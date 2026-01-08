2026 Mitsubishi L200 sahneye çıktı: Star Wars esintili ön tasarım

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin efsanevi pick-up modeli L200 (diğer adıyla Triton), 2026 model yılı için hazırlanan yeni yüzüyle otomobil dünyasının karşısına çıktı. Tayland'da düzenlenen otomobil fuarında beyaz renk seçeneğiyle sergilenen aracın agresif ön tasarımı, Star Wars evrenindeki imparatorluk askerlerinin (stormtrooper) kaskına benzetildi.

Bu tasarım güncellemesi, şu aşamada yalnızca Mega Cab gövde tipine sahip Street versiyonuna özel olarak sunuluyor. Trapez formundaki yeni ön ızgara, elden geçirilen far grubu, modern tampon ve devasa siyah koruma paneli pick-up'a çok daha modern ve fütüristik bir duruş kazandırmış. Buna ek olarak "Dynamic Shield" tasarım dilinden kısmen vazgeçilmesi dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Şehir kullanımı için tasarlanan Street versiyonu alçaltılmış gövde yapısı ve 17 inçlik siyah alaşım jantlara sahip. İç mekanda da önemli yenilikler söz konusu. Yeni modelde 10 inç boyutunda daha büyük dokunmatik ekran içeren modern bir multimedya sistemine yer verilmiş. Güvenlik tarafında ise FCM (ön çarpışma önleme sistemi) artık standart donanım olarak sunuluyor.

Motor üniteleri

Tanıtılan araç, dayanıklılığıyla bilinen 2.4 litrelik turbo dizel motorla görücüye çıktı. 148 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bu ünite, 6 ileri manuel şanzıman ve arkadan itiş sistemiyle kombinlenmiş. Ancak Mitsubishi'nin ürün gamında aynı motorun 181 ve 204 beygirlik daha güçlü versiyonlarının yanı sıra, 6 ileri otomatik şanzıman ve markanın ünlü Super Select 4WD dört tekerlekten çekiş sisteminin de mevcut olduğu biliniyor.

Tam Boyutta Gör Tayland pazarında 20.700 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan bu modeldeki tasarımın, tüm dünya genelinde mi kullanılacağı yoksa sadece Güneydoğu Asya pazarına özel olarak mı kalacağı henüz belli değil. Sektör uzmanları mevcut neslin 2023 yılında çıktığını hatırlatarak, diğer pazarlar için resmi bir makyaj operasyonunun 2027 yılından önce gerçekleşmeyebileceğini öngörüyor.

