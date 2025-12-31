Giriş
    2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı: Yeni fiyatlar ne kadar?

    2026'da köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı. 15 Temmuz, FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil geçiş ücretleri yeni tarifeye göre uygulanacak.

    2026 yılı için zamlı köprü ve otoyol ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Geçiş ücretlerine beklendiği gibi yüzde 25,49'a varan oranlarda zam geldi. KGM'nin açıkladığı 2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri şöyle:

    2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri

    2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı
    1 Ocak 2026'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobil geçiş ücreti ise 80 TL'den 95 liraya çıktı.

    Yeni yılda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'ye yükselecek. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti de 2026'da 995 TL olarak uygulanacak.

    2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri
    Köprü/otoyol Yeni ücretler
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü 59 TL
    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 59 TL
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL
    Osmangazi Köprüsü 995 TL
    1915 Çanakkale Köprüsü 995 TL
    Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu 535 TL
    İzmir Çeşme Otoyolu 53 TL
    İzmir Aydın Otoyolu 73 TL
    Ankara Niğde Otoyolu 820 TL
    Malkara Çanakkale (köprü dahil) Otoyolu 1.285 TL
