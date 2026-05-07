Yeni Opel Astra dizel otomatik Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Her ne kadar dizellerin payı satışlarda en geriye düşse de bazı üreticiler dizel araçları yaşatmaya devam ediyor. Stellantis çatısı altındaki Opel de bunlardan biri. Yeni Opel Astra, 130 beygirlik dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 2026 Opel Astra fiyatı lansmana özel 2.290.000 TL olarak açıklandı.
Yeni Opel Astra fiyat listesi
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|1.5 130 HP Dizel
AT8 GS
|2.590.000 TL
|2.290.000 TL
Yeni Opel Astra özellikleri
Yeni Astra’nın ön tasarımında ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay yalnızca bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda Opel’in yenilikçi yaklaşımının da güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. Logodan başlayan ışık şeritleri farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla birlikte yeni jant tasarımları ve opsiyonel siyah tavan ile sunulan çift renkli gövde seçenekleri modele güçlü ve modern bir görünüm kazandırıyor.
İç mekânda daha net bir kokpit tasarımı ve ergonomik detaylar dikkat çekiyor. Standart olarak sunulan Intelli-Seat koltuklar uzun yolculuklarda yüksek konfor sağlıyor. Ortasında yer alan özel ergonomik girinti sayesinde kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı azaltan bu koltuklar, uzun yol sürüşlerinde rahatlık sunuyor.
Yeni Opel Astra Türkiye pazarında 1.5 litrelik dizel motor ve AT8 şanzıman kombinasyonu ile satışa sunuluyor. 130 HP güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor. Model 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. 5,0-5,3 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.
GS donanım seviyesi
- 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar
- Karartılmış arka camlar
- LED ön-arka aydınlatmalar
- Aydınlatılmış şimşek logosu
- Yağmur sensörü
- Intelli-Seat konforlu koltuklar
- Çift bölgeli otomatik klima
- 10 inç dijital gösterge ekranı
- 10 inç multimedya ekranı
- Kablosuz Apple Carplay ve Android Auto
- Otomatik uzun far asistanı
- Dur & kalk özellikli adaptif hız sabitleyici
- Aktif şerit takip sistemi
- 180 derece geri görüş kamerası
- Ön çarpışma uyarı sistemi
