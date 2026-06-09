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    Yeni Audi Q7 tanıtıldı: Gelişmiş aydınlatma sistemi ve yeni teknolojiler

    Audi, üçüncü nesil Q7’yi tanıttı. Daha kaslı tasarım, gelişmiş Matrix farlar, 591 beygirlik SQ7 versiyonu ve sürücü rahatsızlanırsa aracı güvenle durdurabilen sistem dikkat çekiyor.

    Audi, üçüncü nesil Q7 modelini resmi olarak tanıttı. Markanın yeni amiral gemisi SUV modeli yakında gelecek Q9 olacak olsa da yeni Q7; tasarım, teknoloji ve performans alanlarında önemli yeniliklerle sahneye çıktı. Daha kaslı görünümü, gelişmiş aydınlatma teknolojileri ve dikkat çekici güvenlik sistemleriyle yeni Audi Q7, premium SUV segmentindeki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

    Yeni Audi Q7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2027 Audi Q7 tanıtıldı: Sürücü bayılırsa kendisi kenara çekiyor Tam Boyutta Gör
    Önceki nesli yaklaşık 10 yıl boyunca satışta kalan Q7’ye kıyasla yeni model çok daha kaslı bir görünüme sahip. Daha yüksek ön bölüm, belirgin çamurluklar ve genişletilmiş arka omuz çizgisi araca daha güçlü bir duruş kazandırıyor.

    Yeni Q7’de Audi’nin son dönemde kullandığı iki parçalı far tasarımı da yer alıyor. Gelişmiş LED gündüz farları yalnızca sürüş güvenliğini artırmakla kalmıyor, buzlanma gibi tehlikelere karşı sürücüyü uyarabiliyor. Ayrıca sinyal verildiğinde dönüş işaretini zemine yansıtarak çevredeki sürücü ve yayaları bilgilendiriyor.

    Aracın aydınlatma teknolojileri bununla da sınırlı değil. Kapı açılmadan önce yaklaşan araç veya bisikletlilere uyarı yansıtılabiliyor. Arka aydınlatmalar ise ilerideki bir kaza veya arıza durumunda arkadan gelen sürücüleri uyarabiliyor ve çok yaklaşan araçlara mesafe korumaları gerektiğini gösterebiliyor.

    Ekranlarla dolu modern kokpit

    2027 Audi Q7 tanıtıldı: Sürücü bayılırsa kendisi kenara çekiyor Tam Boyutta Gör
    İç mekânda Audi’nin yeni nesil dijital kokpit anlayışı dikkat çekiyor. Kavisli OLED ekran gösterge paneli ve multimedya sistemini bir araya getirirken, ön yolcu için ayrı bir ekran da sunuluyor.

    Yeni panoramik cam tavan bölgesel olarak şeffaf veya opak hale getirilebiliyor. Sistem, sürücünün tercih ettiği ayarı hafızasında tutarak araç yeniden çalıştırıldığında aynı ayarı koruyor.

    Q7, bazı pazarlarda standart olarak üç sıra koltukla sunulacak. Ayrıca ilk kez ikinci sırada iki kaptan koltuk seçeneği de bulunacak. Bagaj hacmi ise koltuk düzenine bağlı olarak 722 litre ile yaklaşık 2.000 litre arasında değişiyor.

    591 beygirlik SQ7

    2027 Audi Q7 tanıtıldı: Sürücü bayılırsa kendisi kenara çekiyor Tam Boyutta Gör
    Motor seçenekleri pazara göre farklılık gösterecek. Avrupa’da başlangıçta 3.0 litrelik turbo dizel V6 motor sunulacak. 295 beygir güç ve 630 Nm tork üreten bu motor, hafif hibrit sistem desteğiyle çalışıyor.

    Farklı pazarlarda 429 beygir güç üreten 2.9 litrelik V6 benzinli motor da görev yapacak. Bu versiyon 0-97 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Performans odaklı SQ7 ise 4.0 litrelik çift turbo V8 motorla geliyor. Gücü 500 beygirden 591 beygire yükseltilen model, 0-97 km/s hızlanmasını yalnızca 3,7 saniyede tamamlayabiliyor.

    Sürücü tepki vermezse aracı kendi durduruyor

    Yeni Q7’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri gelişmiş güvenlik sistemi oldu. Sistem, sürücünün herhangi bir nedenle tepki vermediğini algıladığında aracı güvenli şekilde yol kenarına çekebiliyor ve acil yardım ekiplerini otomatik olarak arayabiliyor.

    2027 Audi Q7 tanıtıldı: Sürücü bayılırsa kendisi kenara çekiyor Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında araç, 200 metreye kadar olan park manevralarını hafızasına kaydedebiliyor ve gerektiğinde bu manevraları kendi başına tekrarlayabiliyor. Ayrıca 50 metreye kadar geri manevrayı sürücüsüz şekilde gerçekleştirebiliyor.

    Adaptif havalı süspansiyon, dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve elektronik kontrollü amortisörler de yeni Q7’nin öne çıkan teknolojileri arasında yer alıyor. Süspansiyon sistemi navigasyon verilerini kullanarak yaklaşan kasis veya demiryolu geçidi gibi engellere önceden hazırlanabiliyor.

    Audi’nin yeni Q7 modeli temmuz ayında satışa çıkacak. Model, hem teknolojik donanımları hem de yenilenen tasarımıyla BMW X5 ve Mercedes-Benz GLE gibi rakiplere karşı güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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