 1000:1
    • Yenileme hızı: 160 Hz
    • Tepki süresi: 1ms MPRT
    • HDR: DisplayHDR 400
    • Adaptive-Sync: Var
    • Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4 

    9️⃣ ASUS ROG Strix XG27UCS

    2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler! Tam Boyutta Gör
    4K monitör kategorisinde, ASUS ROG Strix XG27UCS bulunuyor. Model, 27 inç IPS panel üzerinde 4K çözünürlük ve 160 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitör, keskin görüntü kalitesi, 650 nit parlaklığı ve 4K paneli ile öne çıkarken, HDR performansı giriş seviyesinde kalmakta. Dolayısıyla daha çok, 4K çözünürlüğe adım atmayı planlayan kullanıcılara yönelik olduğunu söyleyelim.

    Monitör, FreeSync / G-Sync uyumluluğunun yanı sıra, eğim ve yükselik ayarı yapılabilen pivot tasarımı ve 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4 portlarıyla sunuluyor.

    • Ekran: 27 inç
    • Çözünürlük: 3840 x 2160
    • Panel: IPS
    • Yenileme hızı: 160 Hz
    • Tepki süresi: 1 ms
    • Parlaklık: 650 nit
    • VRR: FreeSync / G-Sync uyumluluğu
    • HDR: HDR400
    • Stand: Yükseklik, pivot ve eğim ayarı
    • USB-C: Var
    • Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4 

    2026'da Monitör Fiyatları oldukça geniş bir aralığa yayıldığı için tek bir modeli herkes için ideal olarak değerlendirmek doğru değil. Burada asıl önemli nokta, monitörün bilgisayarın donanımıyla eşleştirilmesi. Örneğin Full HD çözünürlükte 300 Hz yenileme hızı isteyen rekabetçi oyuncular için Casper Excalibur M.E27FVC-E gibi modeller daha yüksek performans sunabilir.

    Ayrıca QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızı isteyenler için Casper M.E27QIF-D, 31,5 inç ve QHD isteyenler için ise M.E315QVC-C modelleri öne çıkıyor. 4K çözünürlük isteyen kullanıcılar ise Gigabyte GS27U, ASUS ROG Strix XG27UCS veya Gigabyte M27UP gibi IPS modelleri değerlendirebilir.

    Not: Fiyatlar Eylül 2026'da görülen satış fiyatlarına göre yaklaşık olarak verilmiştir; mağaza, kampanya ve stok durumuna göre değişebilir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vega bet arsa tapulu ev alınır mı çikolatalı puro mitsubishi fe 711 yorumlar otomatik vites m ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 18 Pro
    Apple iPhone 18 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum