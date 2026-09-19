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    2026'nın en çok satan TWS kulaklık markaları açıklandı

    Kablosuz kulaklık pazarı, üç yıl aradan sonra ilk kez ikinci çeyrekte küçüldü ancak Apple yine de konumunu güçlendirdi ve TWS kulaklık pazarında açık ara önde olmayı sürdürüyor.

    2026 en çok satan TWS kulaklık markaları Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Omdia'ya göre, TWS kulaklık pazarında küçülme yaşanırken Apple, 2026’nın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.2’lik artışla 16.8 milyon adet kulaklık satışı gerçekleştirdi. Bu sonuç, Apple'a dünya genelinde sevk edilen 82.1 milyon adetlik toplam hacim içinde yüzde 20.5’lik pazar payı kazandırdı. Bu oran, ikinci sıradaki Xiaomi'nin payının neredeyse iki katı.

    Apple küresel TWS pazarındaki liderliğini koruyor

    2026'nın ikinci çeyreğinde küresel pazar %0.7 küçülerek 82.1 milyon adede geriledi. 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşandı. Nisan-Haziran dönemini kapsayan bu veriler, AirPods 5'in 18 Eylül'de Apple Mağazaları'na ulaşmasından önceki döneme ait. Rakamlar, Apple'ın yeni kulaklıklarının pazara hangi konumdan giriş yaptığını gözler önüne seriyor: durgun bir pazarda hafif de olsa büyümeye devam eden bir pazar lideri.

    Rakiplerle aradaki fark oldukça belirgin. İkinci sıradaki Xiaomi pazarın %10.4’ünü, yani Apple'ın payının neredeyse yarısını elinde tutuyor. Samsung %6.7 ile üçüncü sırada yer alırken, onu %6.2 ile Huawei ve %5 ile OPPO takip ediyor. İlk beş firma arasında, Apple dışında sadece OPPO büyüme kaydetti; Omdia'nın verilerinde OPPO'nun sonuçlarına OnePlus da dahil ediliyor. Şirketin satışları yıllık bazda %14.9 oranında artış gösterdi.

    Açık tip kablosuz kulaklıklara ilgi arttı

    Ancak daha ilginç bir değişim, pazarın kendi içinde yaşanıyor. Klasik TWS kulaklıkların satışında %2'lik bir düşüş görülürken, OWS (açık tip kablosuz kulaklık) kategorisi %12 büyüyerek 11.1 milyon adede ulaştı. Bu kategori, kulak arkasına yerleşen veya kulağa tutturulan ve kulak kanalını kapatmayan modelleri kapsıyor. Şu anda Apple tarafından yalnızca Beats markası altında sunulan bu modeller, tüm pazarın %13.5’ini oluşturuyor.

    Omdia, açık tip kulaklıkların öneminin önümüzdeki yıllarda hızla artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu yıl satılan tahmini 43.9 milyon adetlik hacmin ardından, yıllık satışların 2030 yılına kadar 90.5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu da satılan tüm TWS kulaklıkların neredeyse beşte birinin açık tasarımlı modeller olacağı anlamına geliyor.

    2026 2. çeyreğinde en çok satan TWS kulaklık markaları

    1. Apple: 16.8 milyon
    2. Xiaomi: 8.6 milyon
    3. Samsung: 5.5 milyon
    4. Huawei: 5.1 milyon
    5. OPPO: 4.1 milyon
    6. Diğer markalar: 42 milyon
    Kaynakça https://omdia.tech.informa.com/pr/2026/sep/ows-shipments-grow-12percent-as-tws-market-remains-broadly-flat-in-2q26 https://macmagazine.com.br/post/2026/09/17/apple-cresceu-no-mercado-de-fones-de-ouvido-sem-fio-no-2o-trimestre-de-2026/
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