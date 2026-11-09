2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kimlere zorunlu, cezası ne kadar?

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Oynat Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor. Şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçları kapsayan kural, 15 Nisan’a kadar sürecek. Uymayan sürücülere 6 bin lira ceza uygulanacak. Hususi araçlar için zorunluluk bulunmazken, can güvenliği için kış lastiği öneriliyor. İl valilikleri ise hava şartlarına göre bu süreyi uzatabilecek. Sürücülerin yerel duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’ye kadar sürecek. Önceden 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk, 2025’te yapılan düzenlemeyle beş aya çıkarılmıştı.

Kış lastiği kimler için zorunlu?

Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacak. 2026'da bu tutar 6.000 TL olarak uygulanıyor. Uygulama 2027’ye de uzandığı için yeni yıldaki denetimlerde o yılın güncel ceza tutarı esas alınacak.

En iyi kış lastiği tavsiyeleri 3 hf. önce eklendi

Hususi otomobiller için ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak kış koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.

Şehir içinde valilik kararlarına dikkat

İl sınırları içerisindeki uygulamayı, yerel hava koşullarını dikkate alarak valilikler belirliyor. Valilikler ayrıca Bakanlığın belirlediği dönemi başlangıç ve bitiş yönünde birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ve seyahat edecekleri illerdeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, cezası ne kadar?

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