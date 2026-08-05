Yeni elektrikli Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

2026 Hyundai IONIQ 6 Türkiye fiyatı
- 125 kW advance paket: 2.482.000 TL
- 160 kW Progressive paket: 3.725.000 TL
Makyajlı yeni Hyundai IONIQ 6, özellikleriyle neler sunuyor ❓
Yeni IONIQ 6, ilk neslin karakteristik akıcı siluetini korurken çok daha modern detaylarla yeniden yorumlandı.
Ön bölümde kullanılan ince LED gündüz farları ve tampon içine entegre edilen gizli ana farlar otomobile daha geniş ve daha dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeniden şekillendirilen ön tampon hava akışını iyileştirirken aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi azaltıyor. İlk neslinde aerodinamik karakteriyle adından sıkça söz ettiren IONIQ 6 yenilenen versiyonunda da 0,21 Cd’lik sürtünme katsayısıyla oldukça iddialı.
- Yeni tasarımlı arka tampon
- Daha sade arka spoyler yapısı
- Parametrik Pixel LED aydınlatmalar
- Yeniden şekillendirilen difüzör
- İyileştirilen hava akışı sayesinde hem estetik hem de aerodinamik verimlilik artırılıyor.
Hyundai mühendisleri gövde üzerindeki hava akışını yeniden optimize ederek yüksek hızlarda daha stabil sürüş karakteri ve daha düşük enerji tüketimi elde edilmesini sağladı.
İç mekanda kullanıcı odaklı dokunuşlar
Yüksek çözünürlüklü iki adet 12,3 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranı, sürücüye hem net bir görüntü deneyimi hem de araç fonksiyonlarını pratik ve kolay bir şekilde yönetme imkânı sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu çok daha pratik hale geliyor. Orta konsolda bulunan USB-C bağlantıları daha yüksek şarj hızı sunarken farklı cihazların aynı anda kullanılmasına da imkan tanıyor.
Elektrikli sürüşte yüksek verimlilik
Advance donanım seviyesinde 63 kWsa, Progressive’de ise 84 kWsa’lık bir bataryaya yer veriliyor. Her iki bataryada da NMC pil teknolojisi tercih ediliyor. Böylece hızlı şarj imkanı elde edilirken aynı zamanda yüksek performans ve verimlilik de ön planda tutuluyor.
Hyundai’nin E-GMP mimarisi üzerine geliştirilen yeni IONIQ 6, yüksek verimlilik sağlayan elektrik motorları ve gelişmiş batarya teknolojileriyle dikkat çekiyor. 800 Volt mimarisi sayesinde araç ultra hızlı DC şarj istasyonlarında yaklaşık 18 dakika içerisinde bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edebiliyor.
Rejeneratif frenleme sistemi sürüş sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek menzilin artırılmasına katkıda bulunuyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar sayesinde sürücüler rejeneratif frenleme seviyesini manuel olarak ayarlayabiliyor. Akıllı i-Pedal sistemi ise tek pedalla sürüş deneyimini destekleyerek özellikle şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırıyor.
Gelişmiş bağlantı teknolojileri
Modelde sunulan bağlantı teknolojileri arasında;
- Kablosuz Yazılım Güncellemesi (OTA)
- Hyundai Dijital Anahtar 2
- Akıllı telefon üzerinden araç erişimi
- Dijital anahtar paylaşımı
- Uzaktan araç kontrolü
- Bulut tabanlı navigasyon
- Gerçek zamanlı rota optimizasyonu
- Şarj istasyonu planlaması yer alıyor.
Araç, rota planlaması sırasında batarya seviyesini analiz ederek uygun şarj noktalarını otomatik olarak öneriyor.
Araçtan cihaza enerji aktarımı
Yeni IONIQ 6, Hyundai’nin Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisini de sunmaya devam ediyor.
Bu sistem sayesinde araç içerisindeki yüksek kapasiteli batarya;
- Elektrikli bisiklet
- Dizüstü bilgisayar
- Kamp ekipmanları
- Kahve makinesi
- Küçük ev aletleri gibi birçok elektronik cihaz için taşınabilir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Hyundai SmartSense güvenlik teknolojileri
2026 model IONIQ 6, Hyundai’nin en güncel aktif güvenlik sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Modelde; Akıllı Hız Limiti Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Şerit Hizalama Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı, Güvenli Çıkış Asistanı, Çevre Görüş Monitörü, Kör Nokta Görüntü Monitörü, Akıllı Park Yardım Asistanı, Ön, arka ve yan park çarpışma önleme asistanı gibi birçok gelişmiş teknoloji görev yapıyor.
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