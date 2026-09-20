2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: Bütçenize en uygun modeller

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Tam Boyutta Gör Yeni bir monitör satın almak isteyen kullanıcıların karşısına 2026 yılında oldukça geniş bir ürün yelpazesi çıkıyor. Full HD çözünürlük ve yüksek yenileme hızına sahip uygun fiyatlı modellerden 4K çözünürlüklü OLED ekranlara kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda seçenek bulunuyor.

2026 Fiyat/Performans monitör rehberi

Üstelik Monitör Fiyatları, yalnızca ekran boyutu ve çözünürlüğe göre değil, panel teknolojisi, yenileme hızı, tepki süresi, HDR desteği, bağlantı seçenekleri ve değişken yenileme teknolojilerine göre de önemli ölçüde değişiyor.

Bu nedenle monitör satın alırken yalnızca "kaç Hz?" veya "kaç inç?" sorularına odaklanmamak gerekiyor. Kullanılan ekran kartı, oynanan oyunlar ve monitörün hangi amaçla kullanılacağı da hesaba katılmalı. Peki 2026'da hangi monitör modelleri öne çıkıyor? Gelin farklı bütçelere göre seçeneklere birlikte bakalım.

1️⃣ Casper Excalibur M.E27FVC-E

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27FVC-E, uygun fiyatlı monitörler arasında fiyatı ve performansıyla ilgi çeken bir model. 27 inçlik kavisli Fast VA panelden destek alan model, Full HD çözünürlük ve 300 Hz yenileme hızı sunuyor.. Buradaki en önemli detay 300 Hz yenileme hızı. Ancak bu değerden tam anlamıyla yararlanmak için bilgisayarın oyunlarda 300 FPS seviyelerine yaklaşabilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla model özellikle CS2, Valorant, Overwatch 2 gibi yüksek FPS alınabilen rekabetçi oyunları oynayanlara daha fazla hitap ediyor. Monitör, 1500R kavisli tasarıma ek olarak, 0,5 ms MPRT tepki süresi, 400 nit parlaklık, 4000:1 kontrast, %100 sRGB ve HDR10 desteğiyle geliyor. Üstelik AMD FreeSync / Nvidia G-Sync uyumluluğu da bulunuyor.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080

Panel: Fast VA

Ekran: 1500R kavisli

Yenileme hızı: 300 Hz

Tepki süresi: 0,5 ms MPRT

Parlaklık: 400 nit

Kontrast: 4000:1

Renk kapsamı: %100 sRGB

HDR: HDR10

VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync

Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort

VESA: 100 x 100 mm

2️⃣ MSI MAG 275F

Tam Boyutta Gör Düşük bütçeye sahip kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri MSI MAG 275F. 27 inçlik Rapid IPS panel kullanan monitör, Full HD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Dolayısıyla daha çok fiyatıyla öne çıkan model, yüksek yenileme hızına geçmek isteyen ancak QHD monitörlere çıkmak istemeyen kullanıcılar için değerlendirilebilir. Ayrıca MAG 275F, 0,5 ms tepki süresi, Adaptive-Sync desteği ve düz panel yapısıyla geliyor.

Bu segmentte Full HD çözünürlük nedeniyle ekran kartından daha yüksek FPS almak kolaylaşıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda 180 Hz yenileme hızı önemli bir avantaj sağlayabilir.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080

Panel: Rapid IPS

Ekran: Düz

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 0,5 ms

Parlaklık: 250 nit

Kontrast: 1000:1

Senkronizasyon: Adaptive-Sync

Kullanım: Oyun / günlük kullanım

3️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27QIF-D ise, QHD kategorisinde özellikle fiyatı ve özellikleriyle ilgi çeken bir başka model. 27 inç IPS panel kullanan monitör, 2560 x 1440 çözünürlüğü, 240 Hz gibi yüksek yenileme hızıyla birleştiriyor. Monitör, 1 ms MPRT tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, %85 NTSC renk havuzu ve HDR10 desteğine sahip.

