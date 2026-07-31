Samsung'un yeni nesil Galaxy Z serisi sızdı: Beş model geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakın zamanda tanıttığı katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra henüz mağaza raflarına ulaşmadı bile ancak şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları hakkında bilgiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

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Yuvarlanabilir ekranlı Samsung telefon geliyor

Yeni Galaxy Z serisinin beş modeli içereceği söyleniyor: Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z TriFold'un halefi ve Samsung’un yuvarlanabilir OLED ekranlı ilk telefonu. Bu cihazların 2027 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GalaxyClub, yeni cihazların dahili kod adlarını açıkladı. Yayın organına göre Samsung, B9, H9, Q9 ve Z9 kod adlarıyla anılan cihazlar üzerinde çalışıyor. Q9 modelinin A ve B varyantları olduğu bildiriliyor. Rapora göre B9, Galaxy Z Flip9, H9, Galaxy Z Fold9 ve Q9 ise Galaxy Z Fold 9Ultra. İlginç bir şekilde, Q9'un A ve B varyantlarının sırasıyla normal Galaxy Z Fold 9 Ultra ve yeni nesil Galaxy Z TriFold'u temsil ettiği tahmin ediliyor. Z9'un Samsung'un ilk yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonu olabileceği tahmin ediliyor.

Galaxy Z TriFold, geçen yılın sonlarında duyurulmuş, bu yılın başlarında ABD'de satışa sunulmuştu. 3.000 dolarlık fiyat etiketine rağmen stoklar eridi, Samsung stokları yenilemekte zorlandı. Sınırlı sayıda satılacak sınırlı sayıda üretilen bir cihaz olması amaçlanmıştı. Bir süre sonra Galaxy Z TriFold'un üretimini durdurma kararı aldı. Yeni rapor, Samsung’un vazgeçmediğini, sessiz sedasız devam modelini geliştirdiğini gösteriyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 şu anda ön sipariş aşamasında. Cihazın mağazalardaki satışı 11 Ağustos itibarıyla başlayacak.

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