2026 vergisiz tablet rehberi: Öğrenciler için vergisiz tabletler ve başvuru şartları

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 2023 yılında hayata geçirilen öğrencilere vergisiz tablet kampanyası 2026 yılında da devam ediyor. Genç Teknoloji Destek Programı, belirli şartları sağlayan öğrencilerin 9.500 TL ve altındaki tablet satın alımlarında devlet desteğinden yararlanmasına imkan tanıyor.

Peki öğrenciler için vergisiz tablet alma şartları neler, vergisiz tablet başvurusu nasıl yapılır ve hangi vergisiz tablet modelleri tercih edilebilir? Bu rehberde öğrenci vergisiz tablet desteğinin şartlarını, başvuru sürecini ve 2026 yılında 9.500 TL sınırında değerlendirilebilecek vergisiz tablet modellerini bir araya getirdik.

🚨 Vergisiz tablet alma şartları neler?

"Vergisiz tablet" olarak bilinen Genç Teknoloji Destek Programı, teknik olarak doğrudan mağazada vergisiz satış yapılması anlamına gelmiyor. Cihaz satın alındıktan sonra fiyatın yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan Teknolojik Cihaz Desteği tutarı öğrencinin IBAN hesabına aktarılıyor.

Vergisiz tablet desteğinden yararlanabilmek için üniversite öğrencisi olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Tabletin vergiler dahil nihai satış fiyatının 9.500 TL'yi geçmemesi zorunlu.

Başvuru şartları şu şekilde:

Vatandaşlık : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yaş Sınırı: Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak Öğrenim Durumu : Açık öğretim hariç olmak üzere bir yükseköğretim kurumunda (önlisans, lisans, yüksek lisans) üniversite öğrencisi olmak.

: Açık öğretim hariç olmak üzere bir yükseköğretim kurumunda (önlisans, lisans, yüksek lisans) üniversite öğrencisi olmak. Cihaz Fiyatı : Tabletin vergiler dahil nihai satış fiyatının 9.500 TL’nin altında olması.

: Tabletin vergiler dahil nihai satış fiyatının 9.500 TL’nin altında olması. Fatura Detayı: Fatura mutlaka başvuru yapacak öğrencinin adına düzenlenmeli ve faturada başka hiçbir ürün yer almamalıdır.

👇🏻 Vergisiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilerin teknolojik cihaz desteğinden yararlanabilmesi için tablet satın aldıktan sonra başvuruyu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GSBBiz platformu üzerinden yapması gerekiyor. Başvuru için şu adımları takip edebilirsiniz:

9.500 TL altında fiyata tablet satın alın.

Öncelikle şartları karşılayan bir tablet satın alın. Cihazın vergiler dahil satış fiyatının 9.500 TL'yi geçmemesi ve faturanın öğrencinin adına düzenlenmesi gerekiyor. Elektronik faturanızın hazır olduğundan emin olun.

Başvuruda kullanılacak faturada öğrencinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi gerekli bilgilerin bulunması gerekiyor. Faturayı satın alma sonrasında saklayın. GSBBiz'e giriş yapın.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GSBBiz platformuna öğrenciye ait e-Devlet bilgileriyle giriş yapın. Teknolojik Cihaz Desteği bölümünü açın.

Platform içerisinden Genç Teknoloji Destek → Teknolojik Cihaz Desteği → Tablet/Bilgisayar Desteği Başvuru sayfasına ilerleyin. Tablet bilgilerinizi girin.

Başvuru ekranında satın aldığınız cihazın fatura bilgilerini, fatura numarasını, satın alma tarihini ve cihazın IMEI/seri numarası gibi sistem tarafından istenen bilgilerini girin. Banka hesabınızı tanımlayın.

Destek ödemesinin yapılabilmesi için kendi adınıza kayıtlı banka hesabı/IBAN bilgilerinizi sisteme girin. Hesabın öğrencinin kendisine ait olması gerekiyor. Bilgilerinizi kontrol edip başvuruyu gönderin.

Girdiğiniz fatura, cihaz ve banka bilgilerini dikkatlice kontrol ettikten sonra başvurunuzu tamamlayın. Özellikle fatura numarası ve cihaz bilgilerindeki hatalar başvurunun değerlendirilmesini etkileyebilir. Başvuru sonucunu takip edin.

