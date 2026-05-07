    Yeni Opel Astra dizel otomatik Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Opel Astra; aydınlatılmış şimşek logosu ve güncellenen ışık imzasına sahip Vizör tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Astra fiyatı kaç para? Yeni Opel Astra özellikleri neler?

    Her ne kadar dizellerin payı satışlarda en geriye düşse de bazı üreticiler dizel araçları yaşatmaya devam ediyor. Stellantis çatısı altındaki Opel de bunlardan biri. Yeni Opel Astra, 130 beygirlik dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 2026 Opel Astra fiyatı lansmana özel 2.290.000 TL olarak açıklandı.

    Yeni Opel Astra fiyat listesi

    2026 Opel Astra dizel otomatik Türkiye'de: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yeni Opel Astra fiyat listesi (Mayıs 2026)
    Versiyon Fiyat Lansman fiyatı
    1.5 130 HP Dizel
    AT8 GS    		 2.590.000 TL 2.290.000 TL

    Yeni Opel Astra özellikleri

    2026 Opel Astra dizel otomatik Türkiye'de: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yeni Astra’nın ön tasarımında ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay yalnızca bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda Opel’in yenilikçi yaklaşımının da güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. Logodan başlayan ışık şeritleri farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla birlikte yeni jant tasarımları ve opsiyonel siyah tavan ile sunulan çift renkli gövde seçenekleri modele güçlü ve modern bir görünüm kazandırıyor.

    İç mekânda daha net bir kokpit tasarımı ve ergonomik detaylar dikkat çekiyor. Standart olarak sunulan Intelli-Seat koltuklar uzun yolculuklarda yüksek konfor sağlıyor. Ortasında yer alan özel ergonomik girinti sayesinde kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı azaltan bu koltuklar, uzun yol sürüşlerinde rahatlık sunuyor.

    2026 Opel Astra dizel otomatik Türkiye'de: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Astra’nın iç mekânında ayrıca tamamen dijital sürücü bilgi ekranı ve geniş multimedya ekranı ile modern bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Opel’in “Greenovation” yaklaşımı doğrultusunda kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler ise sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

    Yeni Opel Astra Türkiye pazarında 1.5 litrelik dizel motor ve AT8 şanzıman kombinasyonu ile satışa sunuluyor. 130 HP güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor. Model 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. 5,0-5,3 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.

    GS donanım seviyesi

    • 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar
    • Karartılmış arka camlar
    • LED ön-arka aydınlatmalar
    • Aydınlatılmış şimşek logosu
    • Yağmur sensörü
    • Intelli-Seat konforlu koltuklar
    • Çift bölgeli otomatik klima
    • 10 inç dijital gösterge ekranı
    • 10 inç multimedya ekranı
    • Kablosuz Apple Carplay ve Android Auto
    • Otomatik uzun far asistanı
    • Dur & kalk özellikli adaptif hız sabitleyici
    • Aktif şerit takip sistemi
    • 180 derece geri görüş kamerası
    • Ön çarpışma uyarı sistemi

