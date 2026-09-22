2026'nın en iyi All in One PC modelleri: Kurumsal kullanıma uygun 6 All in One bilgisayar önerisi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayar, monitör ve çevre birimlerini tek gövdede birleştiren All in One PC modelleri, özellikle ofislerde daha düzenli ve verimli çalışma alanları oluşturmak isteyen kurumların tercihleri arasında yer alıyor. Peki 2026'da ev ve kurumsal kullanım için hangi All in One PC alınmalı? Farklı ihtiyaçlara hitap eden 6 All in One bilgisayar modelini bir araya getirdik.

All in One PC nedir?

All in One PC, bilgisayarın temel donanımlarının monitör gövdesine entegre edildiği masaüstü bilgisayar türüdür. Ayrı bir kasa kullanılmaması, ofislerde masaların daha düzenli kullanılmasına ve kablo karmaşasının azaltılmasına yardımcı olur.

Kurumsal kullanımda ise yalnızca donanım özellikleri değil, satış sonrası destek de All in One PC seçiminde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Bir bilgisayarın arızalanması çalışanların iş akışını doğrudan etkileyebildiğinden, teknik servis ve destek hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmek işletmeler açısından önem taşıyor.

Bu nedenle kurumsal All in One PC seçerken işlemci, RAM, SSD ve ekran özelliklerinin yanında markanın satış sonrası hizmetleri ve servis ağı da değerlendirilmelidir.

Kurumsal kullanım için All in One PC seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ofis bilgisayarlarında performans kadar iş sürekliliği de önemli. Çalışanların kullandığı bir bilgisayarın teknik bir sorun nedeniyle uzun süre kullanılamaması, iş süreçlerinde aksamalara yol açabilir.

Bu nedenle kurumsal All in One PC seçiminde işlemci ve bellek kapasitesiyle birlikte SSD depolama, ekran ergonomisi, bağlantı seçenekleri, işletim sistemi ve satış sonrası destek gibi kriterlere bakılması gerekiyor.

Özellikle çok sayıda bilgisayarın bulunduğu şirketlerde servis ağı daha da önemli hale geliyor. Teknik desteğe hızlı erişim, BT ekiplerinin üzerindeki yükün azaltılmasına ve arızaların daha kısa sürede çözüme ulaştırılmasına katkı sağlayabilir.

Kurumsal müşteriler açısından bilgisayarın satın alınması kadar satış sonrasında alınan destek de önem taşıyor. Casper bu amaçlaİstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de 1 Saatte Servis Hizmeti sunuyor.

Bu nedenle kurumsal müşteriler için All in One PC satın alırken yalnızca cihazın teknik özelliklerine değil, satış sonrası destek imkanlarına da bakılması gerekiyor. Casper'ın belirli büyükşehirlerde sunduğu 1 Saatte Servis Hizmeti, bu açıdan kurumsal müşterilerin değerlendirebileceği satış sonrası destek seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

1️⃣ Casper Nirvana A900 – Profesyonel kullanım için All in One PC

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A900 (A90.1342-CQ00R-V-B-K), yüksek performansa, yüksek depolama kapasitesine ve Windows 11 Pro işletim sistemine ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılar için değerlendirilebilecek en iyi All in One PC modeli.

Modelde Intel Core i5-13420H işlemci, 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD bulunuyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ise şirketlerin kullandığı profesyonel çalışma ortamları açısından önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Intel Core i5-13420H işlemcisi temel yapay zeka işlemleri için Intel® Deep Learning Boost ve Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0 teknolojilerini barındırıyor. Birtakım AI işlemleri lokal olarak çalıştırılabiliyor.

