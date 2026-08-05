2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen diziler belli oldu

Nielsen'e göre bu yıl dijital platformlarda en çok izlenen yapım Stranger Things oldu. Netflix sevilen dizisinin final sezonunu 2025'in sonunda yayınlamış olsa da izlenmeler bu yıla da taştı ve Stranger Things'i Nielsen'in listesinde ilk sıraya taşımaya yetti.
The Pitt, İzleyici Sayısını Artırarak 2. Sıraya Yükseldi
2. sezonunda izleyici sayısını kayda değer ölçüde arttıran The Pitt, listede ikinci sırada yer aldı. İlk sezonu büyük övgü toplayan dizi, hem kulaktan kulağa yayılan bu övgüler, hem de kazandığı ödüllerle daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor. İlk beşin geri kalanını sırasıyla Bridgerton, Landman ve The Lincoln Lawyer oluşturdu.
Tabii bunlar orijinal yapımların sıralaması. İşin içine dijital platformlardaki lisanslı içerikleri de ekleyince liste değişiyor. Son iki yıldır dijital platformlarda en çok izlenen lisanslı içerik olan Bluey, bu yıl da lisanslı içerikler arasında liderliğini koruyor. Aynı şekilde The Big Bang Theory, Friends, Family Guy gibi dizilerin de listede hâlâ üst sıralarda yer aldığı görülüyor.
İşte Nielsen'in raporuna göre 2026'nın ilk yarısında dijital platormlarda en çok izlenen orijinal diziler:
- Stranger Things - Netflix
- The Pitt - HBO Max
- Bridgerton - Netflix
- Landman - Paramount+
- The Lincoln Lawyer - Netflix
- The Boys - Prime Video
- The Night Agent - Netflix
- Ms. Rachel - Netflix
- Fallout - Prime Video
- His & Hers - Netflix
- The Traitors - Peacock
- Virgin River - Netflix
- Love Island USA - Peacock
- Paradise - Hulu
- One Piece - Netflix
- Love Is Blind - Netflix
- Invincible - Prime Video
- Veronica Mars - Hulu/Netflix
- Gabby's Dollhouse - Netflix / Prime Video
- Shrinking - Apple TV
hazırız gönder gelsin
"...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?