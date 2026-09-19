2026 fiyat/performans tablet rehberi: Bütçenize en uygun tablet modelleri

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Ders notu tutmaktan çizim yapmaya, mobil ofis senaryolarından yüksek çözünürlüklü içerik tüketimine kadar her kullanım amacı için doğru tablet modelini seçmek ciddi bir araştırma yapmayı gerektiriyor. Bu kapsamda sizler için kutusundan doğrudan kalemiyle çıkan Android modellerinden uzun yıllar yazılım desteği vadeden sistemlere kadar tablet önerileri hazırladık. 2026 fiyat performans tablet önerileri listemizi oluştururken, bütçenize en uygun tablet modellerine yer vermeye çalıştık. Bu rehberde, farklı segmentlerde verdiğiniz paranın karşılığını son kuruşuna kadar hak eden en iyi fiyat performans tablet modelleri sizi bekliyor.

1️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PRO)

Tam Boyutta Gör Fiyat performans tablet önerileri listemizin başında Casper PAD H10 (PAD.H10-PRO bulunuyor. Yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip 12.6 inçlik 2.5K (2560x1600) OLED panelinde 600 nit parlaklık sunan tablet, kusursuz siyahlar, canlı renkler ve yüksek netlik vadediyor. Casper PAD H10’un kutusundan 4096 seviye basınç hassasiyetli Casper Prestige Kalem ve Bluetooth bağlantılı touchpada sahip deri klavyeli kılıf çıkıyor. Bu sayede tablet bir andan metin yazabileceğiniz, dijital çizim yapabileceğiniz ve not alabileceğiniz bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Bu haliyle Casper PAD H10, öğrenciler için en iyi tabletler arasına giriyor.

Performans tarafında 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alan tablet, AnTuTu platformunda 530.000 puanın üzerine çıkıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama (MicroSD kart ile +512 GB artırılabilir) kombinasyonu da çoklu uygulama performansını artırıyor. Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Android 15 desteğiyle gelen tablette 10.000 mAh kapasiteli dev bir batarya bulunuyor. PAD H10 PRO, hem eğitim hem de mobil iş odaklı kullanımda güçlü bir fiyat-performans dengesi sunuyor.

Ekran : 12.6" 2.5K QHD (2560x1600) OLED, 600 NIT (Max), %100 DCI-P3, 1.000.000:1 Kontrast

: 12.6" 2.5K QHD (2560x1600) OLED, 600 NIT (Max), %100 DCI-P3, 1.000.000:1 Kontrast İşlemci : MediaTek Dimensity 7050 (8 Çekirdek, 2.60 GHz, 6 nm)

: MediaTek Dimensity 7050 (8 Çekirdek, 2.60 GHz, 6 nm) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 256 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir)

: 256 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Batarya : 10.000 mAh Li-on Batarya

: 10.000 mAh Li-on Batarya Şarj : 20W Type-C Hızlı Şarj Adaptörü

: 20W Type-C Hızlı Şarj Adaptörü Kamera : 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera

: 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera Ses : Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler

: Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler Aksesuar : Casper Prestige Kalem (MPP2.0, 4096 Basınç), Bluetooth Touchpadli Deri Klavyeli Kılıf, 20W Şarj Adaptörü, Type-C Kablo

: Casper Prestige Kalem (MPP2.0, 4096 Basınç), Bluetooth Touchpadli Deri Klavyeli Kılıf, 20W Şarj Adaptörü, Type-C Kablo Bağlantı : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop

: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop Boyutlar: 286 x 184.2 x 6.5 mm, 580 g, Alüminyum Alaşım Gövde

2️⃣ Samsung Galaxy Tab S11

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S11, 11 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı, ince gövdesi ve S Pen desteğiyle günlük kullanımın yanı sıra üretkenlik odaklı senaryolara da hitap ediyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.600 nit’e kadar tepe parlaklık sunan ekran, içerik tüketimi ve not alma gibi kullanım alanlarında öne çıkıyor. 5,5 mm kalınlığındaki tablet, Wi-Fi versiyonunda yaklaşık 469 gram ağırlığıyla taşınabilir bir form sunuyor. MediaTek Dimensity 9400+ işlemci, 12 GB bellek ve 256 GB depolama seçeneklerinden biriyle sunulan Galaxy Tab S11, Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemini kullanıyor. Samsung, 7 yıl güncelleme desteği sunuyor.