Ayrıca Vesa uyumluluğunun yanı sıra, pivot ve yükseklik ayarlı tasarımda geliyor ve 2x HDMI 2.1, 2x DP 1.4 çıkışı sunuyor.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Panel: IPS

Yenileme hızı: 240 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 1000:1

Renk: %85 NTSC

HDR: HDR

VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync

HDMI: 2x HDMI 2.1

DisplayPort: 2x DP 1.4

Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı

VESA: 100 x 100 mm

4️⃣ Samsung Odyssey G5 S27FG502

Tam Boyutta Gör 27 inç kategorisinde 2K çözünürlüğe geçildiğinde monitör fiyatları biraz artıyor. Bu kategorideki ürünlerden Samsung Odyssey G5, 27 inç boyutunda Fast IPS paneli ile 2K QHD çözünürlük sunuyor. Monitörün yenileme hızı ise 180Hz ve 1ms GtG tepki süresine sahip. Parlaklık bölümünde ise 350 nit değerine ulaşabiliyor ve MD FreeSync / NVIDIA G-Sync desteğiye geliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2K çözünürlük 1080p'ye göre donanım yükünü %20 ila 40 arasında artırıyor. Bu nedenle sistemleri uygun kullanıcıların bu modele yönelirken dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440

Panel: Fast IPS

Ekran: Düz

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1ms

Parlaklık: 350 nit

Kontrast: 1000:1

HDR: HDR10

VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync

Bağlantı: 2x HDMI, 2x DisplayPort

VESA: 100 x 100 mm

5️⃣ TCL 27P3A Pro Gaming

Tam Boyutta Gör TCL 27P3A Pro, günümüzde OLED'e alternatif diyebileceğimiz MiniLED teknolojisini destekleyen modellerden biri. Monitör, 27 inç QD-MiniLED panelinde 2560 x 1440px çözünürlük sunuyor. Ayrıca 320Hz yenileme hızı ve 1196 lokal karartma bölgesine sahip. Bu da OLED'e yakın siyahlar sunarken, daha parlak ve canlı görüntüler görmenizi sağlıyor.

Öte yandan monitör, 50-1.2000 nit parlaklık, %99 sRGB renk havuzu, NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği, 1 ms tepki süresi, 12.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip. Son olarak HDR1000 desteği ve vesa uyumlu olarak sunuluyor.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Panel: QD-MiniLED

Yenileme hızı: 320 Hz

Tepki süresi: 1 ms

Parlaklık: 450-1.2000 nit

Kontrast: 12.000.000:1

Renk: %99 sRGB

HDR: HDR1000

VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync

HDMI: 2x HDMI 2.1

DisplayPort: 2x DP 1.4

Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı

VESA: 100 x 100 mm

6️⃣ AOC U32G4U

Tam Boyutta Gör AOC U32G4U ise, monitör fiyatlarına bakıldığında 4K çözünürlüğünde dikkat çeken modellerden biri. AOC monitörlerdeki Çift Kare Modu (DFM) kullanıcılara 160Hz yenileme hızında UHD 3840x2160 çözünürlük sunarken, 1080p'de 320Hz'e kadar çıkabiliyor. Monitör, Fast IPS panele sahip ve 1MS tepki süresi sunuyor.

AOC U32G4U'da 450 nit parlaklığın yanı sıra, HDR400 ve NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync desteği yer alıyor. Ancak monitörün en önemli özelliği hem ofis hem de oyun kullanımlarına yönelik çift mod desteği olduğunu söyleyebliriz.

Ekran: 31.5 inç

Çözünürlük: 4K-1080p Çift Mod

Panel: Fast IPS

Yenileme hızı: 160Hz- 320 Hz

Tepki süresi: 1 ms, 0.5ms MPRT

Parlaklık: 450 nit

Kontrast: 1.000:!

Renk: sRGB %99, DCI-P3 %93.7

HDR: HDR400

VRR: NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync

HDMI: 2x HDMI 2.1

DisplayPort: 1x DP 1.4

Stand: Pivot ve yükseklik ayarlı

VESA: 100 x 100 mm

7️⃣ Casper Excalibur M.E315QVC-C

Tam Boyutta Gör Daha büyük ekran isteyenler için Casper Excalibur M.E315QVC-C öne çıkıyor. 31,5 inçlik kavisli VA panel, 2560 x 1440 çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Rakiplerine kıyasla benzer özelliklerde uygun fiyatı ile dikat çeken Excalibur M.E315QVC-C, 300 nit parlaklık, AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync desteği ve 3500:1 kontrast oranı sunuyor.

