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    2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor

    Sedan ve crossover genlerini birleştiren Toyota Crown'un 2027 versiyonu tanıtıldı. Araçtaki en dikkat çekici yenilik ise beşinci nesil Toyota Hibrit Sistemi (THS 5) oldu.

    2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, sedan ve crossover genlerini birleştiren sıra dışı modeli Crown'un 2027 versiyonunu ABD'de görücüye çıkardı. Makyaj operasyonuyla birlikte gelen en dikkat çekici yenilik, beşinci nesil Toyota Hibrit Sistemi (THS 5) oldu. Yeni sistem daha atak ve dinamik bir sürüş sunarken, yakıt tüketimini de neredeyse aynı seviyede tutuyor.

    Yeni Crown'un dış tasarımında köklü bir değişikliğe gidilmezken daha çok detaylara odaklanıldığı görülüyor. Arka tamponun hafifçe elden geçirildiği araçta, gövde rengi seçeneklerine yeni bir siyah tonu eklendi. En üst paket olan Platinum'da ise kırmızı fren kaliperleri, siyah cam çerçeveleri ve gövde rengiyle uyumlu bagaj kapağı gibi sportif detaylar öne çıkıyor.

    2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve güvenlik

    Aracın kabininde 12.3 inçlik iki adet ekran ve deri koltuklar standart olarak sunulmaya devam ediyor. Konfor ve teknoloji tarafında Platinum versiyonu öne çıkıyor. Bu donanım seviyesinde 10 inç baş üstü gösterge ekranı (Head-Up Display), elektrikli yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon ile eller serbest açılabilen elektrikli bagaj kapağı standart olarak geliyor.

    Teknoloji tarafında ise özellikle üst donanımlarda yaya algılama özellikli ön çarpışma önleme sistemi, trafik sıkışıklığı asistanı, dinamik arka tekerlek yönlendirme sistemi (RWS) ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi gelişmiş özellikler unutulmamış.

    2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor Tam Boyutta Gör

    Güncellenen hibrit teknolojisi

    2027 Toyota Crown ailesinin tamamı hibrit motor ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle sunuluyor. Yeni model yılıyla birlikte XLE, Limited ve Nightshade donanım paketlerinde beşinci nesil Toyota Hybrid System (THS 5) kullanılmaya başlandı. 2.5 litrelik benzinli motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiren bu sistem e-CVT şanzımanla görev yapıyor.

    Toyota sistem gücünü henüz resmi olarak açıklamış değil. Ancak aynı THS 5 hibrit sistemini kullanan diğer Toyota modelleri dikkate alındığında, sistemin yaklaşık 232-240 beygir güç üretmesi bekleniyor. Ayrıca araç EPA verilerine göre karma kullanımda 100 kilometrede sadece 5.9 litre yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

    2027 model Toyota Crown tanıtıldı: 100 km'de 5.9 litre yakıyor Tam Boyutta Gör
    2027 Toyota Crown'un en üst donanım seviyesi olan Platinum versiyonunda 340 beygir güç üreten, 2.4 litrelik turbo beslemeli Hybrid MAX güç ünitesi korunmaya devam ediyor. Hem dış tasarımı tazelenen hem de teknik güncellemeler alan araç, Kuzey Amerika pazarında 41.640 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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