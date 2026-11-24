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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2027 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni oranla birlikte telefon IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 142 liraya yükseldi. Yurt dışı çıkış harcı 1598 lira olurken, kırmızı ışıkta geçme ve seyir halinde telefon kullanma cezası 6 bin 391 liraya ulaştı. Aksi bir karar alınmadığı takdirde zamlı tarifeler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2027 yılı için Yeniden Değerleme Oranı, beklenildiği gibi yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni oranla birlikte pasaport harçları, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları artacak.

Yeniden Değerleme Oranı nedir?

Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK tarafından her yılın Ekim ayı dahil bir önceki yılın aynı dönemine göre açıkladığı Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranı kadar belirleniyor. Bu oran vergi, harç, ceza ve çeşitli parasal sınırların yeni yılda güncellenmesinde esas alınıyor. Bu kapsamda 2027 yılında pasaport harçları, cep telefonu IMEI kayıt ücreti, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezası gibi kalemlere yüzde 27,83 oranında zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harç kalemlerinde artış oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla aşağıdaki tutarlar, mevcut düzenlemeler doğrultusunda hesaplanan ve ayrıca bir değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027'de uygulanması beklenen tutarları ifade ediyor. Önceki yıllarda MTV’ye gelecek zam miktarında indirime gidildiği olmuştu.

2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye'de kullanmak isteyenlerin ödemesi gereken IMEI kayıt harcı da önemli ölçüde artacak. 2026 yılında 54.258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin, yüzde 27,83'lük artışla 2027 yılında 69.358 TL'ye yükselecek.

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2027 pasaport harçları ne kadar olacak?

2027 yılında pasaport almak isteyen vatandaşların ödeyeceği harç tutarları yüzde 27,83'lük Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda artacak. Buna göre pasaport süresine göre hesaplanan yeni harçlar şöyle:

6 aylık pasaport harcı: 3.586 TL

1 yıllık pasaport harcı: 5.245 TL

10 yıllık pasaport harcı: 17.142 TL

Bu tutarlara pasaport defter bedeli dahil değil. Pasaport başvurusu sırasında defter bedelinin ayrıca ödenmesi gerekiyor.

Yurt dışı çıkış harcı 1.598 TL olacak

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren yurt dışı çıkış harcı da Yeniden Değerleme Oranı kadar artacak. Mevcut durumda 1.250 TL olan harcın, yeni yılda yaklaşık 1.598 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak?

Yeniden Değerleme Oranı, trafik ihlallerine uygulanan idari para cezalarını da etkileyecek. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanma, alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi ihlallerin cezaları yükselecek.

2027 yılında uygulanması beklenen bazı trafik cezaları şöyle:

2027 yılında uygulanması beklenen bazı trafik cezaları şöyle: Trafik İhlali 2027 Cezası Kırmızı ışıkta geçmek 6.391 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 6.391 TL Alkollü araç kullanmak 31.957 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 51.132 TL Plakasız araç kullanmak 58.801 TL Sahte plaka kullanmak 178.962 TL Drift atmak 178.962 TL Trafikte kavga çıkarmak veya ısrarlı takip Yaklaşık 230.000 TL

Yerleşim yeri içinde uygulanacak radar hız cezaları Hız sınırı aşımı 2027 cezası 6-10 km/sa 2.556 TL 11-15 km/sa 5.113 TL 16-20 km/sa 7.669 TL 21-25 km/sa 10.226 TL 26-35 km/sa 15.339 TL 36-45 km/sa 19.174 TL 46-55 km/sa 25.566 TL 56-65 km/sa 31.957 TL 66 km/sa ve üzeri 38.349 TL

Yerleşim yeri dışında uygulanacak radar hız cezaları: Hız sınırı aşımı 2027 cezası 11-15 km/sa 2.556 TL 16-20 km/sa 5.113 TL 21-25 km/sa 7.669 TL 26-30 km/sa 10.226 TL 31-40 km/sa 15.339 TL 41-50 km/sa 19.174 TL 51-60 km/sa 25.566 TL 61-70 km/sa 31.957 TL 71 km/sa ve üzeri 38.349 TL

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2027'de IMEI, pasaport ve trafik cezaları ne kadar olacak?

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