Başvurunuz sistem üzerinden incelendikten sonra sonucu yine GSBBiz üzerinden takip edebilirsiniz. Şartları karşılayan başvuruların onaylanmasının ardından destek tutarı öğrencinin bildirdiği banka hesabına aktarılır.

1️⃣ Casper VIA S50 - Öğrenciler için ideal tablet

Tam Boyutta Gör Casper VIA S50 (VIA.S50-G) tablet bilgisayar modeli Türkiye'de satılan ve öğrenci desteği kapsamında değerlendirilebilecek uygun ideal tabletlerden biri. Fiyatı 9.500 TL’nin altında olduğu için herhangi bir indirim beklemeden hemen satın alabilir ve Genç Teknoloji Destek Programı kapsamında yüzde 16,66 oranında destek ödemesi alabilirsiniz.

MediaTek Helio G85 işlemci, 11 inç Full HD ekran, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model, 8.999 TL’ye satılıyor. Özellikle PDF okuma, internette araştırma yapma, video izleme ve temel eğitim uygulamalarını kullanma gibi ihtiyaçları olan öğrenciler için değerlendirilebilir.

Casper VIA S50 günümüz ve önümüzdeki birkaç sene için gayet yeterli performans sunacak bir işlemci ile geliyor. Okulla ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmenin yanı sıra oyunlarda da yüksek FPS değerleri sunuyor. Capcut gibi uygulamalardan kısa video kurgularını yapabiliyor.

Casper VIA S50’nin arkasında 13 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera ve önde 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Çift hoparlör ile Dolby Atmos destekli stereo dinleme deneyimi sunuyor. Ayrıca tabletle birlikte şık bir standlı deri kılıf hediye ediliyor. Bluetooth klavye ve fare bağlayarak Casper VIA S50'yi laptopa alternatif bir mobil bilgisayara dönüştürebilirsiniz.

Casper VIA S50 özellikleri

Ekran : 11 "FHD+, 1920 x 1200 px, 500 nit parlaklık

: 11 "FHD+, 1920 x 1200 px, 500 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android 14

: Android 14 Kullanım Amacı : Ders, PDF, internet ve multimedya

: Ders, PDF, internet ve multimedya Öne Çıkan Avantaj: Uygun fiyatlı öğrenci tableti

2️⃣ Lenovo TAB ZAFR0033TR + Kalem + Kılıf

Tam Boyutta Gör Lenovo TAB ZAFR0033TR, öğrenciler için kalem destekli en uygun fiyata satın alabileceğiniz tabletlerden biridir. Kalem desteği özellikle ders notu almak, PDF üzerinde işaretleme yapmak ve el yazısıyla not tutmak isteyen öğrenciler açısından avantaj sağlıyor. MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi, benzer fiyat aralığındaki rakiplerinden geride kalsa da fiyata kalem ve kılıfın dahil olmasıyla bu dezavantajı kapatıyor.

Lenovo TAB ZAFR0033TR özellikleri

Ekran : 11" 2.5K, 2560 x 1600 px, 500 nit parlaklık

: 11" 2.5K, 2560 x 1600 px, 500 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Kullanım Amacı : Kalemle not tutma, ders ve PDF

: Kalemle not tutma, ders ve PDF Öne Çıkan Avantaj: Uygun fiyatlı kalemli öğrenci tableti

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3️⃣ Redmi Pad 2

Tam Boyutta Gör

Redmi Pad 2, sahip olduğu MediaTek Helio G100 Ultra işlemcisi ile uygun fiyata oldukça yüksek performans sunuyor. Üç boyutlu uygulamalar kullanacak ve oyunlar oynayacak öğrenciler için ideal bir seçenek. Ayrıca 11 inç 2.5K IPS ekranında 90 Hz yenileme hızı ile akıcı deneyim sunuyor.

