2026'nın en heyecanla beklenen oyunlarından Fable bir kez daha ertelendi

Fable, GTA 6'dan Kaçmak İçin 2027'ye Alındı
Xbox'ın bu erteleme kararı iki farklı sebebe bağlanıyor. Bunların ilki ve en önemlisi GTA 6. Fable'ın Kasım ayında çıkacak GTA 6'nın gölgesinde kalmasını istemeyen Xbox, oyunu Şubat ayına alarak başarı şansını artıracağına inanıyor. Diğer yandan bu ek sürenin oyunu daha da kusursuz hâle getirmek için kullanılacağı belirtiliyor ki bu ertelemenin ikincil sebebi de bu.
İlk olarak 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu, normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yeni Fable, bir devam oyunu değil bir reboot olacak; yani seriyi sıfırdan başlatacak. Fable'a dair sevdiğimiz pek çok şey korunurken, işin RPG kısmını daha da ileri taşıyacak yeni mekanikler de eklenecek. Oyundan yayınlanan son tanıtım videoları, oyuncu terciherinin dünyayı şekillendirmesi ve NPC'lerin "gerçekliği" gibi konularda yeni Fable oyununun epey iddialı olacağını gösteriyor.
