2026 Mitsubishi L200 sahneye çıktı: Star Wars esintili ön tasarım

Bu tasarım güncellemesi, şu aşamada yalnızca Mega Cab gövde tipine sahip Street versiyonuna özel olarak sunuluyor. Trapez formundaki yeni ön ızgara, elden geçirilen far grubu, modern tampon ve devasa siyah koruma paneli pick-up'a çok daha modern ve fütüristik bir duruş kazandırmış. Buna ek olarak "Dynamic Shield" tasarım dilinden kısmen vazgeçilmesi dikkat çekiyor.
Motor üniteleri
Tanıtılan araç, dayanıklılığıyla bilinen 2.4 litrelik turbo dizel motorla görücüye çıktı. 148 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bu ünite, 6 ileri manuel şanzıman ve arkadan itiş sistemiyle kombinlenmiş. Ancak Mitsubishi'nin ürün gamında aynı motorun 181 ve 204 beygirlik daha güçlü versiyonlarının yanı sıra, 6 ileri otomatik şanzıman ve markanın ünlü Super Select 4WD dört tekerlekten çekiş sisteminin de mevcut olduğu biliniyor.