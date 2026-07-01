Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2027 Apple Watch modelleri yeni kayış sistemiyle geliyor

    Apple Watch Ultra 4'ün yeni tasarımla geleceği söylentilerinin ardından yeni bir rapor, Apple'ın saatlerde kayış sistemini de değiştirecek köklü değişikliği 2027'de yapacağını iddia ediyor.

    apple watch tasarımı değişiyor 2027 yeni kayış sistemi Tam Boyutta Gör
    Bu sonbaharda piyasaya sürülecek Apple Watch Ultra 4'ün büyük tasarım değişikliklerine sahip olacağı söylentileri dolaşıyor ancak yeni bir sızıntıya göre, Apple Watch ‘Series' modeli de gelecek yıl büyük güncelleme alacak.

    Apple Watch'un tasarımında büyük revizyon gelecek yıl yeni kayış bağlantı sistemiyle birlikte gelecek. Bu, Eylül ayında iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılması beklenen Apple Watch Series 12 modelinin tasarımı koruyacağı anlamına geliyor.

    Yeni Apple Watch kayışı almayın

    Instant Digital, bu yeni iddiayı yeni tasarım sunacağı ve mevcut saat kayışı sistemiyle uyumluluğu bozacağı söylenen Apple Watch X modeline ilişkin eski söylentilerle ilişkilendirdi. Ağustos 2023 tarihli bir gönderiye atıfta bulunan sızıntıcı, kayışın kasaya takılma şeklinin değişeceğini ve daha büyük pil için iç alan yaratılacağını yineledi. Leaker, 2027'de yeni Apple Watch almayı planlayan herkesin yeniden tasarlanmış kasanın mevcut bağlantı sistemini değiştireceği göz önüne alındığında, bu süre zarfında ekstra kayış satın almaktan kaçınması gerektiğini de belirtti.

    Apple Watch X söylentisi, Bloomberg'den Mark Gurman'ın 2023 tarihli bir raporuna dayanıyor. Gurman, Apple'ın Apple Watch’un 10. yıldönümü için şimdiye kadarki en büyük revizyonu planladığını, yeni manyetik kayış bağlantı sistemi, daha ince kasa ve mikroLED ekran içereceğini söylemişti. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi; Apple, bunun yerine mevcut kayış sistemini koruyan ve biraz değiştirilmiş olsa da büyük bir revizyon olarak görülmeyecek bir tasarımla Apple Watch Series 10'u piyasaya sürdü. Şimdi bu yeniden tasarımın tamamen rafa kaldırılmak yerine ertelenmiş olabileceği anlaşılıyor.

    Büyük revizyon Apple Watch Series 13 ile geliyor

    Apple'ın standart Apple Watch’un tasarımını kaç yılda bir yenilediğini hatırlatmakta da fayda var. İlk Apple Watch'tan Series 3'e kadar olan modeller bir tasarımı, Series 4'ten Series 6'ya kadar olan modeller başka bir tasarımı ve Series 7'den Series 9'a kadar olan modeller üçüncü bir tasarımı paylaştı. Mevcut tasarım, Apple Watch Series 10 ile birlikte geldi. Yaklaşık üç yıllık bu modele göre, Instant Digital'in şu anda açıkladığı zaman çizelgesine uyan yeni tasarımın 2027'de Apple Watch Series 13 ile birlikte gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 3 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bendy and the ink machine türkçe yama being a dik türkçe telefon numarasından doğum günü öğrenme hicri 1340 miladi kaçtır komple boyalı araç alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum