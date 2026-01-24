Devasa veri sızıntısı: 149 milyon şifre ve kimlik bilgisi açığa çıktı!

Herkesin erişebildiği, korumasız veritabanı neler içeriyor?
- Gmail - 48 milyon hesap risk altında
- Yahoo - 4 milyon hesap risk altında
- Outlook - 1.5 milyon hesap risk altında
- iCloud - 900.000 hesap risk altında
- .edu - 1.4 milyon hesap risk altında
- Facebook - 17 milyon hesap risk altında
- Instagram - 6.5 milyon hesap risk altında
- TikTok - 780.000 hesap risk altında
- Netflix - 3.4 milyon hesap risk altında
- Binance - 420.000 hesap risk altında
Büyük veritabanını keşfeden güvenlik analisti Jeremiah Fowler, kullanıcı adları ve şifreleri ifşa edilen ve çalınan kişilerin yer aldığı uygulama ve sitelerin daha detaylı bir listesini yayınladı. Fowler’ın ifadesine göre, ortaya çıkan kayıtlarda dünyanın dört bir yanından toplanan, yaygın olarak kullanılan çok çeşitli çevrimiçi hizmetleri ve akla gelebilecek hemen her tür hesabı kapsayan kullanıcı adı ve şifreler yer alıyor.
Veri ihlalinden etkilenen sosyal medya platformları arasında; Facebook, Instagram, TikTok ve X yer alıyor. Ver sızıntısından Disney+, Netflix, HBOmax, Roblox gibi eğlence içerikli yayın uygulamalarının kullanıcıları da etkilendi. Daha da kötüsü, verilerin bir kısmı finansal hizmet hesaplarına, kripto cüzdanlarına ya da alım satım hesaplarına sahip kişilere aitti.
Yayın hizmetlerinden ve finansal platformlardan da veriler sızdırıldı. Tüm hesaplar bir araya getirildiğinde 96 GB boyutunda devasa miktarda ham veri içeren veritabanı ortaya çıkıyor ve bu veritabanında hiçbir koruma veya güvenlik önlemi bulunmuyor. Bu da kötü niyetli herkesin kolayca erişebileceği anlamına geliyor. Daha da şok edici olanı, verilerin bir kısmının devlet web sitelerine giriş kimlik bilgilerini içermesi. Gov alan adlarından sızan veriler çok tehlikeli çünkü; hükümet ağlarına girmek için kimlik taklit etme ve diğer taktikleri kullanan bazı saldırılara yol açabilir. Gov alan adlarına yönelik bu tür saldırılar ulusal güvenlik risklerine dönüşebilir.
Veritabanıyla ilgili cevaplanmamış sorular var. Örneğin; Fowler keşfetmeden önce veritabanının ne kadar süreyle erişilebilir olduğu bilinmiyor. Başkalarının verilere erişip erişemediği de bilinmiyor. Veri ihlalinin kurbanı olma riskini azaltmak için iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin kullanılması dışında farklı uygulama ve siteler için aynı şifrelerin kullanılmaması öneriliyor.