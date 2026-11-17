Film ve Dizi Editörü
Yapay Zeka Özeti:
The Economist, 2027 yılında dünyayı şekillendirecek 10 kritik gelişmeyi açıkladı.
Yapay zekaya yönelik tepkiler, uzayda kurulacak veri merkezleri ve sıcaklık rekorları listede öne çıkıyor. Ayrıca Trump sonrası ABD siyaseti, Çin ile Tayvan arasındaki gerilim ve yeni nesil zayıflama ilaçlarının tüketimi değiştirme gücü de gelecek dönemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.
Küresel dengeler, önümüzdeki birkaç yıl içinde köklü bir değişim sürecine girecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Podcast Formatında Dinle
1
00:00
Tam Boyutta Gör
The Economist dergisi, her yıl olduğu gibi gelecek yıl dünyayı şekillendirmesi beklenen gelişmeleri mercek altına alan özel sayısını yayımlamaya hazırlanıyor.
"The World Ahead" adıyla hazırlanan bu yıllık yayın; siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji gibi farklı alanlarda önümüzdeki yıl öne çıkması beklenen gelişmeleri ve küresel trendleri ele alıyor. The Economist editörü Tom Standage tarafından hazırlanan 2027 sayısında da gelecek yıl yakından takip edilmesi gereken 10 önemli başlık sıralandı. Donald Trump sonrası ABD'nin geleceğinden İran savaşının küresel etkilerine, yapay zekâya yönelik tepkilerden uzay teknolojilerine kadar uzanan bu liste, 2027'nin nasıl bir yıl olabileceğine dair dikkat çekici öngörüler sunuyor. The Economist'e Göre 2027 Yılına Damga Vuracak 10 Gelişme
1. Trump sonrası dönem başlıyor
Tam Boyutta Gör
2027'nin en önemli siyasi gelişmelerinden biri,
Donald Trump sonrası ABD'nin nasıl şekilleneceği olacak. ABD'de 2026 yılında gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Trump'ın yerini kimin alacağına yönelik siyasi yarışın başlaması bekleniyor. Ancak Economist'e göre Trump,başkanlık döneminin sonuna yaklaşırken etkisini kaybeden bir lider olmayacak. Aksine siyasi mirasını şekillendirmek ve gücünü korumak için daha agresif adımlar atabilir. Yeni başkanlık kararnameleri, hukuki mücadeleler, büyük inşaat projeleri ve askerî operasyonlar, 2027'de ABD siyasetinin gündemini meşgul edebilir. Diğer yandan dünya genelinde Trump sonrasında ABD'nin nasıl bir dış politika izleyeceği de daha fazla tartışılacak. 2. İran savaşının etkileri devam edecek
Tam Boyutta Gör
The Economist'e göre
İran'daki çatışmanın kısa sürede kesin bir çözüme kavuşması beklenmiyor. Savaşın etkileri 2027 boyunca Orta Doğu'daki siyasi dengeleri, küresel enerji ticaretini ve gıda güvenliğini etkilemeye devam edecek. Özellikle gübre tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar, tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde yeni baskılar oluşturabilir. ABD'nin savaşa müdahil olması ise ülkenin uluslararası konumunu zayıflatmış durumda. Dergiye göre ABD'nin müttefikleri Washington'a eskisi kadar güvenmezken , rakipleri de artık ABD'den eskisi kadar çekinmiyor. İran yönetiminin ise savaşın ardından ülke içindeki kontrolünü daha da sıkılaştırması bekleniyor. 3. 2027, kayıtlara geçen en sıcak yıl olabilir
Tam Boyutta Gör
İklim değişikliği, önümüzdeki yılın en önemli küresel gündem maddelerinden biri olaca
