2026 fiyat/performans tablet rehberi: Bütçenize en uygun tablet modelleri

Ders notu tutmaktan çizim yapmaya, mobil ofis senaryolarından yüksek çözünürlüklü içerik tüketimine kadar her kullanım amacı için doğru tablet modelini seçmek ciddi bir araştırma yapmayı gerektiriyor. Bu kapsamda sizler için kutusundan doğrudan kalemiyle çıkan Android modellerinden uzun yıllar yazılım desteği vadeden sistemlere kadar tablet önerileri hazırladık. 2026 fiyat performans tablet önerileri listemizi oluştururken, bütçenize en uygun tablet modellerine yer vermeye çalıştık. Bu rehberde, farklı segmentlerde verdiğiniz paranın karşılığını son kuruşuna kadar hak eden en iyi fiyat performans tablet modelleri sizi bekliyor.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper PAD M10
|13.999 TL
|Casper PAD Z10 PRO
|39.999 TL
|Casper PAD H10 - PAD.H10-PRO
|21.999 TL
|Samsung Galaxy Tab S11
|47.699 TL
|HONOR Pad 10
|15.499 TL
|Samsung Galaxy Tab A11+
|9.065 TL
|Apple iPad 11 (A16)
|25.580 TL
|Xiaomi Redmi Pad 2
|9.999 TL
|Apple iPad Air 11 inç (M4)
|41.011 TL
|Lenovo Idea Tab Pro
|18.999 TL
1️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PRO)
Performans tarafında 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alan tablet, AnTuTu platformunda 530.000 puanın üzerine çıkıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama (MicroSD kart ile +512 GB artırılabilir) kombinasyonu da çoklu uygulama performansını artırıyor. Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Android 15 desteğiyle gelen tablette 10.000 mAh kapasiteli dev bir batarya bulunuyor. PAD H10 PRO, hem eğitim hem de mobil iş odaklı kullanımda güçlü bir fiyat-performans dengesi sunuyor.
- Ekran: 12.6" 2.5K QHD (2560x1600) OLED, 600 NIT (Max), %100 DCI-P3, 1.000.000:1 Kontrast
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050 (8 Çekirdek, 2.60 GHz, 6 nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir)
- İşletim Sistemi: Android 15
- Batarya: 10.000 mAh Li-on Batarya
- Şarj: 20W Type-C Hızlı Şarj Adaptörü
- Kamera: 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera
- Ses: Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler
- Aksesuar: Casper Prestige Kalem (MPP2.0, 4096 Basınç), Bluetooth Touchpadli Deri Klavyeli Kılıf, 20W Şarj Adaptörü, Type-C Kablo
- Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop
- Boyutlar: 286 x 184.2 x 6.5 mm, 580 g, Alüminyum Alaşım Gövde
2️⃣ Samsung Galaxy Tab S11
- Ekran: 11 inç Dynamic AMOLED 2X, 2560 x 1600 (WQXGA) çözünürlük, 120 Hz, 1.600 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+, 8 çekirdek
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB, MicroSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir
- İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8
- Batarya: 8.400 mAh, 18 saate kadar video oynatma
- Şarj: 45 W hızlı şarj, USB Type-C
- Kamera: 13 MP otomatik odaklamalı arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, 4K 30 fps video kaydı
- Ses: Dört hoparlör (Quad Speaker)
- Aksesuar: S Pen (kutu içeriği), Book Cover Keyboard, Slim Book Cover ve Frame Cover desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. 5G versiyonunda Sub-6 5G desteği
- Boyutlar: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm, 469 gram (Wi-Fi) / 471 gram (5G)
3️⃣ Casper PAD M10 Pen
Donanım tarafında ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama (MicroSD kart ile +512 GB artırılabilir) kombinasyonu bulunuyor. Android 16 işletim sistemiyle gelen cihazda Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör sistemi, hem ön hem de arka yüzde yer alan 8 MP kameralar bulunuyor. 8.000 mAh batarya, hızlı şarj, Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.2 de yine cihazın diğer özellikleri arasında. En uygun tablet modelleri arasında olan Casper PAD M10’un kutusundan aynı zamanda USI 2.0 protokolünü destekleyen, 4096 seviye basınç hassasiyetli ve 10 ms’nin altındaki düşük gecikme süresine sahip Casper Active Pen (Prestige Kalem) çıkıyor. Buna ek olarak bir de kılıf bulunuyor paket içeriğinde. Tüm bunlar bir araya geldiğinde cihaz, en iyi fiyat performans tablet modelleri arasına giriyor.
