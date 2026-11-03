2027 MTV ne kadar olacak? İşte araçlara göre zam hesabı

Ancak 2027 MTV tarifesi henüz bu hesaplamalardan ibaret değil. Cumhurbaşkanı’nın MTV artışında kullanılacak oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. 2026 MTV tutarları belirlenirken yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 18,95 artış uygulanmıştı. Dolayısıyla aşağıdaki rakamlar, farklı bir düzenleme yapılmaması halinde oluşacak tutarları gösteriyor.
MTV hesaplanırken hangi bilgiler dikkate alınıyor?
Otomobillerde MTV hesabı; aracın yaşı, motor silindir hacmi ve ilk kayıt ve tescil tarihine göre değişiyor. 1 Ocak 2018 ve sonrasında ilk kez kayıt ve tescil edilen otomobillerde bunlara taşıt değeri de ekleniyor. Tam elektrikli otomobillerde ise motor silindir hacmi yerine motor gücü esas alınıyor.
2018 ve sonrasında tescil edilen otomobillerde 2027 MTV hesabı
Aşağıdaki tablo, 1-3 yaş grubundaki 2.000 cc’ye kadar otomobillerin 2027 MTV tutarlarını gösteriyor. Bu tablo hazırlanırken hem vergi tutarlarının hem de taşıt değeri sınırlarının yüzde 27,83 artırıldığı varsayılmıştır.
|Motor silindir hacmi
|2027 için hesaplanan taşıt değeri aralığı
|2026 yıllık MTV
|2027 yıllık MTV hesabı
|1.300 cc ve altı
|395.100 TL ve altı
|5.750 TL
|7.350 TL
|1.300 cc ve altı
|395.100 TL üzeri-692.100 TL dahil
|6.319 TL
|8.077 TL
|1.300 cc ve altı
|692.100 TL üzeri
|6.902 TL
|8.822 TL
|1.301-1.600 cc
|395.100 TL ve altı
|10.016 TL
|12.803 TL
|1.301-1.600 cc
|395.100 TL üzeri-692.100 TL dahil
|11.023 TL
|14.090 TL
|1.301-1.600 cc
|692.100 TL üzeri
|12.028 TL
|15.375 TL
|1.601-1.800 cc
|990.800 TL ve altı
|19.472 TL
|24.891 TL
|1.601-1.800 cc
|990.800 TL üzeri
|21.251 TL
|27.165 TL
|1.801-2.000 cc
|990.800 TL ve altı
|30.679 TL
|39.216 TL
|1.801-2.000 cc
|990.800 TL üzeri
|33.474 TL
|42.789 TL
2018 öncesinde tescil edilen otomobillerde durum ne?
1 Ocak 2018’den önce ilk kez kayıt ve tescil edilen otomobillerde taşıt değeri kriteri kullanılmıyor. Vergi, motor hacmi ve yaş grubuna göre belirleniyor. Bu araçlar için hesaplanan tutarlar şöyle:
|Motor silindir hacmi
|7-11 yaş
|12-15 yaş
|16 yaş ve üzeri
|1.300 cc ve altı
|2.860 TL
|2.159 TL
|758 TL
|1.301-1.600 cc
|5.565 TL
|3.933 TL
|1.509 TL
|1.601-1.800 cc
|10.411 TL
|6.336 TL
|2.450 TL
|1.801-2.000 cc
|16.137 TL
|9.600 TL
|3.781 TL
Elektrikli otomobillerde 2027 MTV hesabı
|Motor gücü
|Hesaplanan 2027 taşıt değeri aralığı
|Hesaplanan yıllık MTV
|70 kW ve altı
|395.100 TL ve altı
|1.837,50 TL
|70 kW ve altı
|395.100 TL üzeri-692.100 TL dahil
|2.019,25 TL
|70 kW ve altı
|692.100 TL üzeri
|2.205,50 TL
|70 kW üzeri-85 kW dahil
|395.100 TL ve altı
|3.200,75 TL
|70 kW üzeri-85 kW dahil
|395.100 TL üzeri-692.100 TL dahil
|3.522,50 TL
|70 kW üzeri-85 kW dahil
|692.100 TL üzeri
|3.843,75 TL
|85 kW üzeri-105 kW dahil
|990.800 TL ve altı
|6.222,75 TL
|85 kW üzeri-105 kW dahil
|990.800 TL üzeri
|6.791,25 TL
|105 kW üzeri-120 kW dahil
|990.800 TL ve altı
|9.804,00 TL
|105 kW üzeri-120 kW dahil
|990.800 TL üzeri
|10.697,25 TL
|120 kW üzeri-150 kW dahil
|1.237.500 TL ve altı
|14.709,00 TL
|120 kW üzeri-150 kW dahil
|1.237.500 TL üzeri
|16.048,00 TL
|150 kW üzeri-180 kW dahil
|2.476.700 TL ve altı
|20.508,50 TL
|150 kW üzeri-180 kW dahil
|2.476.700 TL üzeri
|22.376,00 TL
|180 kW üzeri–210 kW dahil
|2.476.700 TL ve altı
|31.236,50 TL
|180 kW üzeri-210 kW dahil
|2.476.700 TL üzeri
|34.079,75 TL
|210 kW üzeri-240 kW dahil
|3.965.000 TL ve altı
|49.113,50 TL
|210 kW üzeri-240 kW dahil
|3.965.000 TL üzeri
|53.583,25 TL
|240 kW üzeri
|4.708.200 TL ve altı
|80.390,25 TL
|240 kW üzeri
|4.708.200 TL üzeri
|87.696,00 TL
MTV ne zaman ve nereden ödeniyor?
MTV, mevcut uygulamada ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Yukarıdaki tablolarda yer alan rakamlar yıllık toplamları ifade ediyor.
Araç sahipleri, tahakkuk eden borçlarını Dijital Vergi Dairesi üzerinden görüntüleyip ödeyebiliyor. 2027 tarifesi yayımlandığında, aracın bilgilerine göre oluşan kesin tutarın buradan kontrol edilmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: