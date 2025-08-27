Yeni Volkswagen T-Roc tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Volkswagen, en çok satan modellerinden biri olan T-Roc’un ikinci neslini tanıttı. Yeni Volkswagen T-Roc; daha cesur bir tasarım, tamamen yenilenen bir iç mekân ve markanın ürün gamına yayılacak hibrit güç aktarma sistemiyle geliyor.
Yeni Volkswagen T-Roc, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekânda ise Volkswagen, kalite algısını artırmaya odaklanmış durumda. Tiguan ve Golf ile aynı çizgide; 10 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç multimedya ekranı, head-up display ve yeni çok işlevli dijital kontrol düğmesi öne çıkıyor. Markaya göre, iç mekânda daha iyi malzeme uyumu, daha sezgisel kullanım ve daha premium bir his sunuluyor.
Kasım ayında satışa çıkacak olan T-Roc, 114 veya 148 beygir güç sunacak olan 1.5 litrelik dört silindirli hafif hibrit benzinli motorlarla sunulacak. 2025’te ise 2.0 litrelik dört tekerlekten çekişli hafif hibrit seçeneği eklenecek. Tüm versiyonlar yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelecek.
Yeni T-Roc, dört donanım seçeneğiyle (Base, Life, Style, R-Line) satışa çıkacak. Fiyatlar açıklanmasa da modelin, Golf ile Tiguan arasında, yaklaşık 30 bin sterlinden biraz yüksek bir seviyede konumlanması bekleniyor.
