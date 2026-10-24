2026'nın en iyi oyuncu monitörleri: Yüksek hız ve düşük gecikme

|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Monitör M.E238FIF-D
|5.290 TL
|Casper Excalibur Monitör M.E27QIF-D
|10.999 TL
|Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C
|11.999 TL
|LG UltraGear 27G523B-B G5
|7.199 TL
|Gigabyte GO27Q24G
|29.999 TL
|AOC U32G4U
|22.800 TL
|Dell Alienware AW2725D
|26.500 TL
|ROG Strix OLED XG32UCDS
|40.299 TL
|MSI MAG 273QP QD-OLED X24
|24.690 TL
|AOC Q27G4XF
|9.000 TL
En iyi oyuncu monitörü seçimi, bütçenin yanında bilgisayarın donanımına ve oynanan oyun türüne göre değişiyor. Daha uygun bütçeyle yüksek yenileme hızına geçmek isteyenler için Casper Excalibur M.E238FIF-D öne çıkarken, QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızı isteyenler Casper M.E27QIF-D ve Casper M.E315QVC-C'yi değerlendirebilir.
OLED tarafına geçmek isteyen kullanıcılar için Gigabyte GO27Q24G, Dell Alienware AW2725D ve MSI MAG 273QP QD-OLED X24 güçlü alternatifler sunuyor. 4K çözünürlük isteyenler ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS veya AOC U32G4U gibi modellere yönelebilir. Burada en önemli nokta, monitörün teknik özelliklerini bilgisayarın performansıyla eşleştirmek. 240 Hz veya 280 Hz bir oyuncu monitörü satın almadan önce ekran kartının oynadığınız oyunlarda bu seviyelere yakın FPS üretebildiğinden emin olmak, bütçeyi daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır.
1️⃣ Casper Excalibur M.E238FIF-D
AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, ekran kartının ürettiği kare hızı ile monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Düz ekran yapısı ve 23,8 inçlik boyutu sayesinde küçük masalarda da rahatlıkla kullanılabilen model, yüksek yenileme hızına geçmek isteyen ancak QHD veya OLED gibi üst segment özelliklere ihtiyaç duymayan oyuncular için değerlendirilebilir.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080
- Panel: Fast IPS
- Yenileme hızı: 200 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Parlaklık: 300 nit
- Senkronizasyon: AMD FreeSync
- Ekran yapısı: Düz
- Senkronizasyon: FreeSync / G-SYNC Compatible
2️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D
QHD çözünürlük, Full HD modellere kıyasla daha yüksek görüntü keskinliği sunduğu için oyunların yanında masaüstü ve içerik tüketiminde de avantaj sağlıyor. Düz ekran yapısı, yüksek yenileme hızı ve geniş çalışma alanı bir araya geldiğinde M.E27QIF-D; hem rekabetçi oyun oynayan hem de daha yüksek görüntü kalitesi isteyen kullanıcılar için dengeli bir oyuncu monitörü seçeneği haline geliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440
- Panel: Fast IPS
- Yenileme hızı: 240 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Ekran yapısı: Düz
- Senkronizasyon: FreeSync / G-SYNC Compatible
3️⃣ Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C
300 nit parlaklık, HDR10 desteği ve 8 bit + FRC renk derinliği ise oyunların yanı sıra multimedya kullanımında da daha canlı ve detaylı görüntüler sunmayı hedefliyor. Ayrıca AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC desteğine sahip. Ergonomi konusunda da 120 mm yükseklik ayarı, yaklaşık 20 derece sağa-sola döndürme ve eğim ayarı sunan stand ile geliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran Boyutu: 31.5 inç
- Çözünürlük: QHD 2560 x 1440
- Panel: Fast VA
- Yenileme Hızı: 180 Hz
- Tepki süresi:: 1 ms (MPRT)
- Ekran Yapısı: Kavisli (1500R) VA
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu
4️⃣ LG UltraGear 27G523B-B G5
HDR10 desteği görüntülerde daha geniş parlaklık aralığı sunarken AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC Compatible teknolojileri ekran yırtılmalarının azaltılmasına yardımcı oluyor. LG'nin üç yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı modern bir görünüm sunarken stand tarafında eğim ayarı bulunuyor. Yükseklik ayarı isteyen kullanıcılar ise VESA 100 x 100 mm desteğinden yararlanabiliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 200 Hz
- Tepki süresi: 1 ms GtG
- Parlaklık: 300 nit
- HDR: HDR10
- Senkronizasyon: FreeSync Premium / G-SYNC Compatible
5️⃣ Gigabyte GO27Q24G
Modelin standart parlaklığı 275 nit seviyesinde olsa da HDR modunda 1300 nit'e kadar tepe parlaklığı sunabiliyor. DisplayHDR True Black 400 sertifikası, yüzde 99 DCI-P3 renk kapsamı ve G-SYNC Compatible desteği de görüntü tarafını güçlendiriyor. Standı ise yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarını destekliyor. Böylece oyuncular ekranı kendi oturma pozisyonlarına göre kolayca konumlandırabiliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440
- Panel: WOLED
- Yenileme hızı: 240 Hz
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- Renk gamı: DCI-P3 %99
- HDR: DisplayHDR True Black 400
- Senkronizasyon: G-SYNC Compatible
- Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C
6️⃣ AOC U32G4U
450 nit parlaklık ve DisplayHDR 400 desteği, özellikle HDR destekli oyunlarda daha yüksek parlaklık aralığı sunuyor. 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT tepki süreleri de hızlı sahnelerde netliği korumaya yardımcı oluyor. G-SYNC Compatible desteğinin yanı sıra yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına sahip ergonomik standı bulunuyor. Böylece 32 inç sınıfındaki büyük ekran, farklı kullanım senaryolarına göre konumlandırılabiliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 31,5 inç
- Panel: Fast IPS
- Çözünürlük: 4K UHD
- Yenileme hızı: 160 Hz UHD / 320 Hz FHD
- Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT
- Parlaklık: 450 nit
- HDR: DisplayHDR 400
- Senkronizasyon: G-SYNC Compatible
- Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort, USB
7️⃣ Dell Alienware AW2725D
AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC Compatible desteği, farklı ekran kartlarıyla daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantılarının yanı sıra modelin Alienware tasarımı da premium sınıftaki konumunu destekliyor. Yüksek yenileme hızı ve QD-OLED paneli bir arada isteyen oyuncular için özellikle dikkat çekici seçeneklerden biri.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 26,7 inç
- Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440
- Panel: QD-OLED
- Yenileme hızı: 280 Hz
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- Senkronizasyon: G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro
- Ekran: Düz
- Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
8️⃣ ROG Strix OLED XG32UCDS
HDR10 desteği ve 1.000 nit'e kadar HDR parlaklığı, desteklenen oyunlarda daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. 1.500.000:1 kontrast oranı OLED panelin güçlü siyah seviyelerini desteklerken FreeSync Premium Pro ve G-SYNC Compatible desteği akıcı görüntüye katkı sağlıyor. ASUS OLED Care Pro ve Neo Yakınlık Sensörü gibi özellikler de OLED panelin uzun süreli kullanımını destekliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 31,5 inç
- Çözünürlük: 4K UHD, 3840 x 2160
- Panel: QD-OLED
- Yenileme hızı: 165 Hz
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- Renk gamı: DCI-P3 %99
- HDR: HDR10 / DisplayHDR True Black 400
- Senkronizasyon: FreeSync Premium Pro / G-SYNC Compatible
- Ek özellik: ASUS OLED Care Pro
9️⃣ MSI MAG 273QP QD-OLED X24
SDR kullanımında 250 nit parlaklık sunan monitör, HDR modunda 450 nit tipik ve küçük parlak alanlarda 1.000 nit'e kadar tepe değer sağlayabiliyor. DisplayHDR True Black 400 sertifikası, FreeSync Premium Pro ve G-SYNC Compatible desteği de oyuncu odaklı özellikleri tamamlıyor. Stand tarafında 130 mm yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarının bulunması da uzun oyun seanslarında ergonomi açısından avantaj sağlıyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 26,5 inç
- Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440
- Panel: QD-OLED
- Yenileme hızı: 240 Hz
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- HDR: DisplayHDR True Black 400
- Senkronizasyon: FreeSync Premium Pro / G-SYNC Compatible
- Parlaklık: 450 nit HDR tipik
- Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
🔟 AOC Q27G4XF
HDR10 desteği görüntülerin dinamik aralığını artırırken Adaptive-Sync teknolojisi ekran kartı ile monitör arasındaki senkronizasyonu sağlıyor. Modelin en güçlü taraflarından biri ise ergonomik standı. 130 mm yükseklik ayarının yanında eğim, döndürme ve pivot seçenekleri sunuluyor. Bu sayede monitör hem oyunculuk hem de uzun süreli çalışma kullanımı için daha rahat biçimde konumlandırılabiliyor.
Öne çıkan özellikleri
- Ekran boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT
- Parlaklık: 300 nit
- HDR: HDR10
- Senkronizasyon: Adaptive-Sync
- Ek özellik: Yükseklik ayarlı eSpor standı
Oyuncu monitörü alırken nelere dikkat edilmeli?
Oyuncu monitörü seçerken ilk bakılması gereken özelliklerden biri yenileme hızı. 144 Hz ve üzerindeki modeller, standart 60 Hz monitörlere kıyasla daha akıcı görüntü sunarken 200 Hz, 240 Hz ve daha yüksek değerler özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ancak yüksek yenileme hızından faydalanabilmek için bilgisayarın da oyunlarda yeterli FPS değerlerine ulaşması gerekiyor.
Panel türü de seçimde önemli. IPS paneller renk doğruluğu ve görüş açılarıyla öne çıkarken VA paneller yüksek kontrast oranları sunuyor. OLED ve QD-OLED modeller ise gerçek siyahlar, yüksek kontrast ve çok düşük tepki süreleriyle üst segmentte yer alıyor. Çözünürlük konusunda ise Full HD, QHD ve 4K seçenekleri bulunuyor. Yüksek çözünürlük görüntü kalitesini artırırken ekran kartı üzerindeki yükü de yükseltiyor. Bu nedenle monitör seçimini bilgisayarınızın donanımıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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