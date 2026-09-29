Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde Çin depremi: 56 adayın 27'si Çinli

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünyada Yılın Otomobili 2027 ödülleri için ana kategoride yarışacak ilk 56 aday resmi olarak açıklandı. Yayımlanan liste, küresel otomotiv pazarındaki dengelerin ne kadar radikal bir şekilde değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aday gösterilen 56 aracın tam 27 tanesi Çinli markalara ait. Bu durum, Çin menşeli otomobillerin sadece uygun fiyatlarıyla değil, teknoloji ve kalite algısıyla da pazarın zirvesine yerleştiğini kanıtlıyor.

Mercedes iki fabrikasını kapatabilir: Otomotiv devi çıkmaza girdi 17 sa. önce eklendi

Ana kategoride "2027 Dünyada Yılın Otomobili" tacını takabilmek için adayların karşılaması gereken oldukça sert kriterler bulunuyor. Aday bir modelin yıllık en az 10.000 adetlik üretim hacmine ulaşması, kendi ana pazarında lüks segment seviyesinin altında fiyatlandırılması ve 1 Ocak 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında en az iki farklı kıtadaki en az iki büyük pazarda resmi olarak satışta olması gerekiyor.

Dev rekabet: Kimler yarışıyor?

Ana kategoride yarışacak 56 model arasında BMW i3, Hyundai Ioniq 3, Kia Telluride, Mazda CX-5, Volvo EX60 ve Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modelleri yer alırken; Çin kanadından BYD Ti7, Chery Q, Deepal S07, Geely Starray EM-i, Leapmotor T03, Lynk & Co 900, Onvo L90 ve Zeekr 8X gibi dikkat çekici modeller yarışa katılıyor.

Dünyada Yılın Otomobili 2027 BMW i3 Buick Electra E7 BYD Ti7 Changan Nevo Q05 Chery Q Chevrolet Aveo Chevrolet Captiva EV / PHEV Cupra Raval Deepal S05 Deepal S07 DS N°7 Exeed Exlantix ET Exeed RX GAC Aion UT GAC Aion V Geely EX2 Geely Starray EM-i Hyundai Bayon Hyundai IONIQ 3 Hyundai Tucson iCAUR v23 Infiniti QX65 Jetour G700 Jetour T2 Kia EV2 Kia Seltos Kia Syros EV Kia Telluride Leapmotor B10 Leapmotor C10 Leapmotor T03 Lepas L6 EV Lepas L8 PHEV Lexus ES Lincoln Corsair Lynk & Co 900 Mazda CX-5 Mazda CX-6e / EZ-60 Mercedes-Benz Electric C-Class Mercedes-Benz Electric GLC Mercedes-Benz GLA MG4 EV Urban Nissan Frontier Pro Nissan NX8 Omoda 4 Onvo L90 Polestar 4 SUV Renault Filante Subaru Trailseeker Subaru Uncharted Volkswagen Atlas / Teramont Pro Volvo EX60 XPeng G6 2026 Edition XPeng L03 XPeng P7+ Zeekr 8X

Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCAUR v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 ve Mercedes-Benz GLA.

Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCAUR v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 ve Mercedes-Benz GLA. Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi Q7, Audi Q9, Avatr 07, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Range Rover EV, XPeng X9 ve Zeekr 9X.

Audi Q7, Audi Q9, Avatr 07, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Range Rover EV, XPeng X9 ve Zeekr 9X. Dünyada Yılın Performans Otomobili: Alpine A390 GTS, Chevrolet Corvette ZR1 / ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV4 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Kapı Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric ve Zeekr 7GT.

Dünya genelinde 100’den fazla uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenecek kazananlar, 24 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek törenle resmi olarak açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2027 Dünyada Yılın Otomobili adayları belli oldu: Yarısı Çinli!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: