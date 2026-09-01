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    Yeni 2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı: Ömür boyu motor garantisi

    Volkswagen, Çin’de güncellenen Passat Pro’yu oldukça rekabetçi bir fiyat ve ömür boyu motor garantisiyle satışa sundu. İki farklı turbo motor seçeneğiyle gelen araç, zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör
    Çin pazarında sedan gövdeli Passat geleneğini sürdüren SAIC-Volkswagen güncellenmiş Passat Pro modelini satışa sundu. 2027 model yılıyla satışa çıkan yeni sedan, zengin donanım paketinin yanı sıra satış başlangıcına özel indirimleri ve ilk alıcılara sunulan ömür boyu motor garantisiyle öne çıkıyor.

    Yeni Passat Pro'nun taban liste fiyatı normalde 172.000 yuan olarak belirlense de araç lansmana özel indirimlerle birlikte 139.900 yuan'dan (yaklaşık 20.800 dolar) başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Volkswagen ayrıca yeni Passat Pro'nun ilk alıcılarına dikkat çekici bir jest yaptı.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör

    Ömür boyu motor ve şanzıman garantisi

    Yeni Passat Pro'yu ilk satın alan sürücülere, ticari olmayan kullanım ve yetkili servis bakımı şartıyla, motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti sunuluyor. Şık sedan tanıdık motor seçeneklerine sahip. Standart olarak sunulan 1.5 litrelik turbo motor 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken, daha güçlü 2.0 litrelik turbo motor ise 220 beygir güç ve 350 Nm torka sahip.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör
    Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunuluyor. Volkswagen mühendisleri, yapılan iyileştirmeler sayesinde Passat Pro’nun sürüş dinamikleri ve yol tutuşunun geliştirildiğini, sürüş konforunun ise artırıldığını belirtiyor.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör

    Dış tasarımdaki dokunuşlar

    Tasarım açısından önceki versiyonla büyük ölçüde aynı kalan yeni Passat Pro, otomatik uzun far kapatma özellikli Matrix LED farlarını koruyor. Ön bölümde karartılmış desenlere sahip yenilenen ızgara öne çıkarken, aerodinamik alanda yapılan iyileştirmeler sayesinde özellikle otoyol hızlarında kabin içi gürültünün azaltıldığı belirtiliyor.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda geleneksel kapı kolları tercih edilmeye devam ederken, yeni jant tasarımları ve arkada iki stop lambasının arasında konumlandırılmış aydınlatmalı Volkswagen logosu dikkat çekiyor.

    Üst donanımda üç ekranlı kokpit

    Passat Pro'nun en üst donanım seviyesinde, dijital gösterge paneline 15 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor. Güncellenen multimedya sisteminin yanı sıra 360 derece çevre görüş kamerası, 10 hava yastığı, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş ses sistemi, güçlendirilmiş fren sistemi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

    2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi Tam Boyutta Gör
    Passat Pro ayrıca radar ve sensörlerden yararlanan yarı otonom sürüş teknolojilerine sahip. Sistem otomatik acil frenleme, yoğun trafikte sürüş desteği, şeritte kalma asistanı ve tüm hız aralığında çalışan adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri bir arada sunuyor.

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