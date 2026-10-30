2027 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: 63 yıllık tarihte bir ilk!

Geçen yıl zafer kazanan Mercedes-Benz CLA'nın ardından Avrupa'nın yeni kralı olmak için yarışacak finalistler alfabetik sırayla şu şekilde açıklandı:
- BMW iX3
- Cupra Raval
- Hyundai Ioniq 3
- Kia EV2
- Renault Twingo
- Volkswagen ID. Polo
- Volvo EX60
Elektrik dönüşümü ve pazar dinamikleri
Yedi finalist modelin hiçbirinde içten yanmalı motor bulunmaması, Avrupa otomotiv pazarında hız kazanan elektrikleşme sürecini gözler önüne seriyor. İran'daki savaşın yol açtığı yakıt krizinin de elektrikli otomobillere yönelik ilgiyi artıran etkenlerden biri olduğu belirtiliyor.
Listede yer alan BMW iX3 ve Volvo EX60, premium segmentte konumlanmalarına rağmen markaların diğer elektrikli modellerine kıyasla daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyorlar. Diğer beş finalist ise elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen modellerden oluşuyor.
Kazanan 8 Ocak'ta açıklanacak
Jüri üyeleri, 25-26 Kasım tarihlerinde İtalya'daki Balocco pistinde bir araya gelerek finalist araçları kapsamlı sürüş testlerine tabi tutacak. Oylama sürecinde her jüri üyesi 31 Aralık tarihine kadar oylarını kullanacak.
Her jüri üyesi, finalistler arasında dağıtmak üzere toplam 25 puana sahip olacak ve tek bir modele en fazla 10 puan verebilecek. 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün kazananı ise 8 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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