- Ekran: 12.2" 2.4K QHD (2400x1600) 90Hz IPS, 500 NIT
- İşlemci: MediaTek Helio G100 (8 Çekirdek, 2.20 GHz)
- Bellek: 8 GB LPDDR4 RAM
- Depolama:128 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir)
- İşletim Sistemi: Android 16
- Batarya: 8.000 mAh Li-on
- Şarj: 20W Type-C Hızlı Şarj Desteği
- Kamera: 8 MP Arka / 8 MP Ön Kamera
- Ses: Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler
- Aksesuar: 1x Casper Active Pen, 1x Standart Koruyucu Kılıf, 1x Type-C Kablo, 1x Yedek Kalem Ucu
- Bağlantı: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop, Yakınlık Sensörü
- Boyutlar: 277.5 x 191.2 x 7.5 mm, 598 g, Alüminyum Alaşım Gövde
4️⃣ Casper PAD Z10 PRO
Tablet, MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek ve 256 GB depolama ile geliyor. Bütçe dostu tablet tavsiyeleri listemizde üst seviyeye hitap eden Casper PAD Z10 Pro, bu donanımlar ile oyun için F/P tablet modelleri arasında da yer alıyor. Dahili NPU sayesinde yapay zeka görevlerinde de kullanılabiliyor. Android 16 işletim sistemini kullanan modelde 10.000 mAh batarya ve 30 W Type-C şarj desteği bulunuyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya ek olarak Dolby Atmos destekli dört hoparlör sunuluyor. Kalem ve klavye desteği de cihazı yalnızca içerik tüketimi için kullanılan bir tablet olmaktan çıkarıp not alma, çizim ve masaüstü benzeri çalışma senaryolarına taşıyor
- Ekran: 14,2 inç OLED, 2880 x 1920 (2.8K) çözünürlük, 3:2 en-boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 600 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity D8300, 8 çekirdek, 3,35 GHz’e kadar hız, 24 TOPS NPU
- Bellek: 12 GB LPDDR5
- Depolama: 256 GB UFS, MicroSD ile 1 TB’a kadar artırılabilir
- İşletim Sistemi: Android 16
- Batarya: 10.000 mAh, Li-ion
- Şarj: 30 W, Type-C
- Kamera: 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera
- Ses: 4 adet 1 W stereo hoparlör, Dolby Atmos
- Aksesuar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye, Type-C kablosu ve yedek kalem ucu.
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, MicroSD
- Boyutlar: 314,9 x 217,5 x 6,0 mm, 690 gram
5️⃣ HONOR Pad 10
- Ekran: 12,1 inç HONOR Göz Konforu Ekranı, 2560 x 1600 (2.5K) çözünürlük, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşletim Sistemi: MagicOS 9.0
- Batarya: 10.100 mAh
- Şarj: 35 W HONOR SuperCharge
- Kamera: 8 MP (f/2.0) Arka / 8 MP (f/2.0) Ön Kamera
- Ses: 6 hoparlör, HONOR Mekansal Ses
- Aksesuar: Kutuya Dahil Akıllı Klavye Kılıfı, HONOR Magic-Pencil Desteği, Type-C Şarj Kablosu
- Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, HONOR MagicRing Ekosistem Desteği
- Boyutlar: 277.07 x 179.28 x 6.29 mm, 525 g
6️⃣ Samsung Galaxy Tab A11+
- Ekran: 11 inç TFT LCD, 1920 x 1200 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300, 8 çekirdek, 4 nm üretim teknolojisi
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB, microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir
- İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8
- Batarya: 7.040 mAh
- Şarj: 25 W hızlı şarj, USB Type-C
- Kamera: 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera
- Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, GPS (Opsiyonel 5G/LTE Modeli)
- Boyutlar: 257,1 x 168,7 x 6,9 mm, yaklaşık 477 gram (Wi-Fi)
7️⃣ Apple iPad 11 (A16)
- Ekran: 11 inç Liquid Retina, IPS LCD, 2360 x 1640 çözünürlük, 264 PPI, 500 nit, 60 Hz
- İşlemci: Apple A16, 5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- İşletim Sistemi: iPadOS
- Batarya: 28,93 Wh dahili şarj edilebilir lityum polimer pil, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar video izleme
- Şarj: USB-C üzerinden şarj
- Kamera: 12 MP geniş açı arka kamera, 12 MP yatay ultra geniş açı ön kamera
- Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon
- Aksesuar: Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil), Magic Keyboard Folio desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB-C, Wi-Fi + Cellular modelinde 5G desteği
- Boyutlar: 248,6 x 179,5 x 7,0 mm, 477 gram (Wi-Fi)
Tablet alırken nelere dikkat edilmeli?
- İşlemci ve performans: Günlük kullanım, çoklu görev ve oyun performansına uygun işlemci seçilmeli.
- Ekran kalitesi: Ekran boyutu, panel türü, çözünürlük ve yenileme hızı kullanım deneyimini etkiler.
- RAM ve depolama: Akıcı kullanım için yeterli RAM, uygulamalar ve dosyalar için uygun depolama kapasitesi tercih edilmeli.
- Batarya ve şarj: Pil kapasitesi, kullanım süresi ve hızlı şarj desteği göz önünde bulundurulmalı.
- Yazılım ve güncelleme: İşletim sistemi, üreticinin sunduğu güncelleme desteği ve uygulama uyumluluğu incelenmeli.
- Kamera ve ses: Görüntülü görüşme, içerik tüketimi ve çevrim içi dersler için kamera ve hoparlör kalitesi değerlendirilmeli.
- Aksesuar desteği: Kalem, klavye ve diğer aksesuarlarla uyumluluk, üretkenlik odaklı kullanımda önem taşıyor.
- Kullanım amacı: Tabletin eğitim, oyun, iş veya multimedya için kullanılacağı belirlenerek uygun model seçilmeli.
- Fiyat/performans dengesi: Teknik özellikler, yazılım desteği ve kullanım ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek bütçeye uygun seçim yapılmalı.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: