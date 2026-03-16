2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; İşte kazananların tam listesi

2026 Oscar Ödülleri'nde Büyük Ödülü One Battle After Another Aldı
Bu yıl En İyi Film yarışı temelde üç film arasında geçiyordu: One Battle After Another, Sinners ve Hamnet. Paul Thomas Anderson'ın (There Will Be Blood) yönettiği One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş), Oscar'a uzanan ödül sezonu boyunca hep bir adım önde göründü. Günün sonunda büyük ödülü kazanan da o oldu. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil 6 dalda Oscar'a layık görüldü.
Leonardo DiCaprio'nun kendisi ise bu kez Oscar'ı alamadı. En İyi Erkek Oyuncu Oscarı, Sinners (Günahkârlar) filminde ikiz kardeşleri canlandıran Michael B. Jordan'a gitti. En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nın sahibi ise uzun süredir beklendiği gibi Jessie Buckley oldu. Zira Buckley'nin Hamnet filmindeki güçlü performansı, sinemaseverleri fazlasıyla etkilemeyi başardı.
Bu yıl en çok Oscar kazanan film One Battle After Another olurken, onu 4 Oscar ileSinners izledi. Guillermo del Toro imzalı Frankenstein ise teknik dallarda aldığı 3 Oscar ise üçüncü sırada yer aldı. Gecede birden fazla Oscar alabilen dördüncü film ise hem En İyi Animasyon hem de En İyi Şarkı dalında Oscar'a uzanan Kpop Demon Hunters oldu.
2026 Oscar Ödülleri Adayları ve Kazananlar
En İyi Film
- Sinners
- Hamnet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- One Battle After Another 🏆
- Bugonia
- F1
- The Secret Agent
- Train Dreams
En İyi Yönetmen
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another 🏆
- Ryan Coogler - Sinners
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Chloé Zhao - Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu
- Michael B. Jordan – Sinners 🏆
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
- Jessie Buckley – Hamnet 🏆
- Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Kate Hudson – Song Sung Blue
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Sean Penn – One Battle After Another 🏆
- Delroy Lindo – Sinners
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Amy Madigan – Weapons 🏆
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Elle Fanning – Sentimental Value
En İyi Uluslararası Film
- The Secret Agent (Brezilya)
- Sentimental Value (Norveç) 🏆
- Sirāt (İspanya)
- It Was Just An Accident (Fransa)
- The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Animasyon Film
- Arco
- Zootopia 2
- KPOP Demon Hunters 🏆
- Little Amélie or The Character of Rain
- Elio
En İyi Belgesel
- The Alabama Solution
- Cutting Through Rocks
- Come See Me In The Good Light
- Mr Nobody Against Putin 🏆
- The Perfect Neighbor
En İyi Uyarlama Senaryo
- One Battle After Another 🏆
- Hamnet
- Train Dreams
- Frankenstein
- Bugonia
En İyi Özgün Senaryo
- Sinners 🏆
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- It Was Just An Accident
- Blue Moon
En İyi Kurgu
- F1
- Sentimental Value
- Marty Supreme
- One Battle After Another 🏆
- Sinners
En İyi Görüntü Yönetimi
- Sinners 🏆
- Train Dreams
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Marty Supreme
En İyi Görsel Efekt
- F1
- Avatar: Fire & Ash 🏆
- The Lost Bus
- Sinners
- Jurassic World Rebirth
En İyi Müzik
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners 🏆
En İyi Şarkı
- “Golden” – KPOP Demon Hunters 🏆
- “I Lied To You” – Sinners
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi
En İyi Ses
- Frankenstein
- F1 🏆
- One Battle After Another
- Sinners
En İyi Yapım Tasarımı
- Frankenstein
- Hamnet 🏆
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
En İyi Kostüm Tasarımı
- Avatar: Fire & Ash
- Frankenstein 🏆
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
En İyi Saç ve Makyaj
- Frankenstein 🏆
- The Ugly Stepsister
- Sinners
- The Smashing Machine
- Kokuho
En İyi Casting (Yeni Kategori)
- Hamnet
- Sinners
- The Secret Agent
- One Battle After Another 🏆
- Marty Supreme
En İyi Kısa Animasyon
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls 🏆
- Retirement Plan
- The Three Sisters
En İyi Kısa Film
- The Singers 🏆
- Two People Exchanging Saliva 🏆
- A Friend of Dorothy
- Butcher's Stain
- Jane Austen's Period Drama
En İyi Kısa Belgesel
- All the Empty Rooms 🏆
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
