Toyota Hilux yeniden doğdu: Efsane pickup 2026'da elektrikleniyor

Toyota, pickup dünyasının efsane ismi Hilux’ı 2026 model yılıyla tamamen yeniliyor. On yılı aşkın süredir yollarda olan mevcut nesil, artık yerini çok daha modern, teknolojik ve iddialı bir modele bırakıyor. Üstelik bu kez hikayenin merkezinde Hilux tarihinin ilk tamamen elektrikli versiyonu bulunuyor.
2026 Toyota Hilux, özellikleriyle neler sunuyor❓
Toyota artık Hilux’ı sadece çift kabin seçeneğiyle sunacak. Müşteri taleplerinin büyük çoğunluğu bu yönde olduğu için diğer gövde tipleri üretimden kalkıyor. Yeni bir arka basamak, elden geçirilmiş yan marşpiyeller ve dev kabartmalı “TOYOTA” yazısına sahip Amerikan tarzı bir arka tasarım da dikkat çeken detaylar arasında.
Kabin ise baştan sona yenilenmiş. Eski modelin sade görünümü yerini Land Cruiser’dan ilham alan, dik ve güçlü bir kokpite bırakmış. Çift 12,3 inçlik dijital ekranlar modern bir atmosfer yaratırken, fiziksel tuşlardan da vazgeçilmemiş. Klima ve çekiş sistemine ait butonlar hala konsolun merkezinde yer alıyor. Bu da Hilux’ın işlevsel ve pratik kimliğini koruduğunu gösteriyor.
Görüldüğü gibi elektrikli Hilux'ın özellikleri pek parlak değil. Neyse ki diğer motor seçenekleri de devrede. 2.8 litrelik 48V destekli dizel motor, 1.000 kilogram yük taşıyabiliyor ve 3.500 kilogram çekme kapasitesine sahip. Avrupa’da en çok tercih edilen versiyonun bu dizel seçeneği olacağı düşünülüyor. Bazı pazarlarda 2.8 litrelik klasik dizel ve 2.7 litrelik benzinli motor da satışta olacak.
Yeni Hilux, teknoloji açısından da önemli bir sıçrama yapıyor. İlk kez elektrik destekli direksiyon (EPS) kullanılıyor. Kör nokta uyarısı, sürücü yorgunluk kamerası, güvenli çıkış asistanı, kablosuz şarj, arka USB girişleri ve kablosuz yazılım güncelleme desteği artık tüm versiyonlarda mevcut.
2026 Toyota Hilux, Aralık ayında Avrupa’da satışa çıkacak. 48V destekli dizel versiyonun üretimi ise önümüzdeki bahar başlayacak.
