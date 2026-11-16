2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller: Ucuz TOGG yolda!

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Oynat Türkiye otomobil pazarı, 2027 yılında heyecan verici yeni modellerle büyük bir değişim yaşayacak. Merakla beklenen ve Haziran ayında siparişe açılacağı duyurulan daha erişilebilir Togg T6X başı çekiyor. Alman devleri Volkswagen, Audi ve BMW'nin yanı sıra Hyundai de yeni nesil elektrikli araçlarını ve SUV modellerini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Yeni yılda sunulacak tüm bu seçenekler, araç almayı düşünenler için rekabeti ve çeşitliliği artıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye otomobil pazarı, 2027’nin ilk yarısında yeni modellerle hareketlenecek. Elektrikli Volkswagen Polo’dan yeni Hyundai Tucson’a, BMW i3’ten Audi Q9’a kadar pek çok modelin Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

Markaların 2027 Türkiye takvimleri şekillenmeye başladı. Küçük elektrikli otomobillerin yanı sıra aile SUV’ları, performans modelleri ve elektrikli hafif ticari araçlar da yeni yılda satışa sunulması beklenenler arasında.

Yeni modeller ve yılın ilerleyen dönemlerine ilişkin tarihler açıklandıkça haber güncellenecek. Aşağıdaki teknik bilgiler modellerin global versiyonlarına ait; Türkiye’de sunulacak motor, batarya ve donanım seçenekleri farklılık gösterebilir.

Tam Boyutta Gör Audi’nin büyük SUV ailesinin yeni üyesi Q9’un, 2027’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Model, geniş kabini ve özellikle arka bölümde sunduğu konfor donanımlarıyla öne çıkıyor. Açıklanan motor seçeneklerinden 3.0 litre V6 dizel, 299 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Modelin Avrupa fiyatı yaklaşık 110 bin euro seviyesinde.

Tam Boyutta Gör A2 adı, tamamen elektrikli bir modelle geri dönüyor. Arkadan itişli A2 e-tron’da 125 kW ile 240 kW arasında değişen motor seçenekleri bulunuyor.

Giriş versiyonu, 52 kWsa brüt kapasiteli bataryasıyla 423 km WLTP menzil sunuyor. 84 kWsa bataryalı uzun menzilli seçenekte bu değer 646 km’ye kadar çıkıyor. Türkiye’de hangi versiyonların sunulacağı henüz netleşmiş değil. Modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 38.200 euro.

Tam Boyutta Gör Yeni BMW i3, aynı adı taşıyan eski şehir otomobilinden farklı olarak elektrikli bir sedan şeklinde karşımıza çıkıyor. Modelin 50 xDrive versiyonu, 469 beygir güç ve 645 Nm tork sunuyor. Dört tekerlekten çekişli bu seçenek, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor.

Yeni i3’ün dikkat çeken özellikleri arasında 800 volt elektrik mimarisi, 400 kW’a kadar DC şarj desteği ve 912 km’ye kadar WLTP menzil bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BMW iX4, markanın yeni nesil elektrikli altyapısını coupe-SUV gövdesiyle birleştiriyor. 40 xDrive versiyonunda 374 beygir güç ve 638 km’ye kadar menzil, 50 xDrive’da ise 469 beygir güç ve 828 km’ye kadar menzil açıklanıyor.

Her iki seçenek de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Modelin Türkiye’ye yılın ilk üç ayında getirilmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil BMW 3 Serisi’nin, 2027’nin ikinci çeyreğinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Elektrikli i3 ile birlikte markanın sedan ailesindeki yenilenmenin önemli parçalarından biri olacak modelde 156 beygirlik BMW 318, 211 beygirlik BMW 320 ve 3 litre altı silindirli motora sahip M350 xDrive versiyonları bulunuyor.

Cupra Raval, küçük boyutlarını sportif tasarım ve elektrikli motor seçenekleriyle bir araya getiriyor. Modelde 37 ve 52 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryalar bulunuyor. Uzun menzilli seçenek, yaklaşık 450 km menzil sunuyor.

Performans odaklı VZ versiyonu ise 226 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlıyor. Türkiye’de sunulacak versiyonlar satış başlangıcına yakın netleşecek.

Tam Boyutta Gör Dacia’nın küçük elektrikli modeli Spring’in yeni neslinin, 2027’nin ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Renault Twingo E-Tech ile ortak altyapıyı kullanan modelin üretimi Çin’den Avrupa’ya taşınıyor.

Yeni Spring, markanın elektrikli ürün gamındaki giriş modeli olmaya devam edecek. Türkiye’ye gelecek versiyonun donanımı ve fiyatı henüz açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör Yeni Bayon’un motor seçenekleri arasında 90 ve 115 beygirlik 1.0 litre T-GDI üniteler bulunuyor. Model, 440 litrelik bagajı ve donanıma bağlı olarak sunulan çift 12,3 inç ekranıyla öne çıkıyor.