k. The Economist, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olmasını bekliyor. Bu tahminde, küresel sıcaklıkları önemli ölçüde etkileyen El Niño hava olayının olağanüstü güçlü bir versiyonu olan "Süper El Niño"nun etkili olması bekleniyor. Böyle bir gelişme, dünyanın farklı bölgelerinde kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının, orman yangınlarının ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabilir. Dergi, bu tabloyla mücadele edebilmek için sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor. İlginç bir şekilde Donald Trump'ın politikalarının da istemeden yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi artırabileceği belirtiliyor. Çünkü güneş ve rüzgâr enerjisi, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin yanı sıra ülkelerin küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmesini de sağlayabilir. 4. Yapay zekaya yönelik tepkiler büyüyecek
Tam Boyutta Gör
Yapay zeka şirketleri 2027'de yalnızca geliştirdikleri yeni modellerle değil, karşı karşıya oldukları ekonomik ve güvenlik riskleriyle de gündeme gelecek. The Economist'e göre şirketlerin karmaşık ve yeterince şeffaf olmayan anlaşmalar üzerinden giderek daha fazla borçlanması,
yapay zeka sektöründe olası bir finansal çöküş riskini artırıyor. Bunun yanında daha gelişmiş yapay zeka modellerinin siber saldırılarda kullanılma ihtimali de önemli bir güvenlik sorunu oluşturacak. Şirketler ve hükümetler, yapay zeka teknolojilerinin tedarik zincirlerinin siyasi gelişmelerden etkilenmesi konusunda da daha fazla endişe duyacak. Diğer yandan Tom Standage, yapay zekanın iş kayıplarına yol açacağı veya veri merkezlerinin aşırı miktarda enerji ve su tüketeceği yönündeki kaygıların mevcut verilerle yeterince desteklenmediğini savunuyor. Dolayısıyla yapay zekaya yönelik toplumsal tepkinin bir bölümünün, teknolojinin gerçek etkilerinden ziyade gelecekte yaratabileceği düşünülen sonuçlardan kaynaklandığı görüşünü dile getiriyor. 5. Avrupa'da popülist sağın yükselişi sürecek
Tam Boyutta Gör
Avrupa'da sağ popülizmin yükselişi de 2027'nin önemli siyasi başlıklarından biri olacak. The Economist'e göre bu konuda bütün gözler Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevrilecek. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri
Marine Le Pen'in seçimi kazanma ihtimali, Avrupa Birliği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir senaryoda Fransa ile Almanya arasındaki siyasi iş birliği zayıflayabilir. İki ülke arasındaki ilişkiler, Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik bütünlüğünün korunmasında önemli bir rol oynadığı için Fransa'da yaşanacak olası bir yönetim değişikliği, Birliğin geleceğini de etkileyebilir. Üstelik Fransa'nın yüksek kamu borcu ve kırılgan mali durumu, böyle bir siyasi değişimin ekonomik sonuçlarını da daha önemli hâle getiriyor.
6. Tahvil piyasaları hükümetler üzerinde baskı oluşturacak
Tam Boyutta Gör
2027'de küresel ekonominin karşı karşıya kalacağı önemli sorunlardan biri de artan borçlanma maliyetleri olacak. Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının artması, yapay zeka yatırımları için başlatılan büyük ölçekli inşaat projeleri ve yükselen enerji fiyatlarının yeniden enflasyon yaratma ihtimali, hükümetlerin borçlanma maliyetlerini yukarı çekiyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş yalnızca devletleri değil, şirketleri ve hane halklarını da etkiliyor. Çünkü borçlanma maliyetlerinin artması, şirketlerin yatırımlarını ve tüketicilerin kredi kullanımını zorlaştırıyor.
