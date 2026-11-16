Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller: Ucuz TOGG yolda!

    2027’de Türkiye’de satılması planlanan yeni otomobilleri derledik. Togg’dan Volkswagen’e, BMW’den Hyundai’ye markaların yeni modelleri, teknik özellikleri ve Türkiye için açıklanan satış takvimleri.

    Türkiye otomobil pazarı, 2027’nin ilk yarısında yeni modellerle hareketlenecek. Elektrikli Volkswagen Polo’dan yeni Hyundai Tucson’a, BMW i3’ten Audi Q9’a kadar pek çok modelin Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

    Markaların 2027 Türkiye takvimleri şekillenmeye başladı. Küçük elektrikli otomobillerin yanı sıra aile SUV’ları, performans modelleri ve elektrikli hafif ticari araçlar da yeni yılda satışa sunulması beklenenler arasında.

    Yeni modeller ve yılın ilerleyen dönemlerine ilişkin tarihler açıklandıkça haber güncellenecek. Aşağıdaki teknik bilgiler modellerin global versiyonlarına ait; Türkiye’de sunulacak motor, batarya ve donanım seçenekleri farklılık gösterebilir.

    Audi Q9

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Audi’nin büyük SUV ailesinin yeni üyesi Q9’un, 2027’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Model, geniş kabini ve özellikle arka bölümde sunduğu konfor donanımlarıyla öne çıkıyor. Açıklanan motor seçeneklerinden 3.0 litre V6 dizel, 299 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Modelin Avrupa fiyatı yaklaşık 110 bin euro seviyesinde.

    Audi A2 e-tron

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    A2 adı, tamamen elektrikli bir modelle geri dönüyor. Arkadan itişli A2 e-tron’da 125 kW ile 240 kW arasında değişen motor seçenekleri bulunuyor.

    Giriş versiyonu, 52 kWsa brüt kapasiteli bataryasıyla 423 km WLTP menzil sunuyor. 84 kWsa bataryalı uzun menzilli seçenekte bu değer 646 km’ye kadar çıkıyor. Türkiye’de hangi versiyonların sunulacağı henüz netleşmiş değil. Modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 38.200 euro.

    Yeni BMW i3

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW i3, aynı adı taşıyan eski şehir otomobilinden farklı olarak elektrikli bir sedan şeklinde karşımıza çıkıyor. Modelin 50 xDrive versiyonu, 469 beygir güç ve 645 Nm tork sunuyor. Dört tekerlekten çekişli bu seçenek, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor.

    Yeni i3’ün dikkat çeken özellikleri arasında 800 volt elektrik mimarisi, 400 kW’a kadar DC şarj desteği ve 912 km’ye kadar WLTP menzil bulunuyor. 

    BMW iX4

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    BMW iX4, markanın yeni nesil elektrikli altyapısını coupe-SUV gövdesiyle birleştiriyor. 40 xDrive versiyonunda 374 beygir güç ve 638 km’ye kadar menzil, 50 xDrive’da ise 469 beygir güç ve 828 km’ye kadar menzil açıklanıyor.

    Her iki seçenek de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Modelin Türkiye’ye yılın ilk üç ayında getirilmesi planlanıyor.

    Yeni BMW 3 Serisi

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil BMW 3 Serisi’nin, 2027’nin ikinci çeyreğinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Elektrikli i3 ile birlikte markanın sedan ailesindeki yenilenmenin önemli parçalarından biri olacak modelde 156 beygirlik BMW 318, 211 beygirlik BMW 320 ve 3 litre altı silindirli motora sahip M350 xDrive versiyonları bulunuyor. 

    Cupra Raval

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    Cupra Raval, küçük boyutlarını sportif tasarım ve elektrikli motor seçenekleriyle bir araya getiriyor. Modelde 37 ve 52 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryalar bulunuyor. Uzun menzilli seçenek, yaklaşık 450 km menzil sunuyor.

    Performans odaklı VZ versiyonu ise 226 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlıyor. Türkiye’de sunulacak versiyonlar satış başlangıcına yakın netleşecek.

    Yeni Dacia Spring

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Dacia’nın küçük elektrikli modeli Spring’in yeni neslinin, 2027’nin ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Renault Twingo E-Tech ile ortak altyapıyı kullanan modelin üretimi Çin’den Avrupa’ya taşınıyor.

    Yeni Spring, markanın elektrikli ürün gamındaki giriş modeli olmaya devam edecek. Türkiye’ye gelecek versiyonun donanımı ve fiyatı henüz açıklanmış değil.

    Yeni Hyundai Bayon

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Yeni Bayon’un motor seçenekleri arasında 90 ve 115 beygirlik 1.0 litre T-GDI üniteler bulunuyor. Model, 440 litrelik bagajı ve donanıma bağlı olarak sunulan çift 12,3 inç ekranıyla öne çıkıyor.

    Ürün gamına 2027 içinde 138 beygirlik 1.6 litre tam hibrit seçeneğin de eklenmesi planlanıyor. Ancak hibrit Bayon’un Türkiye’de ilk etapta satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

    Yeni Hyundai Tucson

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    Yeni nesil Tucson’da tasarımın yanı sıra kabin ve multimedya sistemi de yenileniyor. 17 inçlik merkezi ekran, iç mekandaki başlıca değişikliklerden biri.

