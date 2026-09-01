Yeni 2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı: Ömür boyu motor garantisi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin pazarında sedan gövdeli Passat geleneğini sürdüren SAIC-Volkswagen güncellenmiş Passat Pro modelini satışa sundu. 2027 model yılıyla satışa çıkan yeni sedan, zengin donanım paketinin yanı sıra satış başlangıcına özel indirimleri ve ilk alıcılara sunulan ömür boyu motor garantisiyle öne çıkıyor.

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Yeni Passat Pro'nun taban liste fiyatı normalde 172.000 yuan olarak belirlense de araç lansmana özel indirimlerle birlikte 139.900 yuan'dan (yaklaşık 20.800 dolar) başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Volkswagen ayrıca yeni Passat Pro'nun ilk alıcılarına dikkat çekici bir jest yaptı.

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Ömür boyu motor ve şanzıman garantisi

Yeni Passat Pro'yu ilk satın alan sürücülere, ticari olmayan kullanım ve yetkili servis bakımı şartıyla, motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti sunuluyor. Şık sedan tanıdık motor seçeneklerine sahip. Standart olarak sunulan 1.5 litrelik turbo motor 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken, daha güçlü 2.0 litrelik turbo motor ise 220 beygir güç ve 350 Nm torka sahip.

Tam Boyutta Gör Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunuluyor. Volkswagen mühendisleri, yapılan iyileştirmeler sayesinde Passat Pro’nun sürüş dinamikleri ve yol tutuşunun geliştirildiğini, sürüş konforunun ise artırıldığını belirtiyor.

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Dış tasarımdaki dokunuşlar

Tasarım açısından önceki versiyonla büyük ölçüde aynı kalan yeni Passat Pro, otomatik uzun far kapatma özellikli Matrix LED farlarını koruyor. Ön bölümde karartılmış desenlere sahip yenilenen ızgara öne çıkarken, aerodinamik alanda yapılan iyileştirmeler sayesinde özellikle otoyol hızlarında kabin içi gürültünün azaltıldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda geleneksel kapı kolları tercih edilmeye devam ederken, yeni jant tasarımları ve arkada iki stop lambasının arasında konumlandırılmış aydınlatmalı Volkswagen logosu dikkat çekiyor.

Üst donanımda üç ekranlı kokpit

Passat Pro'nun en üst donanım seviyesinde, dijital gösterge paneline 15 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor. Güncellenen multimedya sisteminin yanı sıra 360 derece çevre görüş kamerası, 10 hava yastığı, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş ses sistemi, güçlendirilmiş fren sistemi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Passat Pro ayrıca radar ve sensörlerden yararlanan yarı otonom sürüş teknolojilerine sahip. Sistem otomatik acil frenleme, yoğun trafikte sürüş desteği, şeritte kalma asistanı ve tüm hız aralığında çalışan adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri bir arada sunuyor.

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2027 Volkswagen Passat Pro satışa çıktı:Ömür boyu motor garantisi

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