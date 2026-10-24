2026'nın en iyi oyuncu monitörleri: Yüksek hız ve düşük gecikme

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Tam Boyutta Gör Oyun bilgisayarının performansından tam anlamıyla yararlanmak için güçlü bir ekran kartı ve işlemci kadar en iyi monitörü seçmek de önemli. Yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi, Adaptive-Sync teknolojileri ve doğru panel türü, özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı bir görüntü ve daha hızlı tepki imkanı sunuyor. Peki, oyuncu monitörü alırken nelere dikkat edilmeli? En iyi oyuncu monitörü seçeneklerini bir araya getirdiğimiz bu rehberde, fiyat-performans modellerinden üst seviye OLED ekranlara kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünleri inceliyoruz.

En iyi oyuncu monitörü seçimi, bütçenin yanında bilgisayarın donanımına ve oynanan oyun türüne göre değişiyor. Daha uygun bütçeyle yüksek yenileme hızına geçmek isteyenler için Casper Excalibur M.E238FIF-D öne çıkarken, QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızı isteyenler Casper M.E27QIF-D ve Casper M.E315QVC-C'yi değerlendirebilir.

OLED tarafına geçmek isteyen kullanıcılar için Gigabyte GO27Q24G, Dell Alienware AW2725D ve MSI MAG 273QP QD-OLED X24 güçlü alternatifler sunuyor. 4K çözünürlük isteyenler ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS veya AOC U32G4U gibi modellere yönelebilir. Burada en önemli nokta, monitörün teknik özelliklerini bilgisayarın performansıyla eşleştirmek. 240 Hz veya 280 Hz bir oyuncu monitörü satın almadan önce ekran kartının oynadığınız oyunlarda bu seviyelere yakın FPS üretebildiğinden emin olmak, bütçeyi daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

1️⃣ Casper Excalibur M.E238FIF-D

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E238FIF-D, yüksek yenileme hızına fazla bütçe ayırmadan geçmek isteyen oyuncular için fiyat-performans odaklı bir seçenek. 23,8 inçlik Full HD Fast IPS paneli, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle özellikle FPS ve rekabetçi oyunlara hitap ediyor. 300 nit parlaklık değeri ve IPS panel yapısı, oyunların yanı sıra günlük kullanım ve multimedya tarafında da yeterli bir görüntü deneyimi sunuyor.

AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, ekran kartının ürettiği kare hızı ile monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Düz ekran yapısı ve 23,8 inçlik boyutu sayesinde küçük masalarda da rahatlıkla kullanılabilen model, yüksek yenileme hızına geçmek isteyen ancak QHD veya OLED gibi üst segment özelliklere ihtiyaç duymayan oyuncular için değerlendirilebilir.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080

Panel: Fast IPS

Yenileme hızı: 200 Hz

Tepki süresi: 1 ms

Parlaklık: 300 nit

Senkronizasyon: AMD FreeSync

Ekran yapısı: Düz

Senkronizasyon: FreeSync / G-SYNC Compatible

2️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27QIF-D, daha büyük ekran ve yüksek çözünürlük isteyen oyunculara hitap ediyor. 27 inçlik QHD paneli 2560 x 1440 çözünürlük sunarken 240 Hz yenileme hızı, özellikle yüksek FPS değerlerine ulaşabilen sistemlerde daha akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi de hızlı sahnelerde hareket bulanıklığının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

QHD çözünürlük, Full HD modellere kıyasla daha yüksek görüntü keskinliği sunduğu için oyunların yanında masaüstü ve içerik tüketiminde de avantaj sağlıyor. Düz ekran yapısı, yüksek yenileme hızı ve geniş çalışma alanı bir araya geldiğinde M.E27QIF-D; hem rekabetçi oyun oynayan hem de daha yüksek görüntü kalitesi isteyen kullanıcılar için dengeli bir oyuncu monitörü seçeneği haline geliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440

Panel: Fast IPS

Yenileme hızı: 240 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Ekran yapısı: Düz

Senkronizasyon: FreeSync / G-SYNC Compatible

3️⃣ Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E315QVC-C, büyük ekran ve yüksek çözünürlüğü bir arada isteyen oyuncular için öne çıkıyor. 31,5 inçlik 1500R kavisli Fast VA panel, 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. 1 ms MPRT tepki süresi de hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı olurken, 3500:1 kontrast oranı VA panelin güçlü taraflarından biri olarak öne çıkıyor.