    Global motor gamında 150 beygirlik 1.6 litre turbo benzinli, 245 beygirlik tam hibrit ve 292 beygirlik şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunuyor. Türkiye’de hangi motorların satışa sunulacağı ayrıca açıklanacak.

    Kia PV5

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    Kia’nın elektrikli van modeli PV5’in, mayıs ayında Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Yolcu taşımacılığı ve ticari kullanım için farklı versiyonlarla geliştirilen model, markanın elektrikli hafif ticari araç ailesinin ilk üyelerinden biri.

    71,2 kWsa bataryalı Cargo versiyonu, 163 beygir güç ve 416 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Uygun hızlı şarj koşullarında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 30 dakika sürüyor.

    Mercedes-AMG GT SUV

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG’nin elektrikli SUV’u, 800 volt AMG.EA altyapısını kullanıyor. Model ailesinin üst versiyonlarında 1.169 beygire kadar güç ve 2,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanması açıklanıyor.

    710 kW’a kadar DC şarj desteği de modelin dikkat çeken özellikleri arasında. Bu değerler ürün gamının en yüksek kapasiteli seçeneklerine ait; Türkiye’de sunulacak versiyonlar ayrıca belli olacak.

    Makyajlı Mercedes-Benz GLS

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    GLS’deki yenilikler özellikle kabin ve sürüş konforunda toplanıyor. MBUX Superscreen ekran düzeni ve yol bilgilerini kullanarak çalışmasını ayarlayabilen AIRMATIC havalı süspansiyon öne çıkıyor. Global motor seçenekleri arasında yer alan GLS 580’in V8 motoru 537 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor.

    Elektrikli Nissan Micra

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Micra, yeni neslinde tamamen elektrikli olarak Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Nissan Türkiye’nin açıklamasına göre model 2027’de satışa sunulacak. Renault 5 ile ortak altyapıyı kullanan yeni Micra, küçük elektrikli hatchback sınıfında yer alıyor. Modelin Türkiye’deki batarya, motor ve donanım seçenekleri satış öncesinde netleşecek.

    Peugeot E-208 GTi

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Peugeot’nun GTi armasını taşıyan yeni elektrikli modeli, 281 beygir güç ve 345 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlayan E-208 GTi’de performansa özel süspansiyon ve şasi ayarları bulunuyor.

    54 kWsa batarya, versiyon ve ölçüm koşullarına göre 350-375 km WLTP menzil sağlıyor. Modelin 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacağı resmen açıklandı.

    Skoda Epiq

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    Skoda’nın küçük elektrikli SUV’u Epiq, önden çekişli MEB+ platformunu kullanıyor. Modelin 155 kW gücündeki üst versiyonu, 430 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor.

    Kompakt boyutlarına rağmen 475 litrelik bagaj hacmi, Epiq’in aile kullanımına yönelik önemli özelliklerinden biri. Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelmesi beklenen modelin kesin satış tarihi henüz netleşmiş değil.

    Togg T6X

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    Togg’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için geliştirdiği T6X’in, 2027’nin haziran ayında siparişe açılması planlanıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın açıklamasına göre ilk teslimatlar da aynı ayın sonunda başlayacak.

    T10X ve T10F’nin altında konumlandırılması hedeflenen modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil bilgileri henüz açıklanmış değil.

    Volkswagen ID. Polo

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    Polo adı, yeni yılda tamamen elektrikli bir modelle Türkiye gündemine geliyor. ID. Polo’da 85, 99 ve 155 kW motor seçenekleri ile 37 ve 52 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryalar bulunuyor.

    Önden çekişli modelin uzun menzilli versiyonu, 454 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Türkiye’de hangi motor ve batarya kombinasyonlarının satışa çıkacağı henüz açıklanmış değil.

    Volkswagen ID. Cross

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller Tam Boyutta Gör
    ID. Cross, Volkswagen’in küçük elektrikli SUV sınıfındaki yeni modeli olacak. Teknik açıdan ID. Polo ile benzer seçenekler sunan araçta 85, 99 ve 155 kW motorlar ile 37 ve 52 kWsa bataryalar bulunuyor. Modelin Türkiye’ye nisan-haziran döneminde getirilmesi planlanıyor.

    Volkswagen ID. Tiguan

    2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller
    ID.4 ve ID.5’in yerini alan ID. Tiguan’ın Türkiye’ye şubat ayında gelmesi planlanıyor. Giriş versiyonunda 140 kW motor ve 58 kWsa batarya bulunurken, ürün gamında 220 kW’a kadar güç ve 600 km’ye kadar menzil sunuluyor.

    58 kWsa LFP bataryada 105 kW, 77 kWsa NMC bataryada ise 165 kW DC şarj desteği bulunuyor. Model, versiyona bağlı olarak iki tona kadar çekme kapasitesi de sunuyor.

    Volkswagen Tayron 2.0 TSI

    Volkswagen, Tayron’un Türkiye’deki motor seçeneklerini de genişletecek. SUV’un 2.0 litre turbo benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, 2027’nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

    Mevcut model ailesine katılacak bu seçeneğin Türkiye’ye özel donanım bilgileri satış başlangıcına yakın netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    3
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ege elektrik elektronik maliye eve neden gelir aşti ücretsiz servis saatleri elektrikli süpürge çalışıyor ama çekmiyor volvo v40 t3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip8
    Samsung Galaxy Z Flip8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum