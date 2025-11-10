Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Hilux yeniden doğdu: Efsane pickup 2026'da elektrikleniyor

    2026 Toyota Hilux, tamamen yenilenen tasarımı, elektrikli versiyonu ve güçlü teknolojik özellikleriyle geri döndü. Yeni Hilux, pickup severler için performans ve konforu bir araya getiriyor.

    Toyota, pickup dünyasının efsane ismi Hilux’ı 2026 model yılıyla tamamen yeniliyor. On yılı aşkın süredir yollarda olan mevcut nesil, artık yerini çok daha modern, teknolojik ve iddialı bir modele bırakıyor. Üstelik bu kez hikayenin merkezinde Hilux tarihinin ilk tamamen elektrikli versiyonu bulunuyor.

    2026 Toyota Hilux, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Toyota Hilux, elektrikli versiyonuyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tasarım anlamında Hilux artık çok daha köşeli ve kaslı bir görünüme kavuşmuş. Ön yüz, Tacoma’yı andıran güçlü çizgiler taşıyor. Klasik Toyota logosu yerini büyük “TOYOTA” yazısına bırakmış. Kapalı ızgara tasarımı, tamamen elektrikli versiyona özgü bir detay. İçten yanmalı motorlu modellerde ise klasik ızgara korunacak.

    Toyota artık Hilux’ı sadece çift kabin seçeneğiyle sunacak. Müşteri taleplerinin büyük çoğunluğu bu yönde olduğu için diğer gövde tipleri üretimden kalkıyor. Yeni bir arka basamak, elden geçirilmiş yan marşpiyeller ve dev kabartmalı “TOYOTA” yazısına sahip Amerikan tarzı bir arka tasarım da dikkat çeken detaylar arasında.

    Kabin ise baştan sona yenilenmiş. Eski modelin sade görünümü yerini Land Cruiser’dan ilham alan, dik ve güçlü bir kokpite bırakmış. Çift 12,3 inçlik dijital ekranlar modern bir atmosfer yaratırken, fiziksel tuşlardan da vazgeçilmemiş. Klima ve çekiş sistemine ait butonlar hala konsolun merkezinde yer alıyor. Bu da Hilux’ın işlevsel ve pratik kimliğini koruduğunu gösteriyor.

    2026 Toyota Hilux, elektrikli versiyonuyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Hilux, 59,2 kWsa’lik bataryaya sahip ve WLTP'ye göre 240 kilometre menzil sunuyor. Toplam 144 kW (193 hp) güç sunan çift motorlu sistemde ön motor 205 Nm, arka motor ise 269 Nm tork üretiyor. Elektrikli pickup; 715 kilogram taşıma kapasitesi ve 1.600 kilogram römork çekme kapasitesine sahip. DC hızlı şarj tarafında ise 150 kW'a kadar destek söz konusu.

    Görüldüğü gibi elektrikli Hilux'ın özellikleri pek parlak değil. Neyse ki diğer motor seçenekleri de devrede. 2.8 litrelik 48V destekli dizel motor, 1.000 kilogram yük taşıyabiliyor ve 3.500 kilogram çekme kapasitesine sahip. Avrupa’da en çok tercih edilen versiyonun bu dizel seçeneği olacağı düşünülüyor. Bazı pazarlarda 2.8 litrelik klasik dizel ve 2.7 litrelik benzinli motor da satışta olacak.

    2026 Toyota Hilux, elektrikli versiyonuyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Marka, geleceğe yönelik planlarında da oldukça iddialı. 2028’de hidrojen yakıt hücreli bir Hilux yollara çıkacak. Toyota bu teknolojiyi BMW ile ortak geliştiriyor. Aynı yıl Alman markanın iX5 Hydrogen modeli de tanıtılacak.

    Yeni Hilux, teknoloji açısından da önemli bir sıçrama yapıyor. İlk kez elektrik destekli direksiyon (EPS) kullanılıyor. Kör nokta uyarısı, sürücü yorgunluk kamerası, güvenli çıkış asistanı, kablosuz şarj, arka USB girişleri ve kablosuz yazılım güncelleme desteği artık tüm versiyonlarda mevcut.

    2026 Toyota Hilux, Aralık ayında Avrupa’da satışa çıkacak. 48V destekli dizel versiyonun üretimi ise önümüzdeki bahar başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toki'den borcu devam eden ev almak bilyesiz chivas olur mu kalp krizi ecel midir bizim göçükçü yorumlar ev telefonundan numara engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum