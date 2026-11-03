2027 IMEI kayıt ücreti belli oldu: Amiral gemisi telefonlarla aynı fiyat!

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Tam Boyutta Gör Yurt dışından telefon getirmek isteyenleri ilgilendiren 2027 IMEI kayıt ücreti belli oldu. Her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda artırılan IMEI kayıt harcı, 2027 yılında yüzde 27,83 zamlanarak 69 bin 358 TL'ye yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı da netleşti. Buna göre 2027 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu oran, IMEI kayıt harcı başta olmak üzere yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalardaki artışları da belirledi.

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2027 IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 TL olacak

2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti, yüzde 27,83'lük artışla 2027 yılında 69 bin 358 TL'ye çıkacak. Böylece IMEI kayıt harcı, 1 Ocak 2027 itibarıyla 15 bin 100 TL artmış olacak.

Yurt dışından telefon getirmek mantık dışı hale geliyor

IMEI kayıt ücretindeki artış, yurt dışından akıllı telefon satın almanın maliyetini önemli ölçüde artıracak. 2027 yılında yaklaşık 70 bin TL'ye ulaşacak IMEI kayıt harcı, yurt dışından telefon getirmenin fiyat avantajını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

IMEI kayıt ücretine ödenecek yaklaşık 70 bin TL yerine Türkiye'den amiral gemisi seviyesinde akıllı telefon satın almak mümkün. Bu bütçeyle iPhone 17e, Xiaomi 17, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26+ ve Poco F8 Ultra gibi modeller satın alınabiliyor.

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