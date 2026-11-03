2027’de trafik cezaları ne kadar olacak? İşte beklenen tutarlar

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Tam Boyutta Gör Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2027’de trafik cezalarının güncellenmesinde esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Böylece sürücüleri yeni yılda bekleyen para cezaları da şekillenmeye başladı.

Mevcut cezalara bu oran uygulandığında, kırmızı ışık ihlali ve araç kullanırken cep telefonu kullanmanın başlangıç cezası 5.000 TL’den 6.391 TL’ye yükseliyor. Makas atmanın cezası 115.047 TL’ye, drift yapmanın cezası ise 178.962 TL’ye ulaşıyor.

2027 trafik cezaları için hesaplanan tutarlar

Trafik ihlali 2026 tutarı 2027 için hesaplanan tutar Kırmızı ışık ihlali - ilk ihlal 5.000 TL 6.391 TL Seyir halinde cep telefonu kullanma - ilk ihlal 5.000 TL 6.391 TL Kask takmama 2.500 TL 3.195 TL Hatalı park 1.246 TL 1.592 TL Muayenesiz araç kullanma 2.719 TL 3.475 TL Hatalı sollama 2.719 TL 3.475 TL Yayaya geçiş hakkı vermeme 5.662 TL 7.237 TL Emniyet şeridi ihlali 20.000 TL 25.566 TL Tescilli aracı plakasız kullanma - ilk ihlal 46.000 TL 58.801 TL Makas atma 90.000 TL 115.047 TL Drift yapma 140.000 TL 178.962 TL Sahte plaka kullanma - ilk ihlal 140.000 TL 178.962 TL Alkollü araç kullanma - ilk ihlal 25.000 TL 31.957 TL Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma 200.000 TL 255.660 TL Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme 180.000 TL 230.094 TL

Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 30,84 d 6 sa. önce eklendi

2027'de hız sınırını aşmanın cezası ne kadar olacak?

Hız ihlallerinde ceza, sınırın ne kadar aşıldığına ve yolun yerleşim yeri içinde veya dışında bulunmasına göre değişiyor. Yüzde 27,83 artışla en düşük basamaktaki ceza 2.556 TL, en yüksek basamaktaki ceza ise 38.349 TL olarak hesaplanıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşma Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşma 2026 tutarı 2027 için hesaplanan 6-10 km/s 11-15 km/s 2.000 TL 2.556 TL 11-15 km/s 16-20 km/s 4.000 TL 5.113 TL 16-20 km/s 21-25 km/s 6.000 TL 7.669 TL 21-25 km/s 26-30 km/s 8.000 TL 10.226 TL 26-35 km/s 31-40 km/s 12.000 TL 15.339 TL 36-45 km/s 41-50 km/s 15.000 TL 19.174 TL 46-55 km/s 51-60 km/s 20.000 TL 25.566 TL 56-65 km/s 61-70 km/s 25.000 TL 31.957 TL 66 km/s ve üzeri 71 km/s ve üzeri 30.000 TL 38.349 TL

Yeni tutarlar ne zaman uygulanacak?

Yıllık yeniden değerleme kapsamında güncellenen idari para cezaları 1 Ocak’tan itibaren uygulanıyor. Bu nedenle hesaplanan yeni tutarların, ayrıca bir yasal değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027’de devreye girmesi bekleniyor.

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2027’de trafik cezaları ne kadar olacak? İşte beklenen tutarlar

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