31,5 inç QHD panel, özellikle hikâye oyunları, yarış oyunları ve multimedya tüketimi için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. 1 ms MPRT tepki süresine ek olarak, 180 Hz ise bu büyüklükte bir ekran için oyuncular açısından hâlâ yüksek bir yenileme hızı. Ayrıca IPS panellere kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve siyah doygunluğuna sahip.

Ekran: 31,5 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440

Panel: VA

Kavis: 1500R

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 3500:1

Renk: %85 NTSC

Renk derinliği: 8 bit + FRC

HDR: HDR

VRR: AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync

HDMI: Var

DisplayPort: Var

RGB: Var

Yükseklik ayarı: Var

8️⃣ Gigabyte GS27U

Tam Boyutta Gör 4K çözünürlüğe geçmek isteyen ancak OLED seviyesine çıkmak istemeyen kullanıcılar için Gigabyte GS27U değerlendirilebilir. 27 inç IPS panel kullanan model, 4K çözünürlük ve 160 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. GS27U, 350 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve 1ms MPRT tepski süresi sunuyor.​​​​

Son olarak DisplayHDR400 sertifikasına sahip modelin 4K oyun ve içerik tüketimine yönelik kullanıcılara uygun olduğunu söyleyelim.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 3840 x 2160

Panel: IPS

Parlaklık: 350 nit

Kontrast: 1000:1

Yenileme hızı: 160 Hz

Tepki süresi: 1ms MPRT

HDR: DisplayHDR 400

Adaptive-Sync: Var

Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4

9️⃣ ASUS ROG Strix XG27UCS

Tam Boyutta Gör 4K monitör kategorisinde, ASUS ROG Strix XG27UCS bulunuyor. Model, 27 inç IPS panel üzerinde 4K çözünürlük ve 160 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitör, keskin görüntü kalitesi, 650 nit parlaklığı ve 4K paneli ile öne çıkarken, HDR performansı giriş seviyesinde kalmakta. Dolayısıyla daha çok, 4K çözünürlüğe adım atmayı planlayan kullanıcılara yönelik olduğunu söyleyelim.

Monitör, FreeSync / G-Sync uyumluluğunun yanı sıra, eğim ve yükselik ayarı yapılabilen pivot tasarımı ve 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4 portlarıyla sunuluyor.

Ekran: 27 inç

Çözünürlük: 3840 x 2160

Panel: IPS

Yenileme hızı: 160 Hz

Tepki süresi: 1 ms

Parlaklık: 650 nit

VRR: FreeSync / G-Sync uyumluluğu

HDR: HDR400

Stand: Yükseklik, pivot ve eğim ayarı

USB-C: Var

Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 1xDisplayPort 1.4

2026'da Monitör Fiyatları oldukça geniş bir aralığa yayıldığı için tek bir modeli herkes için ideal olarak değerlendirmek doğru değil. Burada asıl önemli nokta, monitörün bilgisayarın donanımıyla eşleştirilmesi. Örneğin Full HD çözünürlükte 300 Hz yenileme hızı isteyen rekabetçi oyuncular için Casper Excalibur M.E27FVC-E gibi modeller daha yüksek performans sunabilir.

Ayrıca QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızı isteyenler için Casper M.E27QIF-D, 31,5 inç ve QHD isteyenler için ise M.E315QVC-C modelleri öne çıkıyor. 4K çözünürlük isteyen kullanıcılar ise Gigabyte GS27U, ASUS ROG Strix XG27UCS veya Gigabyte M27UP gibi IPS modelleri değerlendirebilir.

Not: Fiyatlar Eylül 2026'da görülen satış fiyatlarına göre yaklaşık olarak verilmiştir; mağaza, kampanya ve stok durumuna göre değişebilir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Monitör Haberleri

2026 Fiyat/Performans monitör rehberi: En iyi monitörler!

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