Ekran : 11 inç Dynamic AMOLED 2X, 2560 x 1600 (WQXGA) çözünürlük, 120 Hz, 1.600 nit

: 11 inç Dynamic AMOLED 2X, 2560 x 1600 (WQXGA) çözünürlük, 120 Hz, 1.600 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 9400+, 8 çekirdek

: MediaTek Dimensity 9400+, 8 çekirdek Bellek : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB, MicroSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir

: 256 GB, MicroSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir İşletim Sistemi : Android 16, One UI 8

: Android 16, One UI 8 Batarya : 8.400 mAh, 18 saate kadar video oynatma

: 8.400 mAh, 18 saate kadar video oynatma Şarj : 45 W hızlı şarj, USB Type-C

: 45 W hızlı şarj, USB Type-C Kamera : 13 MP otomatik odaklamalı arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, 4K 30 fps video kaydı

: 13 MP otomatik odaklamalı arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, 4K 30 fps video kaydı Ses : Dört hoparlör (Quad Speaker)

: Dört hoparlör (Quad Speaker) Aksesuar : S Pen (kutu içeriği), Book Cover Keyboard, Slim Book Cover ve Frame Cover desteği

: S Pen (kutu içeriği), Book Cover Keyboard, Slim Book Cover ve Frame Cover desteği Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. 5G versiyonunda Sub-6 5G desteği

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. 5G versiyonunda Sub-6 5G desteği Boyutlar: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm, 469 gram (Wi-Fi) / 471 gram (5G)

3️⃣ Casper PAD M10 Pen

Tam Boyutta Gör Casper’ın özellikle eğitim, günlük multimedya kullanımı ve mobil üretkenliği hedefleyen tablet modeli PAD M10 (M10 Pen), 7.5 mm inceliğinde dayanıklı alaşım gövdesi ve 598 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Cihazda 90 Hz yenileme hızına sahip 12.2 inçlik 2.4K (2400x1600) çözünürlüklü IPS panel yer alıyor. Bu ekran 500 nit parlaklık ve %100 sRGB renk doğruluğu sunuyor.

Donanım tarafında ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama (MicroSD kart ile +512 GB artırılabilir) kombinasyonu bulunuyor. Android 16 işletim sistemiyle gelen cihazda Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör sistemi, hem ön hem de arka yüzde yer alan 8 MP kameralar bulunuyor. 8.000 mAh batarya, hızlı şarj, Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.2 de yine cihazın diğer özellikleri arasında. En uygun tablet modelleri arasında olan Casper PAD M10’un kutusundan aynı zamanda USI 2.0 protokolünü destekleyen, 4096 seviye basınç hassasiyetli ve 10 ms’nin altındaki düşük gecikme süresine sahip Casper Active Pen (Prestige Kalem) çıkıyor. Buna ek olarak bir de kılıf bulunuyor paket içeriğinde. Tüm bunlar bir araya geldiğinde cihaz, en iyi fiyat performans tablet modelleri arasına giriyor.

Ekran : 12.2" 2.4K QHD (2400x1600) 90Hz IPS, 500 NIT

: 12.2" 2.4K QHD (2400x1600) 90Hz IPS, 500 NIT İşlemci : MediaTek Helio G100 (8 Çekirdek, 2.20 GHz)

: MediaTek Helio G100 (8 Çekirdek, 2.20 GHz) Bellek : 8 GB LPDDR4 RAM

: 8 GB LPDDR4 RAM Depolama :128 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir)

:128 GB Depolama (MicroSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Batarya : 8.000 mAh Li-on

