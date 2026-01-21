Yeni Volvo EX60 tanıtıldı: 400 kW şarj, 810 km menzil ve daha fazlası

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volvo, 2008’den bu yana 2,7 milyondan fazla satışla en çok satan modeli XC60’ın elektrikli versiyonu EX60'ı resmi olarak tanıttı. 2025’te elektrikli araç satışları yüzde 13 gerileyen şirket, yeni Volvo EX60 ile bu durumu tersine çevirmeyi planlıyor. Yeni Volvo EX60, XC60 ile isim benzerliğine sahip olsa da SPA3 isimli tamamen farklı bir platformda üretiliyor.

Yeni Volvo EX60, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör EX60, gövde tasarımında büyük kardeşi EX90 ile benzer bir çizgiye sahip. Kapı kolları ise alışılmışın tamamen dışında. Son dönemde alışık olduğumuz gizli kapı kolları yerine camların alt kısmında küçük kanat şeklinde kapı kolları kullanılmış. Bunun 0,26 Cd sürtünme katsayısına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Google Gemini entegrasyonu

Ön kısımda bölünmüş farlar ve kapalı panjur, arka kısımda ise dikey üst stoplar Volvo’nun tipik tasarım öğeleri arasında. Cross Country versiyonu, 21 inç özel jantları, paslanmaz çelik koruma plakaları ve daha geniş çamurluklarla daha kaslı bir görünüm sunuyor. Araç, havalı süspansiyonu sayesinde yüksek hızlarda otomatik olarak alçalıyor ve verimlilik artırılıyor.

Volvo EX60'un iç mekânında neredeyse butonsuz bir tasarım dikkat çekiyor. Çoğu fonksiyon dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor ve araçta ilk kez Google Gemini AI asistanı kullanılıyor. Volvo, yazılım problemlerinin EX60 ile çözülmüş olduğunu ve ekranların hızlı tepki verdiğini, haritaların anında yüklendiğini, sesli asistanın yolcuları daha iyi anladığını belirtiyor.

28 hoparlörlü Bowers & Wilkins sistemi, Volvo modellerinde bir ilk olarak dört koltuğun başlıklarına hoparlör entegre edilmiş şekilde geliyor. Kabin tamamen düz bir tabana sahip. Bu sayede yaşam ve depolama alanları oldukça geniş. EX60'te ayrıca ön bagaj 85 litrelik ek alan sağlıyor.

Motor ve batarya seçenekleri

Tam Boyutta Gör Performans tarafında Volvo EX60'ın arka ve dört tekerlekten çekişli üç versiyonu bulunuyor:

P6 (tek motor, 369 hp, 480 Nm): 0-100 km/s 5,9 sn, 80 kWsa batarya ile 620 km.

0-100 km/s 5,9 sn, 80 kWsa batarya ile 620 km. P10 AWD (çift motor, 503 hp, 710 Nm): 0-100 km/s 4,6 sn, 91 kWsa batarya ile 660 km.

0-100 km/s 4,6 sn, 91 kWsa batarya ile 660 km. P12 AWD (çift motor, 670 hp, 790 Nm): 0-100 km/s 3,9 sn, 112 kWsa batarya ile 810 km.

Yeni EX60'ın şarj performansı da etkileyici; üst seviye modelde 400 kW şarjla %10-80 şarj sadece 19 dakika sürüyor ve 10 dakikalık hızlı şarjla 340 km menzil kazanılabiliyor. Elektrikli SUV modelde 10 yıl batarya garantisi sunuluyor.

Tam Boyutta Gör EX60, Volvo’nun mega döküm (mega casting) teknolojisi ile üretilen ilk modeli. Bu sayede yüzlerce küçük parça yerine büyük alüminyum gövde parçaları kullanılarak ağırlıktan tasarruf ediliyor. Bununla birlikte hücrelerin doğrudan şasiye entegre edildiği cell-to-body teknolojisi ve şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği yeni nesil motorlar da devreye girdiğinde verimlilik ve menzil artıyor.

Volvo EX60 fiyatı

Yeni Volvo EX60, halihazırda Avrupa'da siparişe açılmış durumda. Bahar aylarında İsveç'te üretime girecek modelin P6 ve P10 versiyonları yaz aylarından itibaren teslim edilecek. P12 teslimatları ise daha sonra başlayacak. Fiyatlar 62.990 euro seviyesinden başlıyor.