1 TB depolama alanı, çok sayıda doküman ve iş dosyasıyla çalışan kullanıcılar açısından avantaj sağlayabilir. All in One tasarım sayesinde bilgisayarın ayrı bir kasa olmadan kullanılabilmesi de ofislerde daha düzenli bir çalışma alanı oluşturulmasına yardımcı oluyor. Ekranın 13,5 mm ince tasarımına rağmen giriş çıkış portlarında herhangi bir taviz verilmemiş. Ofis ortamında ihtiyaç duyulabilecek tüm portlar mevcut. Dilerseniz özelleştirme seçeneklerinden RAM miktarını artırabilir ve

Kurumsal müşteriler açısından A900'ün dikkat çeken bir diğer noktası satış sonrası destek. Casper'ın sekiz şehirde sunduğu 1 Saatte Servis Hizmeti, bilgisayarların iş süreçlerinde kritik rol oynadığı şirketlerde bilgisayar kaynaklı kesintilerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Casper Nirvana A900 A90.1342-CQ00R-V-B-K öne çıkan özellikler:

İşlemci : Intel Core i5-13420H işlemci

: Intel Core i5-13420H işlemci Ekran : 23.8" Full HD IPS Ekran

: 23.8" Full HD IPS Ekran RAM : 24 GB DDR5 4800 Mhz

: 24 GB DDR5 4800 Mhz Depolama : 1 TB M.2 SSD

: 1 TB M.2 SSD İşletim Sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Öne Çıkan Avantajları: Belirli şehirlerde 1 Saatte Servis Hizmeti, MIL-STD 810H dayanıklılık testlerinden geçmiş yapı

2️⃣ Apple iMac M4 – Apple ekosistemini kullanan şirketlere

Tam Boyutta Gör Apple iMac M4, macOS işletim sistemini kullanan kurumlar için değerlendirilebilecek All in One bilgisayar seçeneklerinden biri. Model, 24 inç 4.5K Retina ekran ve Apple M4 çipiyle geliyor.

Donanım ve yazılımın Apple tarafından birlikte geliştirilmesi, özellikle Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla çalışan kurumlar açısından önemli olabilir. 12 MP Center Stage kamera da görüntülü toplantıların yoğun olarak kullanıldığı çalışma ortamlarında öne çıkan özellikler arasında.

iMac'in ince ve tek gövdeli tasarımı, ofis masalarında sade bir görünüm oluşturuyor. Bununla birlikte kurumsal satın almalarda cihazın işletim sistemi, mevcut yazılım altyapısı ve şirketin BT ihtiyaçlarıyla uyumluluğunun ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. macOS uyumlu yazılımları kullanan şirketlerde iMac M4 ile oldukça uzun süre yüksek performans alabilir ve sorunsuz bir kullanım elde edebilirsiniz.

Apple iMac M4 öne çıkan özellikler

İşlemci : Apple M4 çip

: Apple M4 çip Ekran : 24 inç 4.5K Retina ekran

: 24 inç 4.5K Retina ekran RAM : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 256 GB SSD

: 256 GB SSD İşletim Sistemi : macOS 27

: macOS 27 Öne Çıkan Avantajları: Apple yazılım ekosistemi, Güçlü M4 çipi

3️⃣ Casper Nirvana A970 – Kurumsal kullanım için 27 inç All in One PC

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A970 (A97.210H-8E00T-V-G), kurumsal müşterilerin ofis bilgisayarı ihtiyaçları için değerlendirilebilecek All in One PC modellerinden biri. 27 inç 2K QHD IPS ekranı, çalışma sırasında geniş bir görüntü alanı sunarken All in One tasarımı sayesinde ayrıca masaüstü bilgisayar kasasına ihtiyaç duyulmuyor.

Modelde Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB M.2 SSD bulunuyor. Windows 11 Home işletim sistemiyle gelen A970; ofis uygulamaları, web tabanlı iş süreçleri, doküman hazırlama, toplantılar ve günlük kurumsal kullanım için değerlendirilebilir. Bu sistem oldukça güçlü bir işlemci ile geliyor. Yüksek performanslı işler için kullanılacaksa

27 inçlik büyük ekran, özellikle aynı anda birden fazla pencereyle çalışan ofis kullanıcıları için avantaj sağlayabilir. Tek gövdeli tasarım ise resepsiyon, açık ofis ve bireysel çalışma alanlarında daha sade bir masa düzenine yardımcı olur. Bas çıkar şeklindeki kamerası ise, kameranın kullanılmadığı zamanlarda yuvaya saklanarak kişisel verilerini korur.

