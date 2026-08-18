Toyota'nın ikonik pickup'ı yeni Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Toyota, yaklaşık 60 yıllık geçmişi ve 27 milyonu aşan satış adediyle pickup segmentinin efsane modellerinden biri olan Hilux’ın yeni neslini Türkiye'de satışa sundu. Yeni nesil Toyota Hilux fiyatı lansmana özel 3.990.000 TL’den başlıyor.

Ayrıca yeni Hilux, tüm versiyonlarda geçerli 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla da dikkat çekiyor. SUV segmentinin dikkat çeken ismi RAV4’ün 6. nesli ve GR Yaris, son çeyrekte Toyota Plazalardaki yerlerini alacak.

Yeni Toyota Hilux fiyat listesi:

Yeni Toyota Hilux fiyat listesi⚡(Ağustos 2026) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı ADVENTURE 4.200.000 TL 3.990.000 TL HI CRUISER 4.850.000 TL 4.390.000 TL INVINCIBLE 5.350.000 TL 4.590.000 TL

Efsane Hilux’ın 9. nesli şimdi Türkiye’de

Tam Boyutta Gör Tüm dünyada gücü ve dayanıklılığıyla bir efsane haline gelen Hilux; Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yeni Hilux ürün gamı, çiftçilik, madencilik ve inşaat gibi zorlu iş koşullarındaki profesyonel kullanımdan, şehir yaşamına ve doğaya kaçış odaklı yaşam tarzı kullanımına kadar farklı beklentilere yanıt veren geniş bir seçenek sunuyor.

Hilux yeni neslinde premium tasarımı, gelişmiş teknolojileri, artırılan konfor seviyesi ve üstün arazi kabiliyetiyle bu karakterini daha ileriye taşıyor. Yeni model, Türkiye’de 2.8 L Mild Hybrid Power güç ünitesi, otomatik şanzıman ve standart 4x4 çekiş sistemiyle sunuluyor. Dört silindirli dizel motorla birlikte çalışan hafif hibrit sistem, 204 HP güç ve 500 Nm tork üretirken özellikle hızlanma ve dur-kalk sürüşlerinde daha sessiz, akıcı ve konforlu bir sürüş karakteri sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Hilux modelinde, klasik renklerin yanı sıra aracın premium tarzının altını çizen dış renk seçenekleri de bulunuyor. Yeni model Amber, Antrasit Gri, Egzotik Kırmızı, Kar Beyazı, Gümüş Metalik Gri, Siyah ve Galaksi Beyaz renkleriyle tercih edilebilecek.

Yeni Hilux daha premium ve daha teknolojik

Toyota, tamamen yeni Hilux’ın güçlü ve dayanıklı karakterini daha modern ve premium bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumladı. İnce far tasarımı, TOYOTA yazısını taşıyan ön bölüm, petek tasarımlı ön ızgara, kaslı tampon ve çamurluk tasarımı ile yeni alaşım jantlar modelin güçlü görünümünü tamamlıyor.

Tamamen yenilenen kabin ise Yeni Hilux’ın premium karakterini daha ileri taşıyor. Yeni nesil Land Cruiser’dan ilham alan kabinde kaliteli malzemeler, deri dokulu yüzeyler ve modern detaylar dikkat çekiyor. 12.3 inç multimedya ekranı ile 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranı teknolojik kabinin merkezinde yer alıyor.

Hilux yenilmez arazi karakterini daha ileri taşıyor

Tam Boyutta Gör Yeni Hilux, yeni neslinde de kendisini tüm dünyada bir ikon haline getiren arazi kabiliyetinden ödün vermiyor. 310 mm yerden yüksekliği, 29 derecelik yaklaşma ve 24 derecelik uzaklaşma açılarıyla zorlu koşullara hazır olan Hilux, 700 mm derinliğindeki sudan geçiş kabiliyetiyle de güçlü arazi karakterini ortaya koyuyor.

Çoklu Arazi Modu Seçimi, çamur, kum, kar ve kaya gibi farklı zemin koşullarına göre aracın sürüş karakterini optimize ederken, dört kameralı Arazi Monitörü 360 derece görüş sağlayarak zorlu parkurlarda sürücünün çevresini daha kolay kontrol etmesine yardımcı oluyor.

Yeni Hilux, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle de eksiksiz bir model olarak öne çıkıyor. Üçüncü nesil Toyota Safety Sense’in standart olarak sunulduğu modelde Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Şerit Takip Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi ve Proaktif Sürüş Desteği gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri yer alıyor.

Yeni Hilux donanım seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni Toyota Hilux, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç farklı versiyonla sunuluyor. Lansmana özel olarak 3.990.000 TL’den sunulan giriş seviyesi Adventure versiyonunda Toyota Safety Sense 3, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 17 inç çelik jantlar, LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 9 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge, Adaptif Hız Sabitleme, arka diferansiyel kilidi gibi özellikler yer alıyor.

Hi-Cruiser versiyonunda ise 17 inç alaşım jantlar, Premium LED ön farlar, LED arka farlar, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı deri direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar ile birlikte 12.3 inç multimedya ekranı ve kablosuz şarj cihazı sunuluyor. Çoklu Arazi Modu Seçimi, sürgülü kasa kapağı ve roll-bar da Hi-Cruiser versiyonunun öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Ürün gamının en üstünde konumlanan Invincible versiyonu ise 18 inç Invincible özel alaşım jantları ve Invincible tasarım detaylarıyla ayrışıyor. Deri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, JBL Premium Ses Sistemi, 360 derece kamera, Arazi Monitörü, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve 12.3 inç dijital gösterge paneli Invincible versiyonunun donanımları arasında yer alıyor.

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2026 Toyota Hilux Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

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