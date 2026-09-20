2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: Bütçenize en uygun modeller

2026 Fiyat/Performans monitör rehberi
Üstelik Monitör Fiyatları, yalnızca ekran boyutu ve çözünürlüğe göre değil, panel teknolojisi, yenileme hızı, tepki süresi, HDR desteği, bağlantı seçenekleri ve değişken yenileme teknolojilerine göre de önemli ölçüde değişiyor.
Bu nedenle monitör satın alırken yalnızca "kaç Hz?" veya "kaç inç?" sorularına odaklanmamak gerekiyor. Kullanılan ekran kartı, oynanan oyunlar ve monitörün hangi amaçla kullanılacağı da hesaba katılmalı. Peki 2026'da hangi monitör modelleri öne çıkıyor? Gelin farklı bütçelere göre seçeneklere birlikte bakalım.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|1080P
|Casper Excalibur M.E27FVC-E Monitör
|7.999 TL
|MSI MAG 275F
|8.927 TL
|2K QHD
|Casper Excalibur M.E27QIF-D Monitör
|10.999 TL
|Samsung Odyssey G5 S27FG502
|9.499 TL
|TCL 27P3A Pro Gaming
|20.000 TL
|Casper Excalibur M.E315QVC-C
|11.999 TL
|4K
|AOC U32G4U 4K
|28.000 TL
|Samsung Odyssey OLED G5
|18.859 TL
|Dell Alienware AW2725Q
|37.129 TL
|AOC U27G4XM
|25.251 TL
1️⃣ Casper Excalibur M.E27FVC-E
Dolayısıyla model özellikle CS2, Valorant, Overwatch 2 gibi yüksek FPS alınabilen rekabetçi oyunları oynayanlara daha fazla hitap ediyor. Monitör, 1500R kavisli tasarıma ek olarak, 0,5 ms MPRT tepki süresi, 400 nit parlaklık, 4000:1 kontrast, %100 sRGB ve HDR10 desteğiyle geliyor. Üstelik AMD FreeSync / Nvidia G-Sync uyumluluğu da bulunuyor.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Panel: Fast VA
- Ekran: 1500R kavisli
- Yenileme hızı: 300 Hz
- Tepki süresi: 0,5 ms MPRT
- Parlaklık: 400 nit
- Kontrast: 4000:1
- Renk kapsamı: %100 sRGB
- HDR: HDR10
- VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
- Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort
- VESA: 100 x 100 mm
2️⃣ MSI MAG 275F
Bu segmentte Full HD çözünürlük nedeniyle ekran kartından daha yüksek FPS almak kolaylaşıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda 180 Hz yenileme hızı önemli bir avantaj sağlayabilir.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Panel: Rapid IPS
- Ekran: Düz
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 0,5 ms
- Parlaklık: 250 nit
- Kontrast: 1000:1
- Senkronizasyon: Adaptive-Sync
- Kullanım: Oyun / günlük kullanım
3️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D
Ayrıca Vesa uyumluluğunun yanı sıra, pivot ve yükseklik ayarlı tasarımda geliyor ve 2x HDMI 2.1, 2x DP 1.4 çıkışı sunuyor.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 240 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 1000:1
- Renk: %85 NTSC
- HDR: HDR
- VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HDMI: 2x HDMI 2.1
- DisplayPort: 2x DP 1.4
- Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
- VESA: 100 x 100 mm
4️⃣ Samsung Odyssey G5 S27FG502
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2K çözünürlük 1080p'ye göre donanım yükünü %20 ila 40 arasında artırıyor. Bu nedenle sistemleri uygun kullanıcıların bu modele yönelirken dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 2560 x 1440
- Panel: Fast IPS
- Ekran: Düz
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1ms
- Parlaklık: 350 nit
- Kontrast: 1000:1
- HDR: HDR10
- VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
- Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort
- VESA: 100 x 100 mm
5️⃣ TCL 27P3A Pro Gaming
Öte yandan monitör, 50-1.2000 nit parlaklık, %99 sRGB renk havuzu, NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği, 1 ms tepki süresi, 12.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip. Son olarak HDR1000 desteği ve vesa uyumlu olarak sunuluyor.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Panel: QD-MiniLED
- Yenileme hızı: 320 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Parlaklık: 450-1.2000 nit
- Kontrast: 12.000.000:1
- Renk: %99 sRGB
- HDR: HDR1000
- VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HDMI: 2x HDMI 2.1
- DisplayPort: 2x DP 1.4
- Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
- VESA: 100 x 100 mm
6️⃣ AOC U32G4U
AOC U32G4U'da 450 nit parlaklığın yanı sıra, HDR400 ve NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği yer alıyor. Ancak monitörün en önemli özelliği hem ofis hem de oyun kullanımlarına yönelik çift mod desteği olduğunu söyleyebliriz.
- Ekran: 31.5 inç
- Çözünürlük: 4K-1080p Çift Mod
- Panel: Fast IPS
- Yenileme hızı: 160Hz- 320 Hz
- Tepki süresi: 1 ms, 0.5ms MPRT
- Parlaklık: 450 nit
- Kontrast: 1.000:!
- Renk: sRGB %99, DCI-P3 %93.7
- HDR: HDR400
- VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HDMI: 2x HDMI 2.1
- DisplayPort: 1x DP 1.4
- Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı
- VESA: 100 x 100 mm
7️⃣ Casper Excalibur M.E315QVC-C
31,5 inç QHD panel, özellikle hikâye oyunları, yarış oyunları ve multimedya tüketimi için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. 1 ms MPRT tepki süresine ek olarak, 180 Hz ise bu büyüklükte bir ekran için oyuncular açısından hâlâ yüksek bir yenileme hızı. Ayrıca IPS panellere kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve siyah doygunluğuna sahip.
- Ekran: 31,5 inç
- Çözünürlük: 2560 x 1440
- Panel: VA
- Kavis: 1500R
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 3500:1
- Renk: %85 NTSC
- Renk derinliği: 8 bit + FRC
- HDR: HDR
- VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync
- HDMI: Var
- DisplayPort: Var
- RGB: Var
- Yükseklik ayarı: Var
8️⃣ Gigabyte GS27U
Son olarak DisplayHDR400 sertifikasına sahip modelin 4K oyun ve içerik tüketimine yönelik kullanıcılara uygun olduğunu söyleyelim.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Panel: IPS
- Parlaklık: 350 nit
- Kontrast: 1000:1
- Yenileme hızı: 160 Hz
- Tepki süresi: 1ms MPRT
- HDR: DisplayHDR 400
- Adaptive-Sync: Var
- Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4
9️⃣ ASUS ROG Strix XG27UCS
Monitör, FreeSync / G-Sync uyumluluğunun yanı sıra, eğim ve yükselik ayarı yapılabilen pivot tasarımı ve 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4 portlarıyla sunuluyor.
- Ekran: 27 inç
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 160 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Parlaklık: 650 nit
- VRR: FreeSync / G-Sync uyumluluğu
- HDR: HDR400
- Stand: Yükseklik, pivot ve eğim ayarı
- USB-C: Var
- Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4
2026'da Monitör Fiyatları oldukça geniş bir aralığa yayıldığı için tek bir modeli herkes için ideal olarak değerlendirmek doğru değil. Burada asıl önemli nokta, monitörün bilgisayarın donanımıyla eşleştirilmesi. Örneğin Full HD çözünürlükte 300 Hz yenileme hızı isteyen rekabetçi oyuncular için Casper Excalibur M.E27FVC-E gibi modeller daha yüksek performans sunabilir.
Ayrıca QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızı isteyenler için Casper M.E27QIF-D, 31,5 inç ve QHD isteyenler için ise M.E315QVC-C modelleri öne çıkıyor. 4K çözünürlük isteyen kullanıcılar ise Gigabyte GS27U, ASUS ROG Strix XG27UCS veya Gigabyte M27UP gibi IPS modelleri değerlendirebilir.
Not: Fiyatlar Eylül 2026'da görülen satış fiyatlarına göre yaklaşık olarak verilmiştir; mağaza, kampanya ve stok durumuna göre değişebilir.
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