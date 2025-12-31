2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı: Yeni fiyatlar ne kadar?

2026 yılı için zamlı köprü ve otoyol ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Geçiş ücretlerine beklendiği gibi yüzde 25,49'a varan oranlarda zam geldi. KGM'nin açıkladığı 2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri şöyle:
2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri
Yeni yılda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'ye yükselecek. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti de 2026'da 995 TL olarak uygulanacak.
|Köprü/otoyol
|Yeni ücretler
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|59 TL
|Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
|59 TL
|Yavuz Sultan Selim Köprüsü
|95 TL
|Osmangazi Köprüsü
|995 TL
|1915 Çanakkale Köprüsü
|995 TL
|Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
|535 TL
|İzmir Çeşme Otoyolu
|53 TL
|İzmir Aydın Otoyolu
|73 TL
|Ankara Niğde Otoyolu
|820 TL
|Malkara Çanakkale (köprü dahil) Otoyolu
|1.285 TL
