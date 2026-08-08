2026'nın tam Güneş tutulması için geri sayım başladı: Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Tam Boyutta Gör 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması, milyonlarca gökyüzü meraklısını aynı anda gökyüzüne çevirecek. 2024'ten sonraki ilk tam Güneş tutulması olmasının yanı sıra Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk gelmesi ve Ay'ın Dünya'ya en yakın konumlarından biri olan yerberi sırasında yaşanacak olması nedeniyle bu tutulma astronomi açısından oldukça özel kabul ediliyor.

Tam tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen örterek gündüzü kısa süreliğine alacakaranlığa dönüştürecek. Bu kısa zaman diliminde Güneş'in normal şartlarda görülemeyen dış atmosferi olan korona, çıplak gözle izlenebilecek.

Tam tutulma hangi ülkelerden görülecek?

Tam tutulma Kuzey Kutbu yakınlarındaki Arktik Okyanusu üzerinden başlayarak doğu Grönland, batı İzlanda, Atlas Okyanusu, kuzey İspanya ve Balear Adaları'nı geçtikten sonra Akdeniz üzerinde sona erecek. Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hat üzerinde bulunan gözlemciler tam tutulmayı deneyimleyebilecek. En uzun tam tutulma süresi İzlanda açıklarında 2 dakika 18 saniye olarak hesaplanıyor.

Tam Boyutta Gör İspanya ise erişim kolaylığı ve geniş gözlem alanları sayesinde tutulma avcılarının en çok tercih edeceği ülke olarak öne çıkıyor. Ayrıca Portekiz'in kuzeydoğusundaki Montesinho Doğa Parkı da tam tutulma için uğrak noktası olacak.

Avrupa'nın büyük bölümü parçalı tutulma görecek

Tam tutulma hattının dışında kalan çok daha geniş bir coğrafyada ise parçalı Güneş tutulması izlenebilecek. Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa'nın büyük bölümü Ay'ın Güneş diskinin bir kısmını kapattığı etkileyici görüntülere tanıklık edecek.

Parçalı tutulma ayrıca Kuzey Asya, Kuzey ve Batı Afrika, Kuzey Amerika'nın önemli bölümü, Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Arktik bölgesinden de gözlemlenebilecek.

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Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 980 milyon kişi, yani dünya nüfusunun yüzde 12,08'i, tutulmanın en az bir bölümünü görebilecek. Ancak tam tutulmayı görebilecek kişi sayısı yaklaşık 15,2 milyon.

Bu tutulma neden özel?

Tam Boyutta Gör 2026 tutulması birçok açıdan tarihi bir olay niteliği taşıyor. Öncelikle Avrupa anakarasında 1999'dan bu yana görülecek ilk tam Güneş tutulması olacak. Ayrıca İspanya anakarası, 1905 yılından sonra ilk kez tam Güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak.

Tutulmanın İspanya ve Portekiz çevresinde Güneş'in ufka oldukça yakın olduğu gün batımı saatlerinde gerçekleşecek olması da dikkat çekiyor. Atmosferik kırılmanın etkisiyle gökyüzünde kırmızı ve turuncu tonların hakim olduğu sıra dışı bir manzara oluşması bekleniyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise olayın Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk gelmesi. Tutulma sırasında gökyüzünün kararması, uygun koşullarda meteorların daha kolay fark edilmesini sağlayabilecek.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

Hayır. 12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın en yoğun evresi TSİ yaklaşık 20.47'de yaşanacak. Bu saatlerde Güneş Türkiye'de batmış olacağı için ülkemiz ne tam ne de parçalı tutulma alanında yer alacak.

Türkiye'den görülebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek.

2027 tutulması Türkiye'den izlenebilecek

2 Ağustos 2027'deki Güneş tutulması, 21. yüzyılın en uzun ve en etkileyici tam Güneş tutulmalarından biri olacak. Tamlık hattı Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden geçerken Mısır'ın Luksor kenti yakınlarında tam tutulma 6 dakika 23 saniye sürecek.

Tam Boyutta Gör Türkiye tam tutulma hattında yer almasa da olay parçalı Güneş tutulması olarak izlenebilecek. Ülke genelinde Güneş'in yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 65'i Ay tarafından örtülecek. En yüksek örtülme oranları Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi güney ve güneydoğu illerinde görülecek. Kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine gidildikçe bu oran azalacak.

Mevcut hesaplamalara göre tutulma Türkiye'de TSİ yaklaşık 12.30'da başlayacak, 13.45-14.00 arasında en yüksek seviyeye ulaşacak ve 15.00-15.15 civarında sona erecek.

Güneş tutulması nasıl güvenli izlenir?

Uzmanlar, Güneş'e hiçbir aşamada çıplak gözle doğrudan bakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Parçalı tutulma boyunca mutlaka sertifikalı Güneş tutulması gözlükleri kullanılmalı. Elinizde halen varsa bir röntgen de iş görür... Teleskop, dürbün ve kameralar için de yine uygun Güneş filtreleri kullanılmalı. Ay, Güneş’i tamamen örttüğünde ise, bu kısa süre zarfında çıplak gözle bakılabilir.

Son olarak, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek olsa da aşağıdaki YouTube canlı yayınında bu anları izlemek mümkün olacak.

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