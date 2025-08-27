Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Volkswagen, ikinci nesil T-Roc’u tanıttı. Daha büyük boyutlar, yenilenen iç mekân, hafif hibrit seçenekler ve 2026’da gelecek tam hibrit sistemiyle kompakt crossover iddiasını güçlendiriyor.

    Volkswagen, en çok satan modellerinden biri olan T-Roc’un ikinci neslini tanıttı. Yeni Volkswagen T-Roc; daha cesur bir tasarım, tamamen yenilenen bir iç mekân ve markanın ürün gamına yayılacak hibrit güç aktarma sistemiyle geliyor.

    Yeni Volkswagen T-Roc, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil T-Roc, 4373 mm ölçüsüyle selefinden 120 mm daha uzun bir gövdeye sahip. Tasarım şefi Stefan Wallburg, modelin Golf’ten belirgin şekilde ayrışması için daha “yaşam tarzı odaklı, güçlü ve duygusal” bir kimlik kazandığını söyledi. Modelin coupe benzeri silueti korunsa da yeni Passat ve Tiguan’la uyumlu yüz, ön ve arka kısımlardaki ışık imzası, cesur renk seçenekleri ve 20 inçe kadar jant tasarımlarıyla VW’nin güncel tasarım diline uyarlandı.

    İç mekânda ise Volkswagen, kalite algısını artırmaya odaklanmış durumda. Tiguan ve Golf ile aynı çizgide; 10 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç multimedya ekranı, head-up display ve yeni çok işlevli dijital kontrol düğmesi öne çıkıyor. Markaya göre, iç mekânda daha iyi malzeme uyumu, daha sezgisel kullanım ve daha premium bir his sunuluyor.

    Kasım ayında satışa çıkacak olan T-Roc, 114 veya 148 beygir güç sunacak olan 1.5 litrelik dört silindirli hafif hibrit benzinli motorlarla sunulacak. 2025’te ise 2.0 litrelik dört tekerlekten çekişli hafif hibrit seçeneği eklenecek. Tüm versiyonlar yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelecek.

    2026 Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asıl yenilik ise 2026’da devreye girecek tam hibrit seçeneği olacak. Bu sistem, 134 ve 168 beygir güç seçenekleriyle sunulacak. Arkadaki koltukların altına yerleştirilen küçük batarya sayesinde kısa mesafelerde yalnızca elektrikle sürüş imkânı da bulunacak.

    Yeni T-Roc, dört donanım seçeneğiyle (Base, Life, Style, R-Line) satışa çıkacak. Fiyatlar açıklanmasa da modelin, Golf ile Tiguan arasında, yaklaşık 30 bin sterlinden biraz yüksek bir seviyede konumlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    edc şanzıman alınır mı msi pulse 16 ai alınır mı gay hikayeleri clash royale emoji anlamları dacia sandero 1.0 ambiance yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum