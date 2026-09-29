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    Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde Çin depremi: 56 adayın 27'si Çinli

    2027 Dünyada Yılın Otomobili organizasyonunda dev ödül için yarışacak 56 aday açıklandı. Listenin neredeyse yarısını Çinli üreticilerin oluşturması küresel pazardaki değişimi gözler önüne seriyor.

    2027 Dünyada Yılın Otomobili adayları belli oldu: Yarısı Çinli! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünyada Yılın Otomobili 2027 ödülleri için ana kategoride yarışacak ilk 56 aday resmi olarak açıklandı. Yayımlanan liste, küresel otomotiv pazarındaki dengelerin ne kadar radikal bir şekilde değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aday gösterilen 56 aracın tam 27 tanesi Çinli markalara ait. Bu durum, Çin menşeli otomobillerin sadece uygun fiyatlarıyla değil, teknoloji ve kalite algısıyla da pazarın zirvesine yerleştiğini kanıtlıyor.

    Ana kategoride "2027 Dünyada Yılın Otomobili" tacını takabilmek için adayların karşılaması gereken oldukça sert kriterler bulunuyor. Aday bir modelin yıllık en az 10.000 adetlik üretim hacmine ulaşması, kendi ana pazarında lüks segment seviyesinin altında fiyatlandırılması ve 1 Ocak 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında en az iki farklı kıtadaki en az iki büyük pazarda resmi olarak satışta olması gerekiyor.

    Dev rekabet: Kimler yarışıyor?

    2027 Dünyada Yılın Otomobili adayları belli oldu: Yarısı Çinli!
    Ana kategoride yarışacak 56 model arasında BMW i3, Hyundai Ioniq 3, Kia Telluride, Mazda CX-5, Volvo EX60 ve Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modelleri yer alırken; Çin kanadından BYD Ti7, Chery Q, Deepal S07, Geely Starray EM-i, Leapmotor T03, Lynk & Co 900, Onvo L90 ve Zeekr 8X gibi dikkat çekici modeller yarışa katılıyor.

    Dünyada Yılın Otomobili 2027
    BMW i3 Buick Electra E7 BYD Ti7
    Changan Nevo Q05 Chery Q Chevrolet Aveo
    Chevrolet Captiva EV / PHEV Cupra Raval Deepal S05
    Deepal S07 DS N°7 Exeed Exlantix ET
    Exeed RX GAC Aion UT GAC Aion V
    Geely EX2 Geely Starray EM-i Hyundai Bayon
    Hyundai IONIQ 3 Hyundai Tucson iCAUR v23
    Infiniti QX65 Jetour G700 Jetour T2
    Kia EV2 Kia Seltos Kia Syros EV
    Kia Telluride Leapmotor B10 Leapmotor C10
    Leapmotor T03 Lepas L6 EV Lepas L8 PHEV
    Lexus ES Lincoln Corsair Lynk & Co 900
    Mazda CX-5 Mazda CX-6e / EZ-60 Mercedes-Benz Electric C-Class
    Mercedes-Benz Electric GLC Mercedes-Benz GLA MG4 EV Urban
    Nissan Frontier Pro Nissan NX8 Omoda 4
    Onvo L90 Polestar 4 SUV Renault Filante
    Subaru Trailseeker Subaru Uncharted Volkswagen Atlas / Teramont Pro
    Volvo EX60 XPeng G6 2026 Edition XPeng L03
    XPeng P7+ Zeekr 8X
    2027 Dünyada Yılın Otomobili adayları belli oldu: Yarısı Çinli! Tam Boyutta Gör
    Organizasyon komitesi ayrıca Alt Kategoriler için de aday listelerini paylaştı:
    • Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCAUR v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 ve Mercedes-Benz GLA.
    • Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi Q7, Audi Q9, Avatr 07, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Range Rover EV, XPeng X9 ve Zeekr 9X.
    • Dünyada Yılın Performans Otomobili: Alpine A390 GTS, Chevrolet Corvette ZR1 / ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV4 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Kapı Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric ve Zeekr 7GT.

    Dünya genelinde 100’den fazla uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenecek kazananlar, 24 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek törenle resmi olarak açıklanacak.

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