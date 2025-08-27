Yeni Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volkswagen, en çok satan modellerinden biri olan T-Roc’un ikinci neslini tanıttı. Yeni Volkswagen T-Roc; daha cesur bir tasarım, tamamen yenilenen bir iç mekân ve markanın ürün gamına yayılacak hibrit güç aktarma sistemiyle geliyor.

Yeni Volkswagen T-Roc, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni nesil T-Roc, 4373 mm ölçüsüyle selefinden 120 mm daha uzun bir gövdeye sahip. Tasarım şefi Stefan Wallburg, modelin Golf’ten belirgin şekilde ayrışması için daha “yaşam tarzı odaklı, güçlü ve duygusal” bir kimlik kazandığını söyledi. Modelin coupe benzeri silueti korunsa da yeni Passat ve Tiguan’la uyumlu yüz, ön ve arka kısımlardaki ışık imzası, cesur renk seçenekleri ve 20 inçe kadar jant tasarımlarıyla VW’nin güncel tasarım diline uyarlandı.

İç mekânda ise Volkswagen, kalite algısını artırmaya odaklanmış durumda. Tiguan ve Golf ile aynı çizgide; 10 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç multimedya ekranı, head-up display ve yeni çok işlevli dijital kontrol düğmesi öne çıkıyor. Markaya göre, iç mekânda daha iyi malzeme uyumu, daha sezgisel kullanım ve daha premium bir his sunuluyor.

Kasım ayında satışa çıkacak olan T-Roc, 114 veya 148 beygir güç sunacak olan 1.5 litrelik dört silindirli hafif hibrit benzinli motorlarla sunulacak. 2025’te ise 2.0 litrelik dört tekerlekten çekişli hafif hibrit seçeneği eklenecek. Tüm versiyonlar yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelecek.

Tam Boyutta Gör Asıl yenilik ise 2026’da devreye girecek tam hibrit seçeneği olacak. Bu sistem, 134 ve 168 beygir güç seçenekleriyle sunulacak. Arkadaki koltukların altına yerleştirilen küçük batarya sayesinde kısa mesafelerde yalnızca elektrikle sürüş imkânı da bulunacak.

Yeni T-Roc, dört donanım seçeneğiyle (Base, Life, Style, R-Line) satışa çıkacak. Fiyatlar açıklanmasa da modelin, Golf ile Tiguan arasında, yaklaşık 30 bin sterlinden biraz yüksek bir seviyede konumlanması bekleniyor.

