Yeniden değerleme oranı açıklandı: İşte 2026 vergi, harç ve trafik cezası fiyatları

TÜİK tarafından açıklanan ekim enflasyonu ile beraber Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da resmen belli oldu. YDO ile beraber 2026 yılında pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde fiyat artışı yaşanacak. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

TÜİK açıklamasına göre 2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Bilindiği üzere YDO ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da bu oran kadar artırılıyor. Bu arada, Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

2026’da geçerli olacak vergi ve harç fiyatları

2025 yılında 5.678 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, yeni yılda 7.129,78 TL’ye çıkacak. Motosiklet sürücü belgeleri için geçerli olan A, A1 ve A2 sınıfı harçlar da 1.883 TL’den 2.363,24 TL’ye yükseliyor. Mevcut ehliyetini yenilemek isteyenler artık 18,82 TL, eski tip ehliyetini yeni sürücü belgesiyle değiştirmek isteyenler ise 426,67 TL ödeyecek.

6 aylık pasaport harcı 2.359 TL’den 2.961,84 TL’ye, 1 yıllık pasaport harcı ise 4.330,82 TL’ye, 3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL’ye, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 14.147,77 TL’ye çıkacak. Pasaport defter bedeli de 1.424,42 TL’ye çıkıyor.

Yurt dışı çıkış harcı ise geçtiğimiz yılki 1.000 TL seviyesinden 1.254,9 TL’ye yükseliyor.

Son olarak, IMEI kayıt ücreti de büyük bir artışla 57.245,71 TL’ye yükseldi. 2025’te 45.614 TL seviyesindeydi.

2026 yılı vergi, trafik cezası ve harç fiyatları Harç / Ücret Kalemi Eski Fiyatlar (TL) Yeni Fiyatlar (TL) A, A1, A2 Ehliyet Harcı 1.883,10 2.363 B Ehliyet Harcı 5.678,60 7.129 Ehliyet Yenileme 15,00 18 Yeni Ehliyetleri Yenileme 340,00 426 Değerli Kâğıt Bedeli 1.420,00 1.782 Pasaport Harcı (6 Aylık) 2.359,40 2.961 Pasaport Harcı (1 Yıllık) 3.449,40 4.330 Pasaport Harcı (2 Yıllık) 5.631,40 7.067 Pasaport Harcı (3 Yıllık) 8.000,00 10.039 Pasaport Harcı (3+ Yıllık) 11.274,00 14.147 Pasaport Defter Değeri 1.135,00 1.424 Yurt Dışı Çıkış Harcı 1.000,00 1.254 Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı 185,00 232 Kimlik Kartı Kayıp Bedeli 185,00 232 IMEI Kayıt Ücreti 45.614,00 57.245 Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2.167 2.719 Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası 2.168 2.720 En düşük radar cezası 2.168 2.720 Emniyet şeridi cezası 9.267 11.629

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (4-6 yaş aralığı)

1300 cm3 ve aşağısı 455.300'ü aşanlar: 5 bin 72,3 TL

1301 - 1600 cm3 e kadar 455 bin 300'ü aşanlar: 9 bin 508,4 TL

1601 -1800 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 17 bin 513,4 TL

1801 - 2000 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 27 bin 202,5 TL

2001 - 2500 cm3 e kadar 813.900'ü aşanlar: 38 bin 452,6 TL

2501 - 3000 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 64 bin 254,6 TL

3001 - 3500 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 101 bin 215,2 TL

3501 - 4000 cm3 e kadar 2.607.700'ü aşanlar: 152 bin 730,1 TL

4001 cm3 ve yukarısı 3.096.500'ü aşanlar: 217 bin 95,2 TL

2026 trafik cezaları

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası: 2.719,4 TL

Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası: 2.720 TL

Drift Cezası: 58.218 TL

U Donüşu Cezası: 1.246 TL

Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası: 2.720,6 TL

En düşük radar cezası: 2 bin 719 TL

Hız limitlerini %10-30 oranında aşma: 2.719 TL

Hız limitlerini %30-50 oranında aşma: 5.664 TL

Hız limitlerini %50'den fazla aşma: 11.629 TL

Emniyet şeridi cezası: 11.629 TL

Hatalı park cezası: 1.245,95 TL

Sahte plaka cezası: 58.095 TL

Emniyetsiz araç kullanma cezası: 23.447,24 TL

Hatalı sollama cezası: 2.720 TL

Makas atma cezası: 58.210 TL

Kask takmama cezası: 1.245 TL

