Yolların yürüyen sarayı yenilendi! İşte karşınızda yeni Mercedes-Maybach GLS

İşte yollara çıkmaya hazırlanan bu büyüleyici yürüyen sarayın öne çıkan tüm detayları:
Dış tasarım: Yolda süzülen zarafet ve heybet
Yeni Maybach GLS, dışarıdan bakıldığında hemen fark edilen göz alıcı bir duruşa sahip. Maybach’a özel yenilenen devasa ön ızgara, çerçevesine gizlenmiş ışıklandırılmış MAYBACH yazısı ve dikey Mercedes-Benz yıldızı ile gece de büyüleyici bir imza sunuyor.
23 inçlik dövme jantların merkezinde yer alan üç kollu Mercedes yıldızı, özel bir bilyalı rulman mekanizması sayesinde tekerlek dönse dahi yer çekimine bağlı kalarak her zaman dik duruyor. Elektrikli yan basamaklar ise kapı açıldığında 1 saniyenin altında açılıyor. LED aydınlatmalar basamağı parlatırken, zemine ikonik Maybach amblemi yansıtılıyor.
İç mekan: Duyulara hitap eden huzur odası
Özel izolasyon malzemeleri ve motor kapağındaki ağır matlar sayesinde kabin içi sessizlik maksimuma çıkarıldı. Ayrıca gelişmiş elektrikli filtre sistemi, kabin havasını her 90 saniyede bir tamamen tazeliyor. 15 hoparlör ve 710 watt'lık amfi ile Dolby Atmos destekli ses sistemi de büyüleyici bir ses deneyimi sunuluyor.
İki arka koltuk arasında iki adet 0,75 litrelik şampanya şişesini soğutabilen özel buzdolabı bölmesi yer alıyor.
MBUX Superscreen ve üretken yapay zeka
MBUX Sanal Asistanı; Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing altyapılarını kullanarak sürücü ve yolcularla doğal, akıcı ve geçmiş konuşmaları hatırlayan diyaloglar kurabiliyor. 10 kamera, 5 radar, 12 ultrasonik sensör ve saniyede 254 trilyon işlem yapabilen su soğutmalı süper bilgisayar ile araç, şehir içi trafiğinde yoğun otonom destek sağlıyor.
Motor ve süspansiyon: Güç ve pürüzsüzlük
Opsiyonel E-ACTIVE BODY CONTROL sistemi, saniyede bin kez yol durumunu analiz ederek her tekerleğin amortisör sertliğini bağımsız yönetiyor. Araç, kum veya çamura saplandığında kendi kendini sallayarak kurtaran özel bir Rocking Mode özelliğine de sahip. Özel Curve modu da içeren bu sistem, virajlarda gövdeyi 3 dereceye kadar içeri yatırarak yanal kuvveti sıfırlıyor.
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