Kurumsal müşteriler açısından A970'in bir diğer değerlendirme noktası ise Casper'ın satış sonrası servis ağı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de sunulan 1 Saatte Servis Hizmeti, bilgisayarların iş süreçlerinde aktif olarak kullanıldığı şirketler açısından önem taşıyor.

Casper Nirvana A970 A97.210H-8E00T-V-G öne çıkan özellikler:

İşlemci : Intel Core 5 210H işlemci

: Intel Core 5 210H işlemci Ekran : 27 inç 2K QHD ekran

: 27 inç 2K QHD ekran RAM : 8 GB DDR5 RAM

: 8 GB DDR5 RAM Depolama : 500 GB M.2 SSD

: 500 GB M.2 SSD İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Öne Çıkan Avantajları: Büyük ekran boyutu , Belirli şehirlerde 1 saatte servis hizmeti

Ev ve gündelik kullanım için en iyi laptop modelleri 1 gün önce eklendi

4️⃣ Lenovo ThinkCentre Neo 50A 12SC000QTR – Kurumsal kullanım için All in One PC

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkCentre Neo 50A 12SC000QTR, doğrudan kurumsal kullanıma odaklanan bir All in One PC modeli olarak öne çıkıyor. Model, 23.8 inç Full HD ekranı ve tek gövdeli tasarımıyla ofislerde daha düzenli bir çalışma alanı oluşturmayı hedefliyor.

Bilgisayarda Intel Core i5-13420H işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. Intel UHD Graphics grafik birimiyle gelen model, ofis uygulamaları, internet kullanımı, görüntülü toplantılar, doküman işlemleri ve günlük kurumsal iş yükleri için uygun bir donanım kombinasyonu sunuyor.

Uygun fiyata 16 GB RAM ile gelen bu model, aynı anda birden fazla uygulama ve tarayıcı sekmesiyle çalışan kurumsal kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sağlıyor. 512 GB SSD ise işletim sistemi, ofis uygulamaları ve iş dosyaları için yeterli bir depolama alanı sunuyor.

ThinkCentre serisinin kurumsal kullanıma yönelik yapısı, modeli şirketlerin masaüstü bilgisayar ihtiyaçları açısından değerlendirilebilecek seçeneklerden biri haline getiriyor. Özellikle çalışanların sabit bir çalışma noktasında bilgisayar kullandığı ofislerde, ayrı kasa ve monitör yerine tek gövdeli bir All in One PC tercih edilmesi masa üzerindeki kablo ve ekipman yoğunluğunu azaltabiliyor.

Lenovo ThinkCentre Neo 50A 12SC000QTR öne çıkan özellikler:

İşlemci : Intel Core i5-13420H işlemci

: Intel Core i5-13420H işlemci Ekran : 23.8 inç Full HD ekran

: 23.8 inç Full HD ekran RAM : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 512 GB SSD

: 512 GB SSD İşletim Sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Öne Çıkan Avantaj: Kurumsal kullanıma yönelik ThinkCentre serisi

5️⃣ Casper Nirvana A870 – Ofis ve günlük kurumsal kullanım için

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A870 (A87.210H-8E00T-V-G), 27 inç 2K QHD ekranı ve All in One tasarımıyla hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilecek modeller arasında yer alıyor.

Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB M.2 SSD'ye sahip olan model; ofis programları, internet kullanımı, görüntülü toplantılar, doküman işlemleri ve günlük çalışma ihtiyaçları için tasarlanmış bir bilgisayar olarak değerlendirilebilir.