: 8.000 mAh Li-on Şarj : 20W Type-C Hızlı Şarj Desteği

: 20W Type-C Hızlı Şarj Desteği Kamera : 8 MP Arka / 8 MP Ön Kamera

: 8 MP Arka / 8 MP Ön Kamera Ses : Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler

: Dolby Atmos Destekli Stereo Hoparlörler Aksesuar : 1x Casper Active Pen, 1x Standart Koruyucu Kılıf, 1x Type-C Kablo, 1x Yedek Kalem Ucu

: 1x Casper Active Pen, 1x Standart Koruyucu Kılıf, 1x Type-C Kablo, 1x Yedek Kalem Ucu Bağlantı : Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop, Yakınlık Sensörü

: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS, Jiroskop, Yakınlık Sensörü Boyutlar: 277.5 x 191.2 x 7.5 mm, 598 g, Alüminyum Alaşım Gövde

4️⃣ Casper PAD Z10 PRO

Tam Boyutta Gör Casper PAD Z10 Pro, 14,2 inçlik geniş OLED ekranı ve 3:2 en-boy oranıyla özellikle belge, not alma ve çoklu görev kullanımına odaklanan bir tablet olarak öne çıkıyor. 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 800 nit’e kadar parlaklık sunan ekran, içerik tüketiminin yanı sıra üretkenlik tarafında da geniş bir çalışma alanı sağlıyor. 6 mm kalınlığındaki alüminyum gövde ise 690 gram ağırlığıyla cihazın taşınabilir kalmasını sağlıyor.

Tablet, MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek ve 256 GB depolama ile geliyor. Bütçe dostu tablet tavsiyeleri listemizde üst seviyeye hitap eden Casper PAD Z10 Pro, bu donanımlar ile oyun için F/P tablet modelleri arasında da yer alıyor. Dahili NPU sayesinde yapay zeka görevlerinde de kullanılabiliyor. Android 16 işletim sistemini kullanan modelde 10.000 mAh batarya ve 30 W Type-C şarj desteği bulunuyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya ek olarak Dolby Atmos destekli dört hoparlör sunuluyor. Kalem ve klavye desteği de cihazı yalnızca içerik tüketimi için kullanılan bir tablet olmaktan çıkarıp not alma, çizim ve masaüstü benzeri çalışma senaryolarına taşıyor

Ekran : 14,2 inç OLED, 2880 x 1920 (2.8K) çözünürlük, 3:2 en-boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 600 nit

: 14,2 inç OLED, 2880 x 1920 (2.8K) çözünürlük, 3:2 en-boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 600 nit İşlemci : MediaTek Dimensity D8300, 8 çekirdek, 3,35 GHz’e kadar hız, 24 TOPS NPU

: MediaTek Dimensity D8300, 8 çekirdek, 3,35 GHz’e kadar hız, 24 TOPS NPU Bellek : 12 GB LPDDR5

: 12 GB LPDDR5 Depolama : 256 GB UFS, MicroSD ile 1 TB’a kadar artırılabilir

: 256 GB UFS, MicroSD ile 1 TB’a kadar artırılabilir İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Batarya : 10.000 mAh, Li-ion

: 10.000 mAh, Li-ion Şarj : 30 W, Type-C

: 30 W, Type-C Kamera : 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

: 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera Ses : 4 adet 1 W stereo hoparlör, Dolby Atmos

: 4 adet 1 W stereo hoparlör, Dolby Atmos Aksesuar : Casper Prestige Kalem, Magic Klavye, Type-C kablosu ve yedek kalem ucu.

: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye, Type-C kablosu ve yedek kalem ucu. Bağlantı : Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, MicroSD

: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, MicroSD Boyutlar: 314,9 x 217,5 x 6,0 mm, 690 gram

5️⃣ HONOR Pad 10

Tam Boyutta Gör HONOR Pad 10, 12,1 inçlik geniş ekranı ve Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle günlük kullanım, multimedya ve üretkenlik ihtiyaçlarına odaklanan bir tablet olarak öne çıkıyor. 2.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve DCI-P3 renk gamı sunan ekran, film izleme, internette gezinme ve belge okuma gibi kullanım senaryolarına geniş bir alan sağlıyor. Tablet, Snapdragon 7 Gen 3 platformu ve 10.100 mAh kapasiteli bataryasıyla günlük kullanımda performans ve uzun çalışma süresine odaklanıyor.

Ekran : 12,1 inç HONOR Göz Konforu Ekranı, 2560 x 1600 (2.5K) çözünürlük, 120 Hz

: 12,1 inç HONOR Göz Konforu Ekranı, 2560 x 1600 (2.5K) çözünürlük, 120 Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB İşletim Sistemi : MagicOS 9.0

: MagicOS 9.0 Batarya : 10.100 mAh

: 10.100 mAh Şarj : 35 W HONOR SuperCharge

: 35 W HONOR SuperCharge Kamera : 8 MP (f/2.0) Arka / 8 MP (f/2.0) Ön Kamera

: 8 MP (f/2.0) Arka / 8 MP (f/2.0) Ön Kamera Ses : 6 hoparlör, HONOR Mekansal Ses

: 6 hoparlör, HONOR Mekansal Ses Aksesuar : Kutuya Dahil Akıllı Klavye Kılıfı, HONOR Magic-Pencil Desteği, Type-C Şarj Kablosu

: Kutuya Dahil Akıllı Klavye Kılıfı, HONOR Magic-Pencil Desteği, Type-C Şarj Kablosu Bağlantı : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, HONOR MagicRing Ekosistem Desteği

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, HONOR MagicRing Ekosistem Desteği Boyutlar: 277.07 x 179.28 x 6.29 mm, 525 g

6️⃣ Samsung Galaxy Tab A11+

Tam Boyutta Gör Ucuz ve kaliteli tablet önerileri isteyenler için Samsung Galaxy Tab A11+, 11 inçlik geniş ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla daha çok günlük tablet arayanlara hitap ediyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan TFT LCD ekran, dört hoparlörlü ses sistemiyle birlikte multimedya deneyimini destekliyor. MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alan Galaxy Tab A11+, 6 GB RAM ve 128 GB depolama veya 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemiyle çalışan tablet, Samsung DeX ve çoklu görev özelliklerini destekliyor. Samsung Galaxy Tab A11+, 10.000 TL altı en iyi fiyat performans tabletler arasında yer alıyor.

Ekran : 11 inç TFT LCD, 1920 x 1200 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

: 11 inç TFT LCD, 1920 x 1200 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 7300, 8 çekirdek, 4 nm üretim teknolojisi

: MediaTek Dimensity 7300, 8 çekirdek, 4 nm üretim teknolojisi Bellek : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB, microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir

: 128 GB / 256 GB, microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir İşletim Sistemi : Android 16, One UI 8

: Android 16, One UI 8 Batarya : 7.040 mAh

: 7.040 mAh Şarj : 25 W hızlı şarj, USB Type-C

: 25 W hızlı şarj, USB Type-C Kamera : 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

: 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera Ses : Dört hoparlör, Dolby Atmos

: Dört hoparlör, Dolby Atmos Bağlantı : Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, GPS (Opsiyonel 5G/LTE Modeli)

: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, GPS (Opsiyonel 5G/LTE Modeli) Boyutlar: 257,1 x 168,7 x 6,9 mm, yaklaşık 477 gram (Wi-Fi)

7️⃣ Apple iPad 11 (A16)

Tam Boyutta Gör Apple’ın A16 çipli iPad modeli, 11 inçlik Liquid Retina ekranı ve kompakt tasarımıyla günlük kullanım, eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına odaklanıyor. 2360 x 1640 piksel çözünürlük, True Tone desteği ve 500 nit parlaklık sunan ekran, internette gezinme, belge okuma ve video izleme gibi kullanım senaryolarına hitap ediyor. iPad, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. 12 MP arka kamera ve yatay konumda görüntülü görüşmelere uygun 12 MP ultra geniş açılı ön kamera, cihazın temel kamera ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekran : 11 inç Liquid Retina, IPS LCD, 2360 x 1640 çözünürlük, 264 PPI, 500 nit, 60 Hz

: 11 inç Liquid Retina, IPS LCD, 2360 x 1640 çözünürlük, 264 PPI, 500 nit, 60 Hz İşlemci : Apple A16, 5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

: Apple A16, 5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Bellek : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB İşletim Sistemi : iPadOS

: iPadOS Batarya : 28,93 Wh dahili şarj edilebilir lityum polimer pil, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar video izleme

: 28,93 Wh dahili şarj edilebilir lityum polimer pil, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar video izleme Şarj : USB-C üzerinden şarj

: USB-C üzerinden şarj Kamera : 12 MP geniş açı arka kamera, 12 MP yatay ultra geniş açı ön kamera

: 12 MP geniş açı arka kamera, 12 MP yatay ultra geniş açı ön kamera Ses : Stereo hoparlörler, çift mikrofon

: Stereo hoparlörler, çift mikrofon Aksesuar : Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil), Magic Keyboard Folio desteği

: Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil), Magic Keyboard Folio desteği Bağlantı : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB-C, Wi-Fi + Cellular modelinde 5G desteği

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, USB-C, Wi-Fi + Cellular modelinde 5G desteği Boyutlar: 248,6 x 179,5 x 7,0 mm, 477 gram (Wi-Fi)

En iyi kalemli tablet önerileri 1 hf. önce eklendi

Tablet alırken nelere dikkat edilmeli?

Tam Boyutta Gör

İşlemci ve performans : Günlük kullanım, çoklu görev ve oyun performansına uygun işlemci seçilmeli.

: Günlük kullanım, çoklu görev ve oyun performansına uygun işlemci seçilmeli. Ekran kalitesi : Ekran boyutu, panel türü, çözünürlük ve yenileme hızı kullanım deneyimini etkiler.

: Ekran boyutu, panel türü, çözünürlük ve yenileme hızı kullanım deneyimini etkiler. RAM ve depolama : Akıcı kullanım için yeterli RAM, uygulamalar ve dosyalar için uygun depolama kapasitesi tercih edilmeli.

: Akıcı kullanım için yeterli RAM, uygulamalar ve dosyalar için uygun depolama kapasitesi tercih edilmeli. Batarya ve şarj : Pil kapasitesi, kullanım süresi ve hızlı şarj desteği göz önünde bulundurulmalı.

: Pil kapasitesi, kullanım süresi ve hızlı şarj desteği göz önünde bulundurulmalı. Yazılım ve güncelleme : İşletim sistemi, üreticinin sunduğu güncelleme desteği ve uygulama uyumluluğu incelenmeli.

: İşletim sistemi, üreticinin sunduğu güncelleme desteği ve uygulama uyumluluğu incelenmeli. Kamera ve ses : Görüntülü görüşme, içerik tüketimi ve çevrim içi dersler için kamera ve hoparlör kalitesi değerlendirilmeli.

: Görüntülü görüşme, içerik tüketimi ve çevrim içi dersler için kamera ve hoparlör kalitesi değerlendirilmeli. Aksesuar desteği : Kalem, klavye ve diğer aksesuarlarla uyumluluk, üretkenlik odaklı kullanımda önem taşıyor.

: Kalem, klavye ve diğer aksesuarlarla uyumluluk, üretkenlik odaklı kullanımda önem taşıyor. Kullanım amacı : Tabletin eğitim, oyun, iş veya multimedya için kullanılacağı belirlenerek uygun model seçilmeli.

: Tabletin eğitim, oyun, iş veya multimedya için kullanılacağı belirlenerek uygun model seçilmeli. Fiyat/performans dengesi: Teknik özellikler, yazılım desteği ve kullanım ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek bütçeye uygun seçim yapılmalı.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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2026 fiyat performans tablet rehberi: En uygun tablet modelleri

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