    2026'nın en heyecanla beklenen oyunlarından Fable bir kez daha ertelendi

    Özellikle Xbox oyuncuları için özel bir yere sahip olan Fable serisi, uzun yıllar sonra yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Ancak yeni oyun için bekleyiş, düşündüğümüzden de uzun sürecek.

    Oyun dünyası adına bu yılın en heyecanla beklenen yapımlarından biri de Fable'dı. RPG türünün öncülerinden olan bu sevilen seriyi yıllar sonra yeniden canlandıracak olan oyunun "2026 sonbaharında" çıkacağı açıklanmıştı. Ancak Xbox dün bir açıklama yaparak bu tarihi değiştirdi. Fable, 2026 sonbaharında değil, 2027'nin Şubat ayında çıkacak.

    Fable, GTA 6'dan Kaçmak İçin 2027'ye Alındı

    Xbox'ın bu erteleme kararı iki farklı sebebe bağlanıyor. Bunların ilki ve en önemlisi GTA 6. Fable'ın Kasım ayında çıkacak GTA 6'nın gölgesinde kalmasını istemeyen Xbox, oyunu Şubat ayına alarak başarı şansını artıracağına inanıyor. Diğer yandan bu ek sürenin oyunu daha da kusursuz hâle getirmek için kullanılacağı belirtiliyor ki bu ertelemenin ikincil sebebi de bu.

    İlk olarak 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu, normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yeni Fable, bir devam oyunu değil bir reboot olacak; yani seriyi sıfırdan başlatacak. Fable'a dair sevdiğimiz pek çok şey korunurken, işin RPG kısmını daha da ileri taşıyacak yeni mekanikler de eklenecek. Oyundan yayınlanan son tanıtım videoları, oyuncu terciherinin dünyayı şekillendirmesi ve NPC'lerin "gerçekliği" gibi konularda yeni Fable oyununun epey iddialı olacağını gösteriyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