A870'in 27 inçlik ekranı, geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Ayarlanabilir stand yapısı da ekranın çalışma pozisyonuna göre konumlandırılmasına imkan tanıyor. Büyük ekran ve güçlü işlemci isteyenler için tercih edilebilir. Casper'ın 1 Saatte Servis Hizmeti bu modelde de toplu bilgisayar alımı yapan işletmeler açısından değerlendirirken dikkate alınabilecek özellikler arasında bulunuyor.

Casper Nirvana A870 A87.210H-8E00T-V-G öne çıkan özellikler:

İşlemci : Intel Core 5 210H işlemci

: Intel Core 5 210H işlemci Ekra n: 27 inç 2K QHD ekran

n: 27 inç 2K QHD ekran RAM : 8 GB DDR5 RAM

: 8 GB DDR5 RAM Depolama : 500 GB M.2 SSD

: 500 GB M.2 SSD İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Öne Çıkan Avantajları: Büyük ekran boyutu , Belirli şehirlerde 1 saatte servis hizmeti

6️⃣ HP ProOne 240 G10 – 32 GB RAM ile kurumsal All in One PC

HP ProOne 240 G10, özellikle yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılar için değerlendirilebilecek bir All in One PC modeli. 23.8 inç Full HD ekranla gelen bilgisayar, ofis masasında ayrı bir kasa ve monitör ihtiyacını ortadan kaldıran tek gövdeli tasarıma sahip.

Modelde Intel Core Ultra 5 125U işlemci, 32 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. Ifis uygulamaları, web tabanlı iş yazılımları, doküman düzenleme, görüntülü toplantılar gibi temel görevlerin yanı sıra 32 GB RAM kapasitesi ile özellikle çok sayıda uygulama ve tarayıcı sekmesinin aynı anda kullanıldığı kurumsal çalışma ortamlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

HP ProOne 240 G10'un 23.8 inç Full HD ekranı, standart ofis kullanımı için yeterli çalışma alanı sunarken All in One tasarımı masa üzerindeki ekipman ve kablo yoğunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Bu yapı, çalışanların sabit çalışma noktalarında bilgisayar kullandığı şirket ofisleri için pratik bir çözüm oluşturabiliyor.

HP ProOne 240 G10 öne çıkan özellikleri

İşlemci : Intel Core Ultra 5 125U işlemci

: Intel Core Ultra 5 125U işlemci Ekran : 23.8 inç Full HD ekran

: 23.8 inç Full HD ekran RAM : 32 GB RAM

: 32 GB RAM SSD : 512 GB SSD

: 512 GB SSD İşletim Sistemi : FreeDos

: FreeDos Öne Çıkan Avantajları: Kurumsal kullanıma yönelik HP ProOne serisi

Kurumsal kullanım için hangi All in One PC alınmalı?

Kurumsal kullanımda All in One PC seçerken yalnızca işlemci ve ekran özelliklerine bakmak yeterli değil. Bilgisayarların günlük iş akışının bir parçası olması nedeniyle satış sonrası destek, servis ağı ve teknik desteğe erişim de satın alma kararında dikkate alınması gereken konular arasında bulunuyor.

Casper Nirvana A970 ve A870, 27 inç 2K ekranları ve güncel işlemcileriyle günlük ofis kullanımı için değerlendirilebilirken, Nirvana A900; Intel Core i5-13420H işlemcisi, 1 TB SSD'si ve Windows 11 Pro işletim sistemiyle daha profesyonel kullanım senaryolarına hitap ediyor. Kurumsal müşteriler için Casper modellerini değerlendirirken teknik özelliklerin yanında 1 Saatte Servis Hizmeti öne çıkıyor.

Apple ekosistemindeki şirketler için iMac M4, Windows tabanlı sistem kullanan kurumlar için ise Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 5 ve HP ProOne 240 G10 gibi alternatifler değerlendirilebilir. Sonuç olarak kurumsal All in One PC seçiminde donanım özelliklerinin yanı sıra işletim sistemi, mevcut BT altyapısı, kullanım senaryosu ve satış sonrası destek imkanlarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Rehber

Öneri Haberleri

2026'nın En İyi All in One PC Modelleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: