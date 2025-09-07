Giriş
    Yeni %100 elektrikli Mercedes-Benz GLC tanıtıldı

    Elektrikli Mercedes-Benz GLC, tamamı aydınlatılmış büyük boy panjuru, 94 kWsa'lik bataryası, eskisine göre daha feray yaşam alanı ve konfor odaklı güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

    Tamamen yenilenen Mercedes-Benz GLC, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 kapsamında resmi olarak tanıtıldı. Lüks SUV modelin elektrikli versiyonu artık "GLC with EQ Technology" olarak adlandırılıyor. GLC'nin önünde markanın yeni panjur tasarımı dikkat çekiyor.

    Yeni elektrikli Mercedes-Benz GLC, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni GLC, güçlü ve verimli bir batarya paketiyle dikkat çekiyor. Yüksek performans, rekabetçi menzil ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan model, devasa Hyperscreen ekranıyla da öne çıkıyor.

    En güçlü versiyonunda 483 beygir üreten elektrikli GLC, rakibi BMW iX3’ten 20 beygir daha fazla güç sunuyor. GLC, performans ve verimliliği bir arada sunmak için 11:1 ve 5:1 oranlarında iki vitesli şanzımanla donatılmış.

    GLC’nin nikel manganez kobalt (NMC) bataryası 94 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip. WLTP'ye göre 713 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden model, 800V mimarisi sayesinde 330 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada 300 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor. CLA'da dersini alan marka, GLC'de 400V şarj cihazlarına da uyumluluk sunuyor.

    S-Serisi’nden alınan Airmatic süspansiyon sistemi ve yol durumuna göre amortisörleri ayarlayan Car-to-X teknolojisiyle konfor seviyesi artırılan yeni Mercedes-Benz GLC'de Google Haritalar'dan elde edilen anlık verilerle çalışan yükseklik ayarı ve opsiyonel arka aks yönlendirmesi de sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor.

    2026 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni GLC, en çok da devasa ön panjuruyla dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak 942 adet LED ile aydınlatılan bu panjur, markanın üç köşeli yıldız logosunu da öne çıkarıyor. Standart LED farların yanı sıra, Digital Light opsiyonunda gündüz farlarına yıldız desenleri entegre edilmiş. Arka bölümde ise bagaj kapağı boyunca uzanan LED stoplar aynı tasarım dilini sürdürüyor.

    Aracın aks mesafesi yaklaşık 3 cm artış ile selefinden daha uzun. Bu da iç mekânda daha fazla yaşam alanı sağlıyor. Ön bacak mesafesi 1,3 cm, arka bacak mesafesi 4,8 cm artarken baş mesafesinde de iyileştirmeler var. Bagaj hacmi arka koltuklar dik konumdayken 570 litre, koltuklar katlandığında ise 1.739 litreye çıkıyor. Ön kısımda ek 127 litrelik bir bagaj (frunk) da bulunuyor.

    İç mekânda sürdürülebilirlik öne çıkarılmış. Yapay deri döşemeler standart olarak sunulurken, dileyen müşteriler Torino veya Nappa deri opsiyonlarını da tercih edebiliyor. Kabinin merkezinde ise 39 inçlik devasa Hyperscreen yer alıyor. Yapay zekâ destekli MBUX sistemi Microsoft ve Google entegrasyonlarıyla daha da geliştirilmiş. Yine de fiziksel düğmeler ve kumandalar tamamen ortadan kalkmamış.

    SUV model 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 11 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

