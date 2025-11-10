Toyota Hilux yeniden doğdu: Efsane pickup 2026'da elektrikleniyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Toyota, pickup dünyasının efsane ismi Hilux’ı 2026 model yılıyla tamamen yeniliyor. On yılı aşkın süredir yollarda olan mevcut nesil, artık yerini çok daha modern, teknolojik ve iddialı bir modele bırakıyor. Üstelik bu kez hikayenin merkezinde Hilux tarihinin ilk tamamen elektrikli versiyonu bulunuyor.

2026 Toyota Hilux, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Tasarım anlamında Hilux artık çok daha köşeli ve kaslı bir görünüme kavuşmuş. Ön yüz, Tacoma’yı andıran güçlü çizgiler taşıyor. Klasik Toyota logosu yerini büyük “TOYOTA” yazısına bırakmış. Kapalı ızgara tasarımı, tamamen elektrikli versiyona özgü bir detay. İçten yanmalı motorlu modellerde ise klasik ızgara korunacak.

Toyota artık Hilux’ı sadece çift kabin seçeneğiyle sunacak. Müşteri taleplerinin büyük çoğunluğu bu yönde olduğu için diğer gövde tipleri üretimden kalkıyor. Yeni bir arka basamak, elden geçirilmiş yan marşpiyeller ve dev kabartmalı “TOYOTA” yazısına sahip Amerikan tarzı bir arka tasarım da dikkat çeken detaylar arasında.

Kabin ise baştan sona yenilenmiş. Eski modelin sade görünümü yerini Land Cruiser’dan ilham alan, dik ve güçlü bir kokpite bırakmış. Çift 12,3 inçlik dijital ekranlar modern bir atmosfer yaratırken, fiziksel tuşlardan da vazgeçilmemiş. Klima ve çekiş sistemine ait butonlar hala konsolun merkezinde yer alıyor. Bu da Hilux’ın işlevsel ve pratik kimliğini koruduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Hilux, 59,2 kWsa’lik bataryaya sahip ve WLTP'ye göre 240 kilometre menzil sunuyor. Toplam 144 kW (193 hp) güç sunan çift motorlu sistemde ön motor 205 Nm, arka motor ise 269 Nm tork üretiyor. Elektrikli pickup; 715 kilogram taşıma kapasitesi ve 1.600 kilogram römork çekme kapasitesine sahip. DC hızlı şarj tarafında ise 150 kW'a kadar destek söz konusu.

Görüldüğü gibi elektrikli Hilux'ın özellikleri pek parlak değil. Neyse ki diğer motor seçenekleri de devrede. 2.8 litrelik 48V destekli dizel motor, 1.000 kilogram yük taşıyabiliyor ve 3.500 kilogram çekme kapasitesine sahip. Avrupa’da en çok tercih edilen versiyonun bu dizel seçeneği olacağı düşünülüyor. Bazı pazarlarda 2.8 litrelik klasik dizel ve 2.7 litrelik benzinli motor da satışta olacak.

Tam Boyutta Gör Marka, geleceğe yönelik planlarında da oldukça iddialı. 2028’de hidrojen yakıt hücreli bir Hilux yollara çıkacak. Toyota bu teknolojiyi BMW ile ortak geliştiriyor. Aynı yıl Alman markanın iX5 Hydrogen modeli de tanıtılacak.

En uzun menzilli Tesla Model Y, Çin'de tanıtıldı 23 sa. önce eklendi

Yeni Hilux, teknoloji açısından da önemli bir sıçrama yapıyor. İlk kez elektrik destekli direksiyon (EPS) kullanılıyor. Kör nokta uyarısı, sürücü yorgunluk kamerası, güvenli çıkış asistanı, kablosuz şarj, arka USB girişleri ve kablosuz yazılım güncelleme desteği artık tüm versiyonlarda mevcut.

2026 Toyota Hilux, Aralık ayında Avrupa’da satışa çıkacak. 48V destekli dizel versiyonun üretimi ise önümüzdeki bahar başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026 Toyota Hilux, elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: