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    2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen diziler belli oldu

    Dijital platformlardaki izlenme rakamlarını takip eden Nielsen, bu yılın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen orijinal dizilerin listesini yayınladı. İlk sırada Stranger Things var.

    2026'nın ilk yarısında en çok izlenen diziler belli oldu Tam Boyutta Gör
    ABD'de TV ve dijital platform içeriklerinin izlenme rakamlarını takip eden en güvenilir kaynak olan Nielsen, 2026 yılının ilk yarısına yönelik raporunu yayınladı. Böylece 2026'nın ilk yarısında izleyicilerin en çok hangi yapımları izlediği belli oldu.

    Nielsen'e göre bu yıl dijital platformlarda en çok izlenen yapım Stranger Things oldu. Netflix sevilen dizisinin final sezonunu 2025'in sonunda yayınlamış olsa da izlenmeler bu yıla da taştı ve Stranger Things'i Nielsen'in listesinde ilk sıraya taşımaya yetti.

    The Pitt, İzleyici Sayısını Artırarak 2. Sıraya Yükseldi

    2. sezonunda izleyici sayısını kayda değer ölçüde arttıran The Pitt, listede ikinci sırada yer aldı. İlk sezonu büyük övgü toplayan dizi, hem kulaktan kulağa yayılan bu övgüler, hem de kazandığı ödüllerle daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor. İlk beşin geri kalanını sırasıyla Bridgerton, Landman ve The Lincoln Lawyer oluşturdu.

    Tabii bunlar orijinal yapımların sıralaması. İşin içine dijital platformlardaki lisanslı içerikleri de ekleyince liste değişiyor. Son iki yıldır dijital platformlarda en çok izlenen lisanslı içerik olan Bluey, bu yıl da lisanslı içerikler arasında liderliğini koruyor. Aynı şekilde The Big Bang Theory, Friends, Family Guy gibi dizilerin de listede hâlâ üst sıralarda yer aldığı görülüyor.

    İşte Nielsen'in raporuna göre 2026'nın ilk yarısında dijital platormlarda en çok izlenen orijinal diziler:

    1. Stranger Things - Netflix
    2. The Pitt - HBO Max
    3. Bridgerton - Netflix
    4. Landman - Paramount+
    5. The Lincoln Lawyer - Netflix
    6. The Boys - Prime Video
    7. The Night Agent - Netflix
    8. Ms. Rachel - Netflix
    9. Fallout - Prime Video
    10. His & Hers - Netflix
    11. The Traitors - Peacock
    12. Virgin River - Netflix
    13. Love Island USA - Peacock
    14. Paradise - Hulu
    15. One Piece - Netflix
    16. Love Is Blind - Netflix
    17. Invincible - Prime Video
    18. Veronica Mars - Hulu/Netflix
    19. Gabby's Dollhouse - Netflix / Prime Video
    20. Shrinking - Apple TV
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    maligezgin 36 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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