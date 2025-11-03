Giriş
    Yeniden değerleme oranı açıklandı: İşte 2026 vergi, harç ve trafik cezası fiyatları

    Ekim ayı enflasyonu ile beraber Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da resmen belli oldu. İşte 2026 yılında geçerli olması beklenen yeni vergi, harç ve trafik cezası fiyatları.

    2026 için vergi, trafik cezaları ve harç fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör

    TÜİK tarafından açıklanan ekim enflasyonu ile beraber Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da resmen belli oldu. YDO  ile beraber 2026 yılında pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde fiyat artışı yaşanacak. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    TÜİK açıklamasına göre 2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Bilindiği üzere YDO ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da bu oran kadar artırılıyor. Bu arada, Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

    2026’da geçerli olacak vergi ve harç fiyatları

    2025 yılında 5.678 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, yeni yılda 7.129,78 TL’ye çıkacak. Motosiklet sürücü belgeleri için geçerli olan A, A1 ve A2 sınıfı harçlar da 1.883 TL’den 2.363,24 TL’ye yükseliyor. Mevcut ehliyetini yenilemek isteyenler artık 18,82 TL, eski tip ehliyetini yeni sürücü belgesiyle değiştirmek isteyenler ise 426,67 TL ödeyecek.

    6 aylık pasaport harcı 2.359 TL’den 2.961,84 TL’ye, 1 yıllık pasaport harcı ise 4.330,82 TL’ye, 3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL’ye, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 14.147,77 TL’ye çıkacak. Pasaport defter bedeli de 1.424,42 TL’ye çıkıyor.

    Yurt dışı çıkış harcı ise geçtiğimiz yılki 1.000 TL seviyesinden 1.254,9 TL’ye yükseliyor.

    Son olarak, IMEI kayıt ücreti de büyük bir artışla 57.245,71 TL’ye yükseldi. 2025’te 45.614 TL seviyesindeydi.

    2026 yılı vergi, trafik cezası ve harç fiyatları
    Harç / Ücret Kalemi Eski Fiyatlar (TL) Yeni Fiyatlar (TL)
    A, A1, A2 Ehliyet Harcı 1.883,10 2.363
    B Ehliyet Harcı 5.678,60 7.129
    Ehliyet Yenileme 15,00 18
    Yeni Ehliyetleri Yenileme 340,00 426
    Değerli Kâğıt Bedeli 1.420,00 1.782
    Pasaport Harcı (6 Aylık) 2.359,40 2.961
    Pasaport Harcı (1 Yıllık) 3.449,40 4.330
    Pasaport Harcı (2 Yıllık) 5.631,40 7.067
    Pasaport Harcı (3 Yıllık) 8.000,00 10.039
    Pasaport Harcı (3+ Yıllık) 11.274,00 14.147
    Pasaport Defter Değeri 1.135,00 1.424
    Yurt Dışı Çıkış Harcı 1.000,00 1.254
    Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı 185,00 232
    Kimlik Kartı Kayıp Bedeli 185,00 232
    IMEI Kayıt Ücreti 45.614,00 57.245
    Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2.167 2.719
    Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası 2.168 2.720
    En düşük radar cezası 2.168 2.720
    Emniyet şeridi cezası 9.267 11.629

    2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (4-6 yaş aralığı)

    • 1300 cm3 ve aşağısı 455.300'ü aşanlar: 5 bin 72,3 TL
    • 1301 - 1600 cm3 e kadar 455 bin 300'ü aşanlar: 9 bin 508,4 TL
    • 1601 -1800 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 17 bin 513,4 TL
    • 1801 - 2000 cm3 e kadar 651.700'ü aşanlar: 27 bin 202,5 TL
    • 2001 - 2500 cm3 e kadar 813.900'ü aşanlar: 38 bin 452,6 TL
    • 2501 - 3000 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 64 bin 254,6 TL
    • 3001 - 3500 cm3 e kadar 1.628.900'ü aşanlar: 101 bin 215,2 TL
    • 3501 - 4000 cm3 e kadar 2.607.700'ü aşanlar: 152 bin 730,1 TL
    • 4001 cm3 ve yukarısı 3.096.500'ü aşanlar: 217 bin 95,2 TL

    2026 trafik cezaları

    • Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası: 2.719,4 TL
    • Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası: 2.720 TL
    • Drift Cezası: 58.218 TL
    • U Donüşu Cezası: 1.246 TL
    • Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası: 2.720,6 TL
    • En düşük radar cezası: 2 bin 719 TL
    • Hız limitlerini %10-30 oranında aşma: 2.719 TL
    • Hız limitlerini %30-50 oranında aşma: 5.664 TL
    • Hız limitlerini %50'den fazla aşma: 11.629 TL
    • Emniyet şeridi cezası: 11.629 TL
    • Hatalı park cezası: 1.245,95 TL
    • Sahte plaka cezası: 58.095 TL
    • Emniyetsiz araç kullanma cezası: 23.447,24 TL
    • Hatalı sollama cezası: 2.720 TL
    • Makas atma cezası: 58.210 TL
    • Kask takmama cezası: 1.245 TL
    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

