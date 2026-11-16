2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller: Ucuz TOGG yolda!

Yapay Zeka Özeti:
- Türkiye otomobil pazarı, 2027 yılında heyecan verici yeni modellerle büyük bir değişim yaşayacak. Merakla beklenen ve Haziran ayında siparişe açılacağı duyurulan daha erişilebilir Togg T6X başı çekiyor. Alman devleri Volkswagen, Audi ve BMW'nin yanı sıra Hyundai de yeni nesil elektrikli araçlarını ve SUV modellerini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Yeni yılda sunulacak tüm bu seçenekler, araç almayı düşünenler için rekabeti ve çeşitliliği artıracak.
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Türkiye otomobil pazarı, 2027’nin ilk yarısında yeni modellerle hareketlenecek. Elektrikli Volkswagen Polo’dan yeni Hyundai Tucson’a, BMW i3’ten Audi Q9’a kadar pek çok modelin Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.
Markaların 2027 Türkiye takvimleri şekillenmeye başladı. Küçük elektrikli otomobillerin yanı sıra aile SUV’ları, performans modelleri ve elektrikli hafif ticari araçlar da yeni yılda satışa sunulması beklenenler arasında.
Yeni modeller ve yılın ilerleyen dönemlerine ilişkin tarihler açıklandıkça haber güncellenecek. Aşağıdaki teknik bilgiler modellerin global versiyonlarına ait; Türkiye’de sunulacak motor, batarya ve donanım seçenekleri farklılık gösterebilir.
Audi Q9
Audi A2 e-tron
Giriş versiyonu, 52 kWsa brüt kapasiteli bataryasıyla 423 km WLTP menzil sunuyor. 84 kWsa bataryalı uzun menzilli seçenekte bu değer 646 km’ye kadar çıkıyor. Türkiye’de hangi versiyonların sunulacağı henüz netleşmiş değil. Modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 38.200 euro.
Yeni BMW i3
Yeni i3’ün dikkat çeken özellikleri arasında 800 volt elektrik mimarisi, 400 kW’a kadar DC şarj desteği ve 912 km’ye kadar WLTP menzil bulunuyor.
BMW iX4
Her iki seçenek de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Modelin Türkiye’ye yılın ilk üç ayında getirilmesi planlanıyor.
Yeni BMW 3 Serisi
Cupra Raval
Performans odaklı VZ versiyonu ise 226 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlıyor. Türkiye’de sunulacak versiyonlar satış başlangıcına yakın netleşecek.
Yeni Dacia Spring
Yeni Spring, markanın elektrikli ürün gamındaki giriş modeli olmaya devam edecek. Türkiye’ye gelecek versiyonun donanımı ve fiyatı henüz açıklanmış değil.
Yeni Hyundai Bayon
Ürün gamına 2027 içinde 138 beygirlik 1.6 litre tam hibrit seçeneğin de eklenmesi planlanıyor. Ancak hibrit Bayon’un Türkiye’de ilk etapta satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.
Yeni Hyundai Tucson
Global motor gamında 150 beygirlik 1.6 litre turbo benzinli, 245 beygirlik tam hibrit ve 292 beygirlik şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunuyor. Türkiye’de hangi motorların satışa sunulacağı ayrıca açıklanacak.
Kia PV5
71,2 kWsa bataryalı Cargo versiyonu, 163 beygir güç ve 416 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Uygun hızlı şarj koşullarında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 30 dakika sürüyor.
Mercedes-AMG GT SUV
710 kW’a kadar DC şarj desteği de modelin dikkat çeken özellikleri arasında. Bu değerler ürün gamının en yüksek kapasiteli seçeneklerine ait; Türkiye’de sunulacak versiyonlar ayrıca belli olacak.
Makyajlı Mercedes-Benz GLS
Elektrikli Nissan Micra
Peugeot E-208 GTi
54 kWsa batarya, versiyon ve ölçüm koşullarına göre 350-375 km WLTP menzil sağlıyor. Modelin 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacağı resmen açıklandı.
Skoda Epiq
Kompakt boyutlarına rağmen 475 litrelik bagaj hacmi, Epiq’in aile kullanımına yönelik önemli özelliklerinden biri. Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelmesi beklenen modelin kesin satış tarihi henüz netleşmiş değil.
Togg T6X
T10X ve T10F’nin altında konumlandırılması hedeflenen modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil bilgileri henüz açıklanmış değil.
Volkswagen ID. Polo
Önden çekişli modelin uzun menzilli versiyonu, 454 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor. Türkiye’de hangi motor ve batarya kombinasyonlarının satışa çıkacağı henüz açıklanmış değil.
Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Tiguan
58 kWsa LFP bataryada 105 kW, 77 kWsa NMC bataryada ise 165 kW DC şarj desteği bulunuyor. Model, versiyona bağlı olarak iki tona kadar çekme kapasitesi de sunuyor.
Volkswagen Tayron 2.0 TSI
Volkswagen, Tayron’un Türkiye’deki motor seçeneklerini de genişletecek. SUV’un 2.0 litre turbo benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, 2027’nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.
Mevcut model ailesine katılacak bu seçeneğin Türkiye’ye özel donanım bilgileri satış başlangıcına yakın netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: