2027 Honda Accord tanıtıldı: Makyaj değil "mikro" dokunuşlar

Makyaj değil ufak tasarım dokunuşları
Bu güncellemenin en dikkat çekici tarafı, radikal bir makyaj operasyonu olmaması. Honda büyük görsel değişiklikler yerine yakında küresel modellere de yansıtılması beklenen oldukça minimalist güncellemeler tercih etmiş.
Yenilenen Accord; Kanyon Nehir Mavisi Metalik, Platin Beyaz İnci, Kristal Siyah İnci ve Meteorit Gri Metalik olmak üzere 4 farklı dış renk seçeneğiyle sunuluyor.
Honda Sensing 360+
Güncellemenin en teknolojik adımı ise Accord e:HEV Sensing 360+ versiyonunda karşımıza çıkıyor. Bu amiral gemisi versiyon, dışarıdan bakıldığında gövde rengi ön ızgarası ve yine gövde rengi köpekbalığı sırtı anteniyle standart e:HEV modelinden ayrılıyor.
Japonya’daki tüm Accord versiyonlarında tanıdık hibrit ünite görev yapmaya devam ediyor. 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve eCVT şanzımanla kombine ediliyor. Japonya pazarındaki başlangıç fiyatı yaklaşık 37.000 dolar seviyesinden başlarken, amiral gemisi donanımda 39.600 dolar seviyesine ulaşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii