2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; İşte kazananların tam listesi

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adılya Oscar Ödülleri, bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2026 Oscar Ödülleri'nde Büyük Ödülü One Battle After Another Aldı

Bu yıl En İyi Film yarışı temelde üç film arasında geçiyordu: One Battle After Another, Sinners ve Hamnet. Paul Thomas Anderson'ın (There Will Be Blood) yönettiği One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş), Oscar'a uzanan ödül sezonu boyunca hep bir adım önde göründü. Günün sonunda büyük ödülü kazanan da o oldu. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil 6 dalda Oscar'a layık görüldü.

Leonardo DiCaprio'nun kendisi ise bu kez Oscar'ı alamadı. En İyi Erkek Oyuncu Oscarı, Sinners (Günahkârlar) filminde ikiz kardeşleri canlandıran Michael B. Jordan'a gitti. En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nın sahibi ise uzun süredir beklendiği gibi Jessie Buckley oldu. Zira Buckley'nin Hamnet filmindeki güçlü performansı, sinemaseverleri fazlasıyla etkilemeyi başardı.

Bu yıl en çok Oscar kazanan film One Battle After Another olurken, onu 4 Oscar ileSinners izledi. Guillermo del Toro imzalı Frankenstein ise teknik dallarda aldığı 3 Oscar ise üçüncü sırada yer aldı. Gecede birden fazla Oscar alabilen dördüncü film ise hem En İyi Animasyon hem de En İyi Şarkı dalında Oscar'a uzanan Kpop Demon Hunters oldu.

2026 Oscar Ödülleri Adayları ve Kazananlar

İşte 2026 Oscar Ödülleri'nde (98. Akademi Ödülleri) yarışan adaylar ve bu gece ödüle uzanan isimler:

En İyi Film

Sinners

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sentimental Value

One Battle After Another 🏆

Bugonia

F1

The Secret Agent

Train Dreams

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another 🏆

Ryan Coogler - Sinners

Josh Safdie - Marty Supreme

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao - Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan – Sinners 🏆

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet 🏆

Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kate Hudson – Song Sung Blue

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Jacob Elordi – Frankenstein

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Sean Penn – One Battle After Another 🏆

Delroy Lindo – Sinners

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Teyana Taylor – One Battle After Another

Amy Madigan – Weapons 🏆

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Elle Fanning – Sentimental Value

En İyi Uluslararası Film

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç) 🏆

Sirāt (İspanya)

It Was Just An Accident (Fransa)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

En İyi Animasyon Film

Arco

Zootopia 2

KPOP Demon Hunters 🏆

Little Amélie or The Character of Rain

Elio

En İyi Belgesel

The Alabama Solution

Cutting Through Rocks

Come See Me In The Good Light

Mr Nobody Against Putin 🏆

The Perfect Neighbor

En İyi Uyarlama Senaryo

One Battle After Another 🏆

Hamnet

Train Dreams

Frankenstein

Bugonia

En İyi Özgün Senaryo

Sinners 🏆

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just An Accident

Blue Moon

En İyi Kurgu

F1

Sentimental Value

Marty Supreme

One Battle After Another 🏆

Sinners

En İyi Görüntü Yönetimi

Sinners 🏆

Train Dreams

One Battle After Another

Frankenstein

Marty Supreme

En İyi Görsel Efekt

F1

Avatar: Fire & Ash 🏆

The Lost Bus

Sinners

Jurassic World Rebirth

En İyi Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners 🏆

En İyi Şarkı

“Golden” – KPOP Demon Hunters 🏆

“I Lied To You” – Sinners

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi

En İyi Ses

Frankenstein

F1 🏆

One Battle After Another

Sinners

En İyi Yapım Tasarımı

Frankenstein

Hamnet 🏆

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire & Ash

Frankenstein 🏆

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

En İyi Saç ve Makyaj

Frankenstein 🏆

The Ugly Stepsister

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

En İyi Casting (Yeni Kategori)

Hamnet

Sinners

The Secret Agent

One Battle After Another 🏆

Marty Supreme

En İyi Kısa Animasyon

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls 🏆

Retirement Plan

The Three Sisters

En İyi Kısa Film

The Singers 🏆

Two People Exchanging Saliva 🏆

A Friend of Dorothy

Butcher's Stain

Jane Austen's Period Drama

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms 🏆

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

