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    2027 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: 63 yıllık tarihte bir ilk!

    2027 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak 7 finalist araç, 64 kişilik uzman jüri tarafından belirlendi. Ortaya çıkan liste 63 yıllık organizasyon tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

    2027 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Bir ilk! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year) ödülünde 2027 yılının finalistleri açıklandı. 25 Avrupa ülkesinden 64 uzman jüri üyesinin oylarıyla belirlenen listede bir ilk yaşandı. Yarışmanın 63 yıllık tarihinde ilk kez finale kalan yedi otomobilin tamamı %100 elektrikli modellerden oluştu.

    Geçen yıl zafer kazanan Mercedes-Benz CLA'nın ardından Avrupa'nın yeni kralı olmak için yarışacak finalistler alfabetik sırayla şu şekilde açıklandı:

    • BMW iX3
    • Cupra Raval
    • Hyundai Ioniq 3
    • Kia EV2
    • Renault Twingo
    • Volkswagen ID. Polo
    • Volvo EX60

    2027 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Bir ilk! Tam Boyutta Gör

    Elektrik dönüşümü ve pazar dinamikleri

    Yedi finalist modelin hiçbirinde içten yanmalı motor bulunmaması, Avrupa otomotiv pazarında hız kazanan elektrikleşme sürecini gözler önüne seriyor. İran'daki savaşın yol açtığı yakıt krizinin de elektrikli otomobillere yönelik ilgiyi artıran etkenlerden biri olduğu belirtiliyor.

    Listede yer alan BMW iX3 ve Volvo EX60, premium segmentte konumlanmalarına rağmen markaların diğer elektrikli modellerine kıyasla daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyorlar. Diğer beş finalist ise elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen modellerden oluşuyor.

    2027 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Bir ilk! Tam Boyutta Gör

    Kazanan 8 Ocak'ta açıklanacak

    Jüri üyeleri, 25-26 Kasım tarihlerinde İtalya'daki Balocco pistinde bir araya gelerek finalist araçları kapsamlı sürüş testlerine tabi tutacak. Oylama sürecinde her jüri üyesi 31 Aralık tarihine kadar oylarını kullanacak.

    Her jüri üyesi, finalistler arasında dağıtmak üzere toplam 25 puana sahip olacak ve tek bir modele en fazla 10 puan verebilecek. 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün kazananı ise 8 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle açıklanacak.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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