Redmi Pad 2 özellikleri

Ekran : 11" 2.5K 2560 x 1600 px, 600 nit parlaklık

: 11" 2.5K 2560 x 1600 px, 600 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Helio G100 Ultra

: MediaTek Helio G100 Ultra RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Kullanım Amacı : Oyun, eğlence, dizi, film

: Oyun, eğlence, dizi, film Öne Çıkan Avantaj: Uygun fiyatlı yüksek performanslı tablet

4️⃣ Samsung Galaxy Tab A11+

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab A11+, her ne kadar özellik olarak rakiplerinden geride kalsa da Samsung arayüzünün tablet bilgisayarlardaki başarılı arayüzü, Samsung not alma uygulaması, Samsung Dex masaüstü modu ve güncelleştirme garantisi ile öne çıkıyor.

11 inç 90 Hz FHD ekran, MediaTek Dimensity 7300 yonga seti, 7.040 mAh batarya ile gelen model Samsung Dex modunda klavye ve fare bağlayarak bilgisayar deneyimi yaşatıyor. Dex modunda arayüz alışık olduğumuz Windows görünümüne benzer şekilde pencereli kullanıma geçiyor. Yoğun araştırmalar yaparken ve birden fazla dosyada çalışırken kolaylık sağlıyor.

Samsung bu tablete 7 büyük Android güncellemesi ve 30 Kasım 2032’ye kadar güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ özellikleri

Ekran : 11" FHD+ 1920 x 1200 px, 90 Hz, TFT LCD

: 11" FHD+ 1920 x 1200 px, 90 Hz, TFT LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Kullanım Amacı : Eğlence, dizi, film,

: Eğlence, dizi, film, Öne Çıkan Avantaj: Güncelleme garantisi, Dex masasüstü modu

5️⃣ Casper VIA PAD M10 Pen - Üretkenlik isteyenler için

Tam Boyutta Gör Yukarıda önerdiğimiz tabletlerden daha fazlasını isteyen, cihazını yalnızca video izlemek veya ders notlarını okumak için değil, üretkenlik odaklı kullanmak isteyen öğrenciler için Casper VIA PAD M10 Pen (PAD.M10-PEN) modelini bonus olarak önerebiliriz. Güncel fiyatı 9.500 TL'lik öğrenci teknolojik cihaz desteği sınırının üzerinde. Bu nedenle mevcut fiyatıyla cihaz, vergisiz tablet desteği kapsamında değerlendirilemiyor. Ancak fiyatın 9.500 TL altına inmesini bekleyebilir veya öğrenci teknolojik cihaz desteğine başvurmadan normal şekilde satın alabilirsiniz.

Peki Casper VIA PAD M10’u öne çıkaran özellikler neler? Casper VIA PAD M10 Pen, büyük ekranı ve kutudan çıkan kalemiyle birlikte tablet kullanımını daha üretken hale getiriyor. Kalem desteği sayesinde el yazısıyla ders notları almak, PDF'ler üzerinde çalışmak ve sunum hazırlamak çok daha kolay hale geliyor. Kalem tabletin kenarına manyetik olarak tutunuyor ve burada kablosuz olarak şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör

Casper VIA PAD M10 Pen, 12.2 inç büyüklüğünde kocaman bir 90 Hz IPS ekran ile geliyor. Bu ekran özellikle aynı anda birden fazla uygulamayla çalışırken veya uzun dokümanları incelerken avantaj sağlıyor.

Yüksek performanslı MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 8 GB RAM’den güç alan tablet, yoğun performans gerektiren uygulamaları rahatlıkla çalıştırıyor, aynı anda birden fazla uygulamayı akıcı şekilde oynatıyor.

Bu nedenle Casper VIA PAD M10 Pen, "tabletten fazlasını istiyorum" diyen ve mümkün olduğunca bilgisayar seviyesinde bir üretkenlik deneyimine yaklaşmak isteyen öğrenciler için değerlendirilebilir. Ayrıca bu tabletin klavyeli kılıfa sahip Casper VIA PAD M10 PRO versiyonu da bulunuyor.

Casper VIA PAD M10 Pen (PAD.M10-PEN) özellikleri

Ekran : 11" FHD+ 1920 x 1200 px, 90 Hz, TFT LCD

: 11" FHD+ 1920 x 1200 px, 90 Hz, TFT LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Kullanım Amacı : Üretkenlik, el yazısıyla not alma, oyun, eğlence, dizi, film,

: Üretkenlik, el yazısıyla not alma, oyun, eğlence, dizi, film, Öne Çıkan Avantaj: Kutudan kalem çıkıyor, büyük ekran, performanslı işlemci

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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