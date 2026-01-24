Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devasa veri sızıntısı: 149 milyon şifre ve kimlik bilgisi açığa çıktı!

    2026'nın ilk büyük veri sızıntısı olayı: Aralarında devlet hesaplarının da bulunduğu 149 milyondan fazla kullanıcı adı ve şifre ifşa edildi. Bu, 96 GB'lık raw kimlik bilgisi verisine denk geliyor.

    149 milyon kullanıcı adı & şifre veritabanı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda 149 milyon çalınmış giriş bilgisi içeren korumasız bir veritabanı keşfedilmesiyle 2026’nın ilk büyük veri sızıntısı olayı yaşandı. Herkese açık, şifreyle korunmayan veritabanının büyük sosyal medya platformları, e-posta servisleri, kripto para borsası ve hatta devlet hesaplarından giriş bilgilerinin içerdiği belirtildi.

    Herkesin erişebildiği, korumasız veritabanı neler içeriyor?

    2026'nın ilk büyük veri sızıntısı: 149 milyon şifre açığa çıktı! Tam Boyutta Gör

    • Gmail - 48 milyon hesap risk altında
    • Yahoo - 4 milyon hesap risk altında
    • Outlook - 1.5 milyon hesap risk altında
    • iCloud - 900.000 hesap risk altında
    • .edu - 1.4 milyon hesap risk altında
    • Facebook - 17 milyon hesap risk altında
    • Instagram - 6.5 milyon hesap risk altında
    • TikTok - 780.000 hesap risk altında
    • Netflix - 3.4 milyon hesap risk altında
    • Binance - 420.000 hesap risk altında

    Büyük veritabanını keşfeden güvenlik analisti Jeremiah Fowler, kullanıcı adları ve şifreleri ifşa edilen ve çalınan kişilerin yer aldığı uygulama ve sitelerin daha detaylı bir listesini yayınladı. Fowler’ın ifadesine göre, ortaya çıkan kayıtlarda dünyanın dört bir yanından toplanan, yaygın olarak kullanılan çok çeşitli çevrimiçi hizmetleri ve akla gelebilecek hemen her tür hesabı kapsayan kullanıcı adı ve şifreler yer alıyor.

    Veri ihlalinden etkilenen sosyal medya platformları arasında; Facebook, Instagram, TikTok ve X yer alıyor. Ver sızıntısından Disney+, Netflix, HBOmax, Roblox gibi eğlence içerikli yayın uygulamalarının kullanıcıları da etkilendi. Daha da kötüsü, verilerin bir kısmı finansal hizmet hesaplarına, kripto cüzdanlarına ya da alım satım hesaplarına sahip kişilere aitti.

    Yayın hizmetlerinden ve finansal platformlardan da veriler sızdırıldı. Tüm hesaplar bir araya getirildiğinde 96 GB boyutunda devasa miktarda ham veri içeren veritabanı ortaya çıkıyor ve bu veritabanında hiçbir koruma veya güvenlik önlemi bulunmuyor. Bu da kötü niyetli herkesin kolayca erişebileceği anlamına geliyor. Daha da şok edici olanı, verilerin bir kısmının devlet web sitelerine giriş kimlik bilgilerini içermesi. Gov alan adlarından sızan veriler çok tehlikeli çünkü; hükümet ağlarına girmek için kimlik taklit etme ve diğer taktikleri kullanan bazı saldırılara yol açabilir. Gov alan adlarına yönelik bu tür saldırılar ulusal güvenlik risklerine dönüşebilir.

    Veritabanıyla ilgili cevaplanmamış sorular var. Örneğin; Fowler keşfetmeden önce veritabanının ne kadar süreyle erişilebilir olduğu bilinmiyor. Başkalarının verilere erişip erişemediği de bilinmiyor. Veri ihlalinin kurbanı olma riskini azaltmak için iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin kullanılması dışında farklı uygulama ve siteler için aynı şifrelerin kullanılmaması öneriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ehliyet sınavından 68 aldım ne yapmalıyım ankara trafiğe kapalı alanlar eski dolar bozdurma game of thrones harita türkçe vehmim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum