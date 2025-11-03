Yeniden değerleme oranı açıklandı: İşte 2026 vergi, harç ve trafik cezası fiyatları

TÜİK tarafından açıklanan ekim enflasyonu ile beraber Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da resmen belli oldu. YDO ile beraber 2026 yılında pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde fiyat artışı yaşanacak. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
TÜİK açıklamasına göre 2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Bilindiği üzere YDO ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da bu oran kadar artırılıyor. Bu arada, Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.
2026’da geçerli olacak vergi ve harç fiyatları
2025 yılında 5.678 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, yeni yılda 7.129,78 TL’ye çıkacak. Motosiklet sürücü belgeleri için geçerli olan A, A1 ve A2 sınıfı harçlar da 1.883 TL’den 2.363,24 TL’ye yükseliyor. Mevcut ehliyetini yenilemek isteyenler artık 18,82 TL, eski tip ehliyetini yeni sürücü belgesiyle değiştirmek isteyenler ise 426,67 TL ödeyecek.
6 aylık pasaport harcı 2.359 TL’den 2.961,84 TL’ye, 1 yıllık pasaport harcı ise 4.330,82 TL’ye, 3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL’ye, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 14.147,77 TL’ye çıkacak. Pasaport defter bedeli de 1.424,42 TL’ye çıkıyor.
Yurt dışı çıkış harcı ise geçtiğimiz yılki 1.000 TL seviyesinden 1.254,9 TL’ye yükseliyor.
Son olarak, IMEI kayıt ücreti de büyük bir artışla 57.245,71 TL’ye yükseldi. 2025’te 45.614 TL seviyesindeydi.
|Harç / Ücret Kalemi
|Eski Fiyatlar (TL)
|Yeni Fiyatlar (TL)
|A, A1, A2 Ehliyet Harcı
|1.883,10
|2.363
|B Ehliyet Harcı
|5.678,60
|7.129
|Ehliyet Yenileme
|15,00
|18
|Yeni Ehliyetleri Yenileme
|340,00
|426
|Değerli Kâğıt Bedeli
|1.420,00
|1.782
|Pasaport Harcı (6 Aylık)
|2.359,40
|2.961
|Pasaport Harcı (1 Yıllık)
|3.449,40
|4.330
|Pasaport Harcı (2 Yıllık)
|5.631,40
|7.067
|Pasaport Harcı (3 Yıllık)
|8.000,00
|10.039
|Pasaport Harcı (3+ Yıllık)
|11.274,00
|14.147
|Pasaport Defter Değeri
|1.135,00
|1.424
|Yurt Dışı Çıkış Harcı
|1.000,00
|1.254
|Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı
|185,00
|232
|Kimlik Kartı Kayıp Bedeli
|185,00
|232
|IMEI Kayıt Ücreti
|45.614,00
|57.245
|Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası
|2.167
|2.719
|Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası
|2.168
|2.720
|En düşük radar cezası
|2.168
|2.720
|Emniyet şeridi cezası
|9.267
|11.629
2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (4-6 yaş aralığı)
- 1300 cm3 ve aşağısı 455.300'ü aşanlar: 5 bin 72,3 TL
- 1301 - 1600 cm3 e kadar 455 bin 300'ü aşanlar: 9 bin 508,4 TL
- 1601 -1800 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 17 bin 513,4 TL
- 1801 - 2000 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 27 bin 202,5 TL
- 2001 - 2500 cm3 e kadar 813.900'ü aşanlar: 38 bin 452,6 TL
- 2501 - 3000 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 64 bin 254,6 TL
- 3001 - 3500 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 101 bin 215,2 TL
- 3501 - 4000 cm3 e kadar 2.607.700'ü aşanlar: 152 bin 730,1 TL
- 4001 cm3 ve yukarısı 3.096.500'ü aşanlar: 217 bin 95,2 TL
2026 trafik cezaları
- Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası: 2.719,4 TL
- Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası: 2.720 TL
- Drift Cezası: 58.218 TL
- U Donüşu Cezası: 1.246 TL
- Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası: 2.720,6 TL
- En düşük radar cezası: 2 bin 719 TL
- Hız limitlerini %10-30 oranında aşma: 2.719 TL
- Hız limitlerini %30-50 oranında aşma: 5.664 TL
- Hız limitlerini %50'den fazla aşma: 11.629 TL
- Emniyet şeridi cezası: 11.629 TL
- Hatalı park cezası: 1.245,95 TL
- Sahte plaka cezası: 58.095 TL
- Emniyetsiz araç kullanma cezası: 23.447,24 TL
- Hatalı sollama cezası: 2.720 TL
- Makas atma cezası: 58.210 TL
- Kask takmama cezası: 1.245 TL
Yeni Mercedes CLA Türkiye'de
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
23 Kişi Okuyor (4 Üye, 19 Misafir) 9 Masaüstü 14 Mobil
3439 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, vergi ve