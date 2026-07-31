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    2027 Honda Accord tanıtıldı: Makyaj değil "mikro" dokunuşlar

    Otomotiv dünyası SUV modellere kaysa da Honda efsane modeli Accord’u yaşatmaya devam ediyor. Japonya’da tanıtılan güncellenmiş Accord, mikro tasarım dokunuşları ve eller serbest sürüşle geliyor.

    2027 Honda Accord tanıtıldı: SUV'lara karşı sedan direnişi Tam Boyutta Gör
    Tüketicilerin ve üreticilerin geleneksel sedan gövde tiplerinden uzaklaşıp SUV modellere yönelmesiyle bir dönemin satış rekorları kıran Honda Accord gibi modelleri küresel pazarda daha niş bir kitleye hitap etmeye başladı. Ancak Honda, efsanevi adını yaşatmakta kararlı. Şirket, güncellenmiş Honda Accord versiyonunu Japonya’da satışa sundu.

    Makyaj değil ufak tasarım dokunuşları

    Bu güncellemenin en dikkat çekici tarafı, radikal bir makyaj operasyonu olmaması. Honda büyük görsel değişiklikler yerine yakında küresel modellere de yansıtılması beklenen oldukça minimalist güncellemeler tercih etmiş.

    2027 Honda Accord tanıtıldı: SUV'lara karşı sedan direnişi Tam Boyutta Gör
    Japonya’da satılan tüm versiyonlarda ön farların içindeki turuncu reflektörler yerini şeffaf yan sinyal lambalarına bırakmış. Bu değişim ön tasarıma daha bütüncül ve modern bir hava katıyor. Buna ek olarak, ön farların etrafını saran detaylar artık araçla aynı gövde renginde geliyor.

    Yenilenen Accord; Kanyon Nehir Mavisi Metalik, Platin Beyaz İnci, Kristal Siyah İnci ve Meteorit Gri Metalik olmak üzere 4 farklı dış renk seçeneğiyle sunuluyor.

    Honda Sensing 360+

    Güncellemenin en teknolojik adımı ise Accord e:HEV Sensing 360+ versiyonunda karşımıza çıkıyor. Bu amiral gemisi versiyon, dışarıdan bakıldığında gövde rengi ön ızgarası ve yine gövde rengi köpekbalığı sırtı anteniyle standart e:HEV modelinden ayrılıyor.

    2027 Honda Accord tanıtıldı: SUV'lara karşı sedan direnişi Tam Boyutta Gör
    Japonya pazarında sunulan bu gelişmiş sürüş destek sistemi, haritalandırılmış otoyollarda eller serbest sürüşe izin veriyor. Bu hamle, Honda'nın otonom sürüş yarışında rakiplerine karşı elini doğrudan güçlendiriyor.

    Japonya’daki tüm Accord versiyonlarında tanıdık hibrit ünite görev yapmaya devam ediyor. 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve eCVT şanzımanla kombine ediliyor. Japonya pazarındaki başlangıç fiyatı yaklaşık 37.000 dolar seviyesinden başlarken, amiral gemisi donanımda 39.600 dolar seviyesine ulaşıyor.

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    MunOG 4 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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