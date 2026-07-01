2027 Apple Watch modelleri yeni kayış sistemiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Bu sonbaharda piyasaya sürülecek Apple Watch Ultra 4'ün büyük tasarım değişikliklerine sahip olacağı söylentileri dolaşıyor ancak yeni bir sızıntıya göre, Apple Watch ‘Series' modeli de gelecek yıl büyük güncelleme alacak.

Tarihi Apple sızıntısı: iPhone 18 Pro'nun tüm sırları açığa çıktı 1 gün önce eklendi

Apple Watch'un tasarımında büyük revizyon gelecek yıl yeni kayış bağlantı sistemiyle birlikte gelecek. Bu, Eylül ayında iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılması beklenen Apple Watch Series 12 modelinin tasarımı koruyacağı anlamına geliyor.

Yeni Apple Watch kayışı almayın

Instant Digital, bu yeni iddiayı yeni tasarım sunacağı ve mevcut saat kayışı sistemiyle uyumluluğu bozacağı söylenen Apple Watch X modeline ilişkin eski söylentilerle ilişkilendirdi. Ağustos 2023 tarihli bir gönderiye atıfta bulunan sızıntıcı, kayışın kasaya takılma şeklinin değişeceğini ve daha büyük pil için iç alan yaratılacağını yineledi. Leaker, 2027'de yeni Apple Watch almayı planlayan herkesin yeniden tasarlanmış kasanın mevcut bağlantı sistemini değiştireceği göz önüne alındığında, bu süre zarfında ekstra kayış satın almaktan kaçınması gerektiğini de belirtti.

Apple Watch X söylentisi, Bloomberg'den Mark Gurman'ın 2023 tarihli bir raporuna dayanıyor. Gurman, Apple'ın Apple Watch’un 10. yıldönümü için şimdiye kadarki en büyük revizyonu planladığını, yeni manyetik kayış bağlantı sistemi, daha ince kasa ve mikroLED ekran içereceğini söylemişti. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi; Apple, bunun yerine mevcut kayış sistemini koruyan ve biraz değiştirilmiş olsa da büyük bir revizyon olarak görülmeyecek bir tasarımla Apple Watch Series 10'u piyasaya sürdü. Şimdi bu yeniden tasarımın tamamen rafa kaldırılmak yerine ertelenmiş olabileceği anlaşılıyor.

Büyük revizyon Apple Watch Series 13 ile geliyor

Apple'ın standart Apple Watch’un tasarımını kaç yılda bir yenilediğini hatırlatmakta da fayda var. İlk Apple Watch'tan Series 3'e kadar olan modeller bir tasarımı, Series 4'ten Series 6'ya kadar olan modeller başka bir tasarımı ve Series 7'den Series 9'a kadar olan modeller üçüncü bir tasarımı paylaştı. Mevcut tasarım, Apple Watch Series 10 ile birlikte geldi. Yaklaşık üç yıllık bu modele göre, Instant Digital'in şu anda açıkladığı zaman çizelgesine uyan yeni tasarımın 2027'de Apple Watch Series 13 ile birlikte gelmesi bekleniyor.

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2027 Apple Watch modelleri yeni kayış sistemiyle geliyor

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