The Economist'e göre mevcut tablonun uzun süre devam etmesi mümkün değil. Bir noktada hükümetlerin harcamalarını azaltması veya finansal piyasalarda ciddi bir kırılma yaşanması gerekebilir. 7. Çin'in Tayvan için belirlediği 2027 hedefi gündemde olacak
Tam Boyutta Gör
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, önümüzdeki yılın en kritik jeopolitik başlıklarından biri olabilir. The Economist, Çin Devlet Başkanı Xi Jingpin'in ülkesinin silahlı kuvvetlerine 2027 yılına kadar Tayvan'ı ele geçirebilecek kapasiteye ulaşma hedefi verdiğine dair iddialara dikkat çekiyor. Ancak bu, Çin'in mutlaka 2027 yılında Tayvan'a saldıracağı anlamına gelmiyor. Zira
Ukrayna ve İran'daki gelişmeler, yeni askerî teknolojilerin savaşın doğasını değiştirdiğini gösteriyor. Özellikle insansız hava araçları ve görece ucuz silah sistemleri, daha küçük askerî güçlerin kendilerinden çok daha büyük ordulara karşı koyabilmesini sağlıyor. Bu durum, Çin'in olası bir Tayvan harekâtının maliyetini ve başarı ihtimalini yeniden değerlendirmesine neden olabilir. ABD'nin başka sorunlarla meşgul olması da Pekin'in hesaplarını etkileyebilir. Çin'in harekete geçip geçmeyeceği veya 2028'de Tayvan'da yapılacak seçimlerin sonuçlarını bekleyip beklemeyeceği, önümüzdeki iki yılın en önemli sorularından biri olacak. 8. Ozempic gibi zayıflama ilaçları tüketim alışkanlıklarını değiştirecek
Tam Boyutta Gör
Ozempic gibi kilo verme ilaçlarının yaygınlaşması, yalnızca sağlık sektörünü değil, tüketici davranışlarını da değiştirmeye başladı. The Economist'e göre bu ilaçlar sayesinde kilo veren insanların kıyafet, kozmetik ve spor gibi alanlarda daha fazla harcama yapmaya başlaması, yeni bir tüketim eğilimini beraberinde getiriyor.
"İntikam alışverişi" (revenge shopping) olarak tanımlanan bu eğilimde, kilo vererek görünümünü değiştiren kişiler kendilerine yeni kıyafetler almak veya spor gibi aktivitelere yönelmek için daha fazla para harcıyor. Diğer yandan zayıflama ilaçlarının elde ettiği başarı, ilaç şirketlerinin yaşlanmayı yavaşlatmaya ve insan ömrünü uzatmaya yönelik tedavilere olan ilgisini de yeniden artırıyor. Bu nedenle 2027'de söz konusu ilaçların etkilerinin sağlık sektörünün çok ötesine geçmesi bekleniyor. 9. Uzaya çıkış maliyetleri düşecek
Tam Boyutta Gör
Uzay teknolojileri açısından 2027'nin önemli gelişmelerinden biri, yeniden kullanılabilir roketlerin daha yaygın hâle gelmesi olabilir. The Economist,
SpaceX'in devasa Starship roketinin düzenli uydu fırlatma görevlerine başlamasını bekliyor. Çinli roket şirketlerinin de roketlerin itici kademelerini yeniden kullanabildiklerini göstermeleri öngörülüyor. Roketlerin tekrar kullanılabilmesi, uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde düşürme potansiyeline sahip. Bu da özel uzay istasyonlarının kurulmasını ve ticari uzay faaliyetlerinin genişlemesini kolaylaştırabilir. Hatta The Economist'e göre uzayda veri merkezleri kurma fikri de artık eskisi kadar sıra dışı görünmüyor. Özellikle uzaydaki güneş enerjisinden yararlanma ve Dünya'daki veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılama arayışı, yörüngede veri merkezi kurulmasına yönelik ilgiyi artırabilir. 10. Hollywood kendini baştan yaratmaya çalışacak
Tam Boyutta Gör
The Economist'in 2027 için sıraladığı son başlık ise sinema endüstrisinin geleceği. Hollywood, Star Wars'un 50. yıl dönümü kapsamında serinin yeniden gösterime girmesine ve yeni bir filmle yeniden başlatılmasına hazırlanırken Avengers serisi de bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Bunun yanında yeni bir James Bond filmi de yolda. Ancak YouTube içerik üreticilerinin düşük bütçeli filmlerle elde ettiği başarı, Hollywood'un geleneksel iş modelini sorgulamasına neden oluyor. İzleyicilerin artık büyük bütçeli ve birbirine benzeyen yapımlar yerine daha özgün hikâyeler arayıp aramadığı, sektörün önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken sorulardan biri olacak.
Kaynakça
https://www.economist.com/insider/inside-tech/the-technologies-to-watch-in-2027
https://www.economist.com/the-world-ahead/2026/11/17/tom-standages-ten-trends-to-watch-in-2027
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
Oy Ver
İçindekiler
11 alt başlık arasında gezinebilirsiniz