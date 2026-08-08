Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı: Türkiye'den izlenebilecek mi?

    12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Avrupa'da 27 yıl sonra yeniden tam tutulma heyecanı yaşatacak. Tarihi olay ne yazık ki Türkiye'den izlenemeyecek.

    2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması, milyonlarca gökyüzü meraklısını aynı anda gökyüzüne çevirecek. 2024'ten sonraki ilk tam Güneş tutulması olmasının yanı sıra Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk gelmesi ve Ay'ın Dünya'ya en yakın konumlarından biri olan yerberi sırasında yaşanacak olması nedeniyle bu tutulma astronomi açısından oldukça özel kabul ediliyor.

    Tam tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen örterek gündüzü kısa süreliğine alacakaranlığa dönüştürecek. Bu kısa zaman diliminde Güneş'in normal şartlarda görülemeyen dış atmosferi olan korona, çıplak gözle izlenebilecek.

    Tam tutulma hangi ülkelerden görülecek?

    Tam tutulma Kuzey Kutbu yakınlarındaki Arktik Okyanusu üzerinden başlayarak doğu Grönland, batı İzlanda, Atlas Okyanusu, kuzey İspanya ve Balear Adaları'nı geçtikten sonra Akdeniz üzerinde sona erecek. Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hat üzerinde bulunan gözlemciler tam tutulmayı deneyimleyebilecek. En uzun tam tutulma süresi İzlanda açıklarında 2 dakika 18 saniye olarak hesaplanıyor.

    2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    İspanya ise erişim kolaylığı ve geniş gözlem alanları sayesinde tutulma avcılarının en çok tercih edeceği ülke olarak öne çıkıyor. Ayrıca Portekiz'in kuzeydoğusundaki Montesinho Doğa Parkı da tam tutulma için uğrak noktası olacak.

    Avrupa'nın büyük bölümü parçalı tutulma görecek

    Tam tutulma hattının dışında kalan çok daha geniş bir coğrafyada ise parçalı Güneş tutulması izlenebilecek. Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa'nın büyük bölümü Ay'ın Güneş diskinin bir kısmını kapattığı etkileyici görüntülere tanıklık edecek.

    Parçalı tutulma ayrıca Kuzey Asya, Kuzey ve Batı Afrika, Kuzey Amerika'nın önemli bölümü, Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Arktik bölgesinden de gözlemlenebilecek.

    Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 980 milyon kişi, yani dünya nüfusunun yüzde 12,08'i, tutulmanın en az bir bölümünü görebilecek. Ancak tam tutulmayı görebilecek kişi sayısı yaklaşık 15,2 milyon.

    Bu tutulma neden özel?

    2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    2026 tutulması birçok açıdan tarihi bir olay niteliği taşıyor. Öncelikle Avrupa anakarasında 1999'dan bu yana görülecek ilk tam Güneş tutulması olacak. Ayrıca İspanya anakarası, 1905 yılından sonra ilk kez tam Güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak.

    Tutulmanın İspanya ve Portekiz çevresinde Güneş'in ufka oldukça yakın olduğu gün batımı saatlerinde gerçekleşecek olması da dikkat çekiyor. Atmosferik kırılmanın etkisiyle gökyüzünde kırmızı ve turuncu tonların hakim olduğu sıra dışı bir manzara oluşması bekleniyor.

    Bir diğer önemli ayrıntı ise olayın Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk gelmesi. Tutulma sırasında gökyüzünün kararması, uygun koşullarda meteorların daha kolay fark edilmesini sağlayabilecek.

    Türkiye'den izlenebilecek mi?

    Hayır. 12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın en yoğun evresi TSİ yaklaşık 20.47'de yaşanacak. Bu saatlerde Güneş Türkiye'de batmış olacağı için ülkemiz ne tam ne de parçalı tutulma alanında yer alacak.

    Türkiye'den görülebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek.

    2027 tutulması Türkiye'den izlenebilecek

    2 Ağustos 2027'deki Güneş tutulması, 21. yüzyılın en uzun ve en etkileyici tam Güneş tutulmalarından biri olacak. Tamlık hattı Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden geçerken Mısır'ın Luksor kenti yakınlarında tam tutulma 6 dakika 23 saniye sürecek.

    2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye tam tutulma hattında yer almasa da olay parçalı Güneş tutulması olarak izlenebilecek. Ülke genelinde Güneş'in yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 65'i Ay tarafından örtülecek. En yüksek örtülme oranları Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi güney ve güneydoğu illerinde görülecek. Kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine gidildikçe bu oran azalacak.

    Mevcut hesaplamalara göre tutulma Türkiye'de TSİ yaklaşık 12.30'da başlayacak, 13.45-14.00 arasında en yüksek seviyeye ulaşacak ve 15.00-15.15 civarında sona erecek.

    Güneş tutulması nasıl güvenli izlenir?

    Uzmanlar, Güneş'e hiçbir aşamada çıplak gözle doğrudan bakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Parçalı tutulma boyunca mutlaka sertifikalı Güneş tutulması gözlükleri kullanılmalı. Elinizde halen varsa bir röntgen de iş görür... Teleskop, dürbün ve kameralar için de yine uygun Güneş filtreleri kullanılmalı. Ay, Güneş’i tamamen örttüğünde ise, bu kısa süre zarfında çıplak gözle bakılabilir.

    Son olarak, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek olsa da aşağıdaki YouTube canlı yayınında bu anları izlemek mümkün olacak.

    Kaynakça https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2026-august-12 https://www.space.com/stargazing/solar-eclipses/where-will-the-total-solar-eclipse-2026-be-visible-from
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dondurma makinesinde dondurma tarifi şarj dinamosu tamiri focus 1 ghia egea cross 1.4 urban qnb maaş kampanyası 10 bin tl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air 15.3 in&#231;
    Apple M5 15 inç MacBook Air 15.3 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum