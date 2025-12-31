2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı: Yeni fiyatlar ne kadar?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

2026 yılı için zamlı köprü ve otoyol ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Geçiş ücretlerine beklendiği gibi yüzde 25,49'a varan oranlarda zam geldi. KGM'nin açıkladığı 2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri şöyle:

2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri

1 Ocak 2026'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobil geçiş ücreti ise 80 TL'den 95 liraya çıktı.

Yeni yılda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'ye yükselecek. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti de 2026'da 995 TL olarak uygulanacak.

2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri Köprü/otoyol Yeni ücretler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 59 TL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 59 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL Osmangazi Köprüsü 995 TL 1915 Çanakkale Köprüsü 995 TL Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu 535 TL İzmir Çeşme Otoyolu 53 TL İzmir Aydın Otoyolu 73 TL Ankara Niğde Otoyolu 820 TL Malkara Çanakkale (köprü dahil) Otoyolu 1.285 TL