300 nit parlaklık, HDR10 desteği ve 8 bit + FRC renk derinliği ise oyunların yanı sıra multimedya kullanımında da daha canlı ve detaylı görüntüler sunmayı hedefliyor. Ayrıca AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC desteğine sahip. Ergonomi konusunda da 120 mm yükseklik ayarı, yaklaşık 20 derece sağa-sola döndürme ve eğim ayarı sunan stand ile geliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Çözünürlük: QHD 2560 x 1440

Panel: Fast VA

Yenileme Hızı : 180 Hz

180 Hz Tepki süresi:: 1 ms (MPRT)

Ekran Yapısı: Kavisli (1500R) VA

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu

4️⃣ LG UltraGear 27G523B-B G5

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 27G523B-B G5, 27 inçlik IPS paneli ve 200 Hz yenileme hızıyla akıcı oyun deneyimine odaklanıyor. Full HD çözünürlükte çalışan model, 1 ms GtG tepki süresiyle hızlı sahnelerde daha net görüntü sunmayı hedefliyor. 300 nit parlaklık değeri ve sRGB renk gamının yüzde 99'unu kapsaması, monitörü yalnızca oyun için değil günlük kullanım ve multimedya içerikleri için de uygun hale getiriyor.

HDR10 desteği görüntülerde daha geniş parlaklık aralığı sunarken AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC Compatible teknolojileri ekran yırtılmalarının azaltılmasına yardımcı oluyor. LG'nin üç yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı modern bir görünüm sunarken stand tarafında eğim ayarı bulunuyor. Yükseklik ayarı isteyen kullanıcılar ise VESA 100 x 100 mm desteğinden yararlanabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: Full HD, 1920 x 1080

Panel: IPS

Yenileme hızı: 200 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG

Parlaklık: 300 nit

HDR: HDR10

Senkronizasyon: FreeSync Premium / G-SYNC Compatible

5️⃣ Gigabyte GO27Q24G

Tam Boyutta Gör Gigabyte GO27Q24G, QHD çözünürlük ile 240 Hz yenileme hızını WOLED panelde bir araya getirerek üst segment oyunculara hitap ediyor. 0,03 ms GtG tepki süresi, özellikle hızlı kamera hareketlerinin bulunduğu FPS oyunlarında düşük hareket bulanıklığı hedefliyor. WOLED panelin sunduğu yüksek kontrast ve derin siyahlar, HDR içeriklerde de daha etkileyici görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Modelin standart parlaklığı 275 nit seviyesinde olsa da HDR modunda 1300 nit'e kadar tepe parlaklığı sunabiliyor. DisplayHDR True Black 400 sertifikası, yüzde 99 DCI-P3 renk kapsamı ve G-SYNC Compatible desteği de görüntü tarafını güçlendiriyor. Standı ise yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarını destekliyor. Böylece oyuncular ekranı kendi oturma pozisyonlarına göre kolayca konumlandırabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440

Panel: WOLED

Yenileme hızı: 240 Hz

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

Renk gamı: DCI-P3 %99

HDR: DisplayHDR True Black 400

Senkronizasyon: G-SYNC Compatible

Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C

6️⃣ AOC U32G4U

Tam Boyutta Gör AOC U32G4U, tek bir monitörde hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı isteyen oyuncular için farklı bir seçenek. 31,5 inçlik Fast IPS panel, 4K UHD çözünürlükte 160 Hz yenileme hızına çıkabilirken Full HD çözünürlükte 320 Hz'e kadar ulaşabiliyor. Bu yapı, görüntü kalitesi ile rekabetçi oyun performansı arasında seçim yapmak istemeyen kullanıcılara esneklik sağlıyor.

450 nit parlaklık ve DisplayHDR 400 desteği, özellikle HDR destekli oyunlarda daha yüksek parlaklık aralığı sunuyor. 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT tepki süreleri de hızlı sahnelerde netliği korumaya yardımcı oluyor. G-SYNC Compatible desteğinin yanı sıra yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına sahip ergonomik standı bulunuyor. Böylece 32 inç sınıfındaki büyük ekran, farklı kullanım senaryolarına göre konumlandırılabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 31,5 inç

Panel: Fast IPS

Çözünürlük: 4K UHD

Yenileme hızı: 160 Hz UHD / 320 Hz FHD

Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT

Parlaklık: 450 nit

HDR: DisplayHDR 400

Senkronizasyon: G-SYNC Compatible

Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort, USB

7️⃣ Dell Alienware AW2725D

Tam Boyutta Gör Dell Alienware AW2725D, QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızını QD-OLED panelin görüntü kalitesiyle birleştiriyor. 26,7 inçlik ekran 280 Hz yenileme hızına ulaşırken 0,03 ms GtG tepki süresi özellikle rekabetçi oyunlarda hızlı tepki isteyen kullanıcıları hedefliyor. QD-OLED panel sayesinde gerçek siyahlar ve yüksek kontrast elde edilirken, OLED teknolojisinin hızlı piksel geçişleri de hareketli sahnelerde avantaj sağlıyor.

AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC Compatible desteği, farklı ekran kartlarıyla daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantılarının yanı sıra modelin Alienware tasarımı da premium sınıftaki konumunu destekliyor. Yüksek yenileme hızı ve QD-OLED paneli bir arada isteyen oyuncular için özellikle dikkat çekici seçeneklerden biri.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 26,7 inç

Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440

Panel: QD-OLED

Yenileme hızı: 280 Hz

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

Senkronizasyon: G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro

Ekran: Düz

Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

8️⃣ ROG Strix OLED XG32UCDS

Tam Boyutta Gör ROG Strix OLED XG32UCDS, 31,5 inçlik büyük ekranı ve 4K QD-OLED paneliyle görüntü kalitesini ön planda tutan oyunculara hitap ediyor. 3840 x 2160 çözünürlük, yüzde 99 DCI-P3 renk kapsamı ve 0,03 ms GtG tepki süresi sunan model, yüksek çözünürlük ile OLED teknolojisinin avantajlarını bir araya getiriyor. 165 Hz yenileme hızı ise 4K çözünürlükte akıcı oyun deneyimi için yeterli bir seviyede konumlanıyor.