Ürün gamına 2027 içinde 138 beygirlik 1.6 litre tam hibrit seçeneğin de eklenmesi planlanıyor. Ancak hibrit Bayon’un Türkiye’de ilk etapta satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Yeni nesil Tucson’da tasarımın yanı sıra kabin ve multimedya sistemi de yenileniyor. 17 inçlik merkezi ekran, iç mekandaki başlıca değişikliklerden biri.

Global motor gamında 150 beygirlik 1.6 litre turbo benzinli, 245 beygirlik tam hibrit ve 292 beygirlik şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunuyor. Türkiye’de hangi motorların satışa sunulacağı ayrıca açıklanacak.

Kia’nın elektrikli van modeli PV5’in, mayıs ayında Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Yolcu taşımacılığı ve ticari kullanım için farklı versiyonlarla geliştirilen model, markanın elektrikli hafif ticari araç ailesinin ilk üyelerinden biri.

71,2 kWsa bataryalı Cargo versiyonu, 163 beygir güç ve 416 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Uygun hızlı şarj koşullarında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 30 dakika sürüyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG’nin elektrikli SUV’u, 800 volt AMG.EA altyapısını kullanıyor. Model ailesinin üst versiyonlarında 1.169 beygire kadar güç ve 2,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanması açıklanıyor.

710 kW’a kadar DC şarj desteği de modelin dikkat çeken özellikleri arasında. Bu değerler ürün gamının en yüksek kapasiteli seçeneklerine ait; Türkiye’de sunulacak versiyonlar ayrıca belli olacak.

Makyajlı Mercedes-Benz GLS

Tam Boyutta Gör GLS’deki yenilikler özellikle kabin ve sürüş konforunda toplanıyor. MBUX Superscreen ekran düzeni ve yol bilgilerini kullanarak çalışmasını ayarlayabilen AIRMATIC havalı süspansiyon öne çıkıyor. Global motor seçenekleri arasında yer alan GLS 580’in V8 motoru 537 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör Micra, yeni neslinde tamamen elektrikli olarak Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Nissan Türkiye’nin açıklamasına göre model 2027’de satışa sunulacak. Renault 5 ile ortak altyapıyı kullanan yeni Micra, küçük elektrikli hatchback sınıfında yer alıyor. Modelin Türkiye’deki batarya, motor ve donanım seçenekleri satış öncesinde netleşecek.

Tam Boyutta Gör Peugeot’nun GTi armasını taşıyan yeni elektrikli modeli, 281 beygir güç ve 345 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlayan E-208 GTi’de performansa özel süspansiyon ve şasi ayarları bulunuyor.

54 kWsa batarya, versiyon ve ölçüm koşullarına göre 350-375 km WLTP menzil sağlıyor. Modelin 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacağı resmen açıklandı.

Tam Boyutta Gör Skoda’nın küçük elektrikli SUV’u Epiq, önden çekişli MEB+ platformunu kullanıyor. Modelin 155 kW gücündeki üst versiyonu, 430 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor.

Kompakt boyutlarına rağmen 475 litrelik bagaj hacmi, Epiq’in aile kullanımına yönelik önemli özelliklerinden biri. Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelmesi beklenen modelin kesin satış tarihi henüz netleşmiş değil.

Togg T6X

Togg’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için geliştirdiği T6X’in, 2027’nin haziran ayında siparişe açılması planlanıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın açıklamasına göre ilk teslimatlar da aynı ayın sonunda başlayacak.

T10X ve T10F’nin altında konumlandırılması hedeflenen modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil bilgileri henüz açıklanmış değil.

Polo adı, yeni yılda tamamen elektrikli bir modelle Türkiye gündemine geliyor. ID. Polo’da 85, 99 ve 155 kW motor seçenekleri ile 37 ve 52 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryalar bulunuyor.

Önden çekişli modelin uzun menzilli versiyonu, 454 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Türkiye’de hangi motor ve batarya kombinasyonlarının satışa çıkacağı henüz açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör ID. Cross, Volkswagen’in küçük elektrikli SUV sınıfındaki yeni modeli olacak. Teknik açıdan ID. Polo ile benzer seçenekler sunan araçta 85, 99 ve 155 kW motorlar ile 37 ve 52 kWsa bataryalar bulunuyor. Modelin Türkiye’ye nisan-haziran döneminde getirilmesi planlanıyor.

ID.4 ve ID.5’in yerini alan ID. Tiguan’ın Türkiye’ye şubat ayında gelmesi planlanıyor. Giriş versiyonunda 140 kW motor ve 58 kWsa batarya bulunurken, ürün gamında 220 kW’a kadar güç ve 600 km’ye kadar menzil sunuluyor.

58 kWsa LFP bataryada 105 kW, 77 kWsa NMC bataryada ise 165 kW DC şarj desteği bulunuyor. Model, versiyona bağlı olarak iki tona kadar çekme kapasitesi de sunuyor.

Volkswagen Tayron 2.0 TSI

Volkswagen, Tayron’un Türkiye’deki motor seçeneklerini de genişletecek. SUV’un 2.0 litre turbo benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, 2027’nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Mevcut model ailesine katılacak bu seçeneğin Türkiye’ye özel donanım bilgileri satış başlangıcına yakın netleşecek.

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