2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen diziler belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de TV ve dijital platform içeriklerinin izlenme rakamlarını takip eden en güvenilir kaynak olan Nielsen, 2026 yılının ilk yarısına yönelik raporunu yayınladı. Böylece 2026'nın ilk yarısında izleyicilerin en çok hangi yapımları izlediği belli oldu.

Nielsen'e göre bu yıl dijital platformlarda en çok izlenen yapım Stranger Things oldu. Netflix sevilen dizisinin final sezonunu 2025'in sonunda yayınlamış olsa da izlenmeler bu yıla da taştı ve Stranger Things'i Nielsen'in listesinde ilk sıraya taşımaya yetti.

The Pitt, İzleyici Sayısını Artırarak 2. Sıraya Yükseldi

2. sezonunda izleyici sayısını kayda değer ölçüde arttıran The Pitt, listede ikinci sırada yer aldı. İlk sezonu büyük övgü toplayan dizi, hem kulaktan kulağa yayılan bu övgüler, hem de kazandığı ödüllerle daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor. İlk beşin geri kalanını sırasıyla Bridgerton, Landman ve The Lincoln Lawyer oluşturdu.

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Tabii bunlar orijinal yapımların sıralaması. İşin içine dijital platformlardaki lisanslı içerikleri de ekleyince liste değişiyor. Son iki yıldır dijital platformlarda en çok izlenen lisanslı içerik olan Bluey, bu yıl da lisanslı içerikler arasında liderliğini koruyor. Aynı şekilde The Big Bang Theory, Friends, Family Guy gibi dizilerin de listede hâlâ üst sıralarda yer aldığı görülüyor.

İşte Nielsen'in raporuna göre 2026'nın ilk yarısında dijital platormlarda en çok izlenen orijinal diziler:

Stranger Things - Netflix The Pitt - HBO Max Bridgerton - Netflix Landman - Paramount+ The Lincoln Lawyer - Netflix The Boys - Prime Video The Night Agent - Netflix Ms. Rachel - Netflix Fallout - Prime Video His & Hers - Netflix The Traitors - Peacock Virgin River - Netflix Love Island USA - Peacock Paradise - Hulu One Piece - Netflix Love Is Blind - Netflix Invincible - Prime Video Veronica Mars - Hulu/Netflix Gabby's Dollhouse - Netflix / Prime Video Shrinking - Apple TV

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2026'nın ilk yarısında en çok izlenen diziler belli oldu

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