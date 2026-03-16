Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; İşte kazananların tam listesi

    2026 Oscar Ödülleri bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödül töreninde öne çıkan yapım, En İyi Film dâhil 6 dalda Oscar kazanan One Battle After Another oldu.

    2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; İşte kazananların tam listesi Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adılya Oscar Ödülleri, bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    2026 Oscar Ödülleri'nde Büyük Ödülü One Battle After Another Aldı

    Bu yıl En İyi Film yarışı temelde üç film arasında geçiyordu: One Battle After Another, Sinners ve Hamnet. Paul Thomas Anderson'ın (There Will Be Blood) yönettiği One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş), Oscar'a uzanan ödül sezonu boyunca hep bir adım önde göründü. Günün sonunda büyük ödülü kazanan da o oldu. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil 6 dalda Oscar'a layık görüldü.

    Leonardo DiCaprio'nun kendisi ise bu kez Oscar'ı alamadı. En İyi Erkek Oyuncu Oscarı, Sinners (Günahkârlar) filminde ikiz kardeşleri canlandıran Michael B. Jordan'a gitti. En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nın sahibi ise uzun süredir beklendiği gibi Jessie Buckley oldu. Zira Buckley'nin Hamnet filmindeki güçlü performansı, sinemaseverleri fazlasıyla etkilemeyi başardı.

    Bu yıl en çok Oscar kazanan film One Battle After Another olurken, onu 4 Oscar ileSinners izledi. Guillermo del Toro imzalı Frankenstein ise teknik dallarda aldığı 3 Oscar ise üçüncü sırada yer aldı. Gecede birden fazla Oscar alabilen dördüncü film ise hem En İyi Animasyon hem de En İyi Şarkı dalında Oscar'a uzanan Kpop Demon Hunters oldu.

    2026 Oscar Ödülleri Adayları ve Kazananlar

    2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Tam Boyutta Gör
    İşte 2026 Oscar Ödülleri'nde (98. Akademi Ödülleri) yarışan adaylar ve bu gece ödüle uzanan isimler:

     En İyi Film

    • Sinners
    • Hamnet
    • Frankenstein
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • One Battle After Another 🏆
    • Bugonia
    • F1
    • The Secret Agent
    • Train Dreams

    En İyi Yönetmen

    • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another 🏆
    • Ryan Coogler - Sinners
    • Josh Safdie - Marty Supreme
    • Joachim Trier - Sentimental Value
    • Chloé Zhao - Hamnet

    En İyi Erkek Oyuncu

    • Michael B. Jordan – Sinners 🏆
    • Timothée Chalamet – Marty Supreme
    • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
    • Ethan Hawke – Blue Moon
    • Wagner Moura – The Secret Agent

    En İyi Kadın Oyuncu

    • Jessie Buckley – Hamnet 🏆
    • Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
    • Renate Reinsve – Sentimental Value
    • Emma Stone – Bugonia
    • Kate Hudson – Song Sung Blue

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    • Stellan Skarsgård – Sentimental Value
    • Jacob Elordi – Frankenstein
    • Benicio Del Toro – One Battle After Another
    • Sean Penn – One Battle After Another 🏆
    • Delroy Lindo – Sinners

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    • Teyana Taylor – One Battle After Another
    • Amy Madigan – Weapons 🏆
    • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
    • Wunmi Mosaku – Sinners
    • Elle Fanning – Sentimental Value

    2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Tam Boyutta Gör

    En İyi Uluslararası Film

    • The Secret Agent (Brezilya)
    • Sentimental Value (Norveç) 🏆
    • Sirāt (İspanya)
    • It Was Just An Accident (Fransa)
    • The Voice of Hind Rajab (Tunus)

    En İyi Animasyon Film

    • Arco
    • Zootopia 2
    • KPOP Demon Hunters 🏆
    • Little Amélie or The Character of Rain
    • Elio

    En İyi Belgesel

    • The Alabama Solution
    • Cutting Through Rocks
    • Come See Me In The Good Light
    • Mr Nobody Against Putin 🏆
    • The Perfect Neighbor

    En İyi Uyarlama Senaryo

    • One Battle After Another 🏆
    • Hamnet
    • Train Dreams
    • Frankenstein
    • Bugonia

    En İyi Özgün Senaryo

    • Sinners 🏆
    • Marty Supreme
    • Sentimental Value
    • It Was Just An Accident
    • Blue Moon

    En İyi Kurgu

    • F1
    • Sentimental Value
    • Marty Supreme
    • One Battle After Another 🏆
    • Sinners

    En İyi Görüntü Yönetimi

    • Sinners 🏆
    • Train Dreams
    • One Battle After Another
    • Frankenstein
    • Marty Supreme

    2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Tam Boyutta Gör

    En İyi Görsel Efekt

    • F1
    • Avatar: Fire & Ash 🏆
    • The Lost Bus
    • Sinners
    • Jurassic World Rebirth

    En İyi Müzik

    • Bugonia
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • One Battle After Another
    • Sinners 🏆

    En İyi Şarkı

    • “Golden” – KPOP Demon Hunters 🏆
    • “I Lied To You” – Sinners
    • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
    • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
    • “Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi

    En İyi Ses

    • Frankenstein
    • F1 🏆
    • One Battle After Another
    • Sinners

    En İyi Yapım Tasarımı

    • Frankenstein
    • Hamnet 🏆
    • Marty Supreme
    • Sinners
    • Wicked: For Good

    En İyi Kostüm Tasarımı

    • Avatar: Fire & Ash
    • Frankenstein 🏆
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Sinners

    En İyi Saç ve Makyaj

    • Frankenstein 🏆
    • The Ugly Stepsister
    • Sinners
    • The Smashing Machine
    • Kokuho

    En İyi Casting (Yeni Kategori)

    • Hamnet
    • Sinners
    • The Secret Agent
    • One Battle After Another 🏆
    • Marty Supreme

    En İyi Kısa Animasyon

    • Butterfly
    • Forevergreen
    • The Girl Who Cried Pearls  🏆
    • Retirement Plan
    • The Three Sisters

    En İyi Kısa Film

    • The Singers  🏆
    • Two People Exchanging Saliva  🏆
    • A Friend of Dorothy
    • Butcher's Stain
    • Jane Austen's Period Drama

    En İyi Kısa Belgesel

    • All the Empty Rooms  🏆
    • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
    • Children No More: Were and Are Gone
    • The Devil Is Busy
    • Perfectly a Strangeness
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mini uydu alıcısı resetleme merkezi uydu sistemi tv ye nasıl bağlanir çene kisti ameliyatı olanların yorumları hyundai accent blue 1.6 crdi otomatik vites yorumları lifter sesi kesin çözüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum