2.0GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon S4 Prime çipsete sahip ilk telefon LG tarafından CES 2013'te tanıtılabilir

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OLED televizyonlardan küçük ve orta ölçekli panellere kadar ekran teknolojileriyle ilgili birçok tanıtım gerçekleştireceği bildirilen LG Display'in 5.5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 403ppi piksel yoğunluğuna sahip ve yalnızca 1mm çerçeveye sahip bir akıllı telefon ekranı sergileyeceği ortaya çıkmıştı. İlk olarak GSMArena, ardından Digitimes'ın haberine taşıdığı bir iddiaya göre; Güney Koreli teknoloji devi yeni telefon panelini tanıtmakla kalmayıp bu paneli bünyesinde barındıran amiral gemi akıllı telefonunu da resmen gün yüzüne çıkaracak. Optimus G2 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, oldukça dar bir çerçeveye oturtulan 5.5 inçlik ekranını tek elle tutuşu zorlaştıracak bir enine genişlemeye gerek duymadan yapısında ihtiva edebilecek.
Geliştirme çalışmalarının LG ve LG'ye bağlı alt kuruluşları kapsayan bir proje kapsamında birkaç ay önce başladığı ortaya çıkan ikinci nesil Optimus G, tıpkı Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli ilk telefonlardan biri olan halefi gibi çipset anlamında bir ilke imza atabilir. Yüksek çözünürlük desteğiyle yeni nesil akıllı televizyonları hedef alan Snapdragon S4 Prime serisinin 2.0GHz hızında ARM Cortex-A15 mimarisi örnek alınarak geliştirilen dört çekirdekli Krait işlemci, Adreno 320 grafik birimi ve çift kanallı LPDDR3 (667/800MHz) sistem belleği desteğine sahip iletişim modemiyle bütünleşik haldeki MSM8974 modelli üyesinden gücünü alacağı ileri sürülen Optimus G2'nin 2GB RAM ve yeni nesil CMOS kamera sensörüyle donatılması bekleniyor. Diğer teknik özellikleri bilinmeyen telefonun NVIDIA Tegra 4 ve dört çekirdekli Samsung Exynos 5 ile benzer seviyede bir işlem performansı ortaya koyacağı tahmin ediliyor.
Çeşitli kaynaklardan gelen bu iddiaların yanı sıra LG tarafından resmen yayınlanan CES 2013'teki duyurularla ilgili tanıtım videosu da bir akıllı telefon modelinin yolda olduğunu yukarıdaki görseli gözler önüne sererek ilan ediyor. Türkiye saatiyle 8 Ocak, 06:00'da başlayacak olan LG'nin basın konferansıyla ilgili daha fazla detay için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.
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Dostum o at gözlüklerini kendin takmış gibi konuşuyorsun
LG Optimus g ve nexus 4 s4pro cipsetli süper telefonlar söylediğin gibi s3 ü ikiye katlar. Ama ikisini kiyaslarsan Optimus g daha jb alacak, nexus ise 3.4kernelli son sürüm android ve daha ucuz. Bu yüzden herkes opt.g yerine n4 tercih ediyor ancak telefon bulunamıyor!!
Türkiye'de zaten hersey geç ve pahalı geliyor ama suan dünya genelinde durum böyle.
Optimus 4 sadece att ve sprint operatorleriyle abd, uk ve birkaç ülkede satılıyor. Aynı şekilde nexus 4 16gb google playde 349$ a satılıyor ama stoklar yetmiyor saatler içinde tükeniyor abd de bile n4 almak isteyen ya karaborsadan 500-600$ veriyor yada google playe sipariş verip aylarca bekliyor p
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