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    2026 ikinci çeyrekte en çok satan telefonlar açıklandı

    Samsung'un uygun fiyatlı telefonları iPhone 17 serisini geride bıraktı! SAG verilerine göre Samsung, Galaxy A serisiyle 2026 2. çeyrekte küresel akıllı telefon pazarının zirvesine yerleşti.

    2026 ikinci çeyrek en çok satan akıllı telefonlar listesi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy A Serisi, küresel akıllı telefon pazarında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Seri, Apple’ın en çok satan iPhone serisi olduğunu söylediği iPhone 17 modellerini geride bırakarak 2026'nın ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon ürün ailesi oldu. Samsung’un uygun fiyatlı ve orta segment telefonlarına güçlü bir talep olduğu açık.

    Samsung Galaxy A serisi ile iPhone 17'yi geride bıraktı

    Samsung Galaxy A serisi en çok satan telefon oldu 2026 Tam Boyutta Gör
    Smart Analytics Global (SAG) verilerine göre, Samsung’un Galaxy A serisi 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının %18'ini oluşturdu. Ayrıca seri bu çeyrekte yıllık bazda %11 oranında büyüme kaydetti.

    Apple’ın iPhone 17 serisi ise yıllık bazda %24 büyüme kaydetmesine rağmen küresel satışlarda %16'lık payla ikinci sırada yer aldı. Xiaomi’nin Redmi Serisi ise %7'lik payla üçüncü sıraya yerleşti. Bu arada, Samsung’un Galaxy S Serisi ve Apple’ın iPhone 16 serisi birlikte küresel sevkiyatların yaklaşık %8’ini oluşturdu.

    Galaxy A17 5G, en çok satan Samsung telefon oldu

    Rapor, Samsung’un en çok satan telefonunun Galaxy A17 5G olduğunu söylüyor. Galaxy A16 4G, A56 5G, A17 4G ve A07 5G dahil olmak üzere diğer modeller de markanın başarısına katkı sağladı.

    Özetle, Samsung’un geniş Galaxy A ailesi, markanın farklı fiyat segmentlerinde rekabet etmesine yardımcı oluyor. Şirket, artan bellek ve bileşen maliyetlerine rağmen sevkiyat hacmine ve pazar payına odaklanıyor. Bazı Çinli markaların model sayılarını azaltıp fiyatları yükselttiği ortamda, Samsung bütçe dostu segmentte kendine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor.

    Galaxy S26 satışlarında düşüş!

    Samsung’un üst segment Galaxy S serisi ise 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %18'lik düşüş yaşadı. Galaxy S26 serisi ilk çeyrekte güçlü bir başlangıç ​​yapmış olsa da, lansman döneminin yarattığı ivmenin azalmasıyla birlikte ikinci çeyrekte satışlar yavaşladı. Yine de Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra, toplam sevkiyatlarda kilit bir rol oynamaya devam etti. Bu arada, Galaxy S25 FE de serinin toplam hacmine önemli bir katkı sağladı. Neticede, Galaxy A Serisi ile kıyaslandığında Galaxy S Serisi, premium segmentteki ivmesini korumakta zorlandı. Yine de Samsung, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatlarında zirvedeki yerini korudu.

    En çok satan akıllı telefonlar (2026 2. çeyrek)

    • Samsung Galaxy A Serisi
    • Apple iPhone 17 Serisi
    • Xiaomi Redmi Serisi
    • Samsung Galaxy S serisi
    • Apple iPhone 16 Serisi
    Kaynakça https://smartanalyticsglobal.com/global-smartphone-family-market-share-q2-2026/ https://sammyguru.com/samsung-galaxy-a-series-beats-iphone-17-to-lead-q2-2026/
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