HDR10 desteği ve 1.000 nit'e kadar HDR parlaklığı, desteklenen oyunlarda daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. 1.500.000:1 kontrast oranı OLED panelin güçlü siyah seviyelerini desteklerken FreeSync Premium Pro ve G-SYNC Compatible desteği akıcı görüntüye katkı sağlıyor. ASUS OLED Care Pro ve Neo Yakınlık Sensörü gibi özellikler de OLED panelin uzun süreli kullanımını destekliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 31,5 inç

Çözünürlük: 4K UHD, 3840 x 2160

Panel: QD-OLED

Yenileme hızı: 165 Hz

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

Renk gamı: DCI-P3 %99

HDR: HDR10 / DisplayHDR True Black 400

Senkronizasyon: FreeSync Premium Pro / G-SYNC Compatible

Ek özellik: ASUS OLED Care Pro

9️⃣ MSI MAG 273QP QD-OLED X24

Tam Boyutta Gör MSI MAG 273QP QD-OLED X24, 26,5 inçlik QD-OLED paneliyle özellikle hızlı oyunların yanında yüksek görüntü kalitesine de önem veren oyunculara hitap ediyor. QHD çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunan model, 0,03 ms GtG tepki süresiyle hızlı sahnelerde düşük hareket bulanıklığı hedefliyor. QD-OLED panel ise yüksek kontrast ve derin siyahlarla oyunlardaki karanlık sahnelerin daha belirgin görünmesine yardımcı oluyor.

SDR kullanımında 250 nit parlaklık sunan monitör, HDR modunda 450 nit tipik ve küçük parlak alanlarda 1.000 nit'e kadar tepe değer sağlayabiliyor. DisplayHDR True Black 400 sertifikası, FreeSync Premium Pro ve G-SYNC Compatible desteği de oyuncu odaklı özellikleri tamamlıyor. Stand tarafında 130 mm yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarının bulunması da uzun oyun seanslarında ergonomi açısından avantaj sağlıyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 26,5 inç

Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440

Panel: QD-OLED

Yenileme hızı: 240 Hz

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

HDR: DisplayHDR True Black 400

Senkronizasyon: FreeSync Premium Pro / G-SYNC Compatible

Parlaklık: 450 nit HDR tipik

Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

🔟 AOC Q27G4XF

Tam Boyutta Gör AOC Q27G4XF, QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızını daha erişilebilir bir oyuncu monitöründe bir araya getiriyor. 27 inçlik IPS panel, 2560 x 1440 çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT tepki süreleri, hızlı oyunlarda hareketlerin daha net görünmesine yardımcı olurken 300 nit parlaklık günlük kullanım için yeterli bir seviyede yer alıyor.

HDR10 desteği görüntülerin dinamik aralığını artırırken Adaptive-Sync teknolojisi ekran kartı ile monitör arasındaki senkronizasyonu sağlıyor. Modelin en güçlü taraflarından biri ise ergonomik standı. 130 mm yükseklik ayarının yanında eğim, döndürme ve pivot seçenekleri sunuluyor. Bu sayede monitör hem oyunculuk hem de uzun süreli çalışma kullanımı için daha rahat biçimde konumlandırılabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD, 2560 x 1440

Panel: IPS

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit

HDR: HDR10

Senkronizasyon: Adaptive-Sync

Ek özellik: Yükseklik ayarlı eSpor standı

Oyuncu monitörü alırken nelere dikkat edilmeli?

Oyuncu monitörü seçerken ilk bakılması gereken özelliklerden biri yenileme hızı. 144 Hz ve üzerindeki modeller, standart 60 Hz monitörlere kıyasla daha akıcı görüntü sunarken 200 Hz, 240 Hz ve daha yüksek değerler özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ancak yüksek yenileme hızından faydalanabilmek için bilgisayarın da oyunlarda yeterli FPS değerlerine ulaşması gerekiyor.

Panel türü de seçimde önemli. IPS paneller renk doğruluğu ve görüş açılarıyla öne çıkarken VA paneller yüksek kontrast oranları sunuyor. OLED ve QD-OLED modeller ise gerçek siyahlar, yüksek kontrast ve çok düşük tepki süreleriyle üst segmentte yer alıyor. Çözünürlük konusunda ise Full HD, QHD ve 4K seçenekleri bulunuyor. Yüksek çözünürlük görüntü kalitesini artırırken ekran kartı üzerindeki yükü de yükseltiyor. Bu nedenle monitör seçimini bilgisayarınızın donanımıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor.

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