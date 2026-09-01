Yeni 2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı: Ömür boyu motor garantisi

Yeni Passat Pro'nun taban liste fiyatı normalde 172.000 yuan olarak belirlense de araç lansmana özel indirimlerle birlikte 139.900 yuan'dan (yaklaşık 20.800 dolar) başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Volkswagen ayrıca yeni Passat Pro'nun ilk alıcılarına dikkat çekici bir jest yaptı.
Ömür boyu motor ve şanzıman garantisi
Yeni Passat Pro'yu ilk satın alan sürücülere, ticari olmayan kullanım ve yetkili servis bakımı şartıyla, motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti sunuluyor. Şık sedan tanıdık motor seçeneklerine sahip. Standart olarak sunulan 1.5 litrelik turbo motor 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken, daha güçlü 2.0 litrelik turbo motor ise 220 beygir güç ve 350 Nm torka sahip.
Dış tasarımdaki dokunuşlar
Tasarım açısından önceki versiyonla büyük ölçüde aynı kalan yeni Passat Pro, otomatik uzun far kapatma özellikli Matrix LED farlarını koruyor. Ön bölümde karartılmış desenlere sahip yenilenen ızgara öne çıkarken, aerodinamik alanda yapılan iyileştirmeler sayesinde özellikle otoyol hızlarında kabin içi gürültünün azaltıldığı belirtiliyor.
Üst donanımda üç ekranlı kokpit
Passat Pro'nun en üst donanım seviyesinde, dijital gösterge paneline 15 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor. Güncellenen multimedya sisteminin yanı sıra 360 derece çevre görüş kamerası, 10 hava yastığı, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş ses sistemi, güçlendirilmiş fren sistemi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.
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