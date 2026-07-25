2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor

Yeni Crown'un dış tasarımında köklü bir değişikliğe gidilmezken daha çok detaylara odaklanıldığı görülüyor. Arka tamponun hafifçe elden geçirildiği araçta, gövde rengi seçeneklerine yeni bir siyah tonu eklendi. En üst paket olan Platinum'da ise kırmızı fren kaliperleri, siyah cam çerçeveleri ve gövde rengiyle uyumlu bagaj kapağı gibi sportif detaylar öne çıkıyor.
İç mekan ve güvenlik
Aracın kabininde 12.3 inçlik iki adet ekran ve deri koltuklar standart olarak sunulmaya devam ediyor. Konfor ve teknoloji tarafında Platinum versiyonu öne çıkıyor. Bu donanım seviyesinde 10 inç baş üstü gösterge ekranı (Head-Up Display), elektrikli yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon ile eller serbest açılabilen elektrikli bagaj kapağı standart olarak geliyor.
Teknoloji tarafında ise özellikle üst donanımlarda yaya algılama özellikli ön çarpışma önleme sistemi, trafik sıkışıklığı asistanı, dinamik arka tekerlek yönlendirme sistemi (RWS) ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi gelişmiş özellikler unutulmamış.
Güncellenen hibrit teknolojisi
2027 Toyota Crown ailesinin tamamı hibrit motor ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle sunuluyor. Yeni model yılıyla birlikte XLE, Limited ve Nightshade donanım paketlerinde beşinci nesil Toyota Hybrid System (THS 5) kullanılmaya başlandı. 2.5 litrelik benzinli motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiren bu sistem e-CVT şanzımanla görev yapıyor.
Toyota sistem gücünü henüz resmi olarak açıklamış değil. Ancak aynı THS 5 hibrit sistemini kullanan diğer Toyota modelleri dikkate alındığında, sistemin yaklaşık 232-240 beygir güç üretmesi bekleniyor. Ayrıca araç EPA verilerine göre karma kullanımda 100 kilometrede sadece 5.9 litre yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.
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