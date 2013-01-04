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2.0GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon S4 Prime çipsete sahip ilk telefon LG tarafından CES 2013'te tanıtılabilir

6 yıl
1,2b
1
39
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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OLED televizyonlardan küçük ve orta ölçekli panellere kadar ekran teknolojileriyle ilgili birçok tanıtım gerçekleştireceği bildirilen LG Display'in 5.5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 403ppi piksel yoğunluğuna sahip ve yalnızca 1mm çerçeveye sahip bir akıllı telefon ekranı sergileyeceği ortaya çıkmıştı. İlk olarak GSMArena, ardından Digitimes'ın haberine taşıdığı bir iddiaya göre; Güney Koreli teknoloji devi yeni telefon panelini tanıtmakla kalmayıp bu paneli bünyesinde barındıran amiral gemi akıllı telefonunu da resmen gün yüzüne çıkaracak. Optimus G2 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, oldukça dar bir çerçeveye oturtulan 5.5 inçlik ekranını tek elle tutuşu zorlaştıracak bir enine genişlemeye gerek duymadan yapısında ihtiva edebilecek.
Geliştirme çalışmalarının LG ve LG'ye bağlı alt kuruluşları kapsayan bir proje kapsamında birkaç ay önce başladığı ortaya çıkan ikinci nesil Optimus G, tıpkı Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli ilk telefonlardan biri olan halefi gibi çipset anlamında bir ilke imza atabilir. Yüksek çözünürlük desteğiyle yeni nesil akıllı televizyonları hedef alan Snapdragon S4 Prime serisinin 2.0GHz hızında ARM Cortex-A15 mimarisi örnek alınarak geliştirilen dört çekirdekli Krait işlemci, Adreno 320 grafik birimi ve çift kanallı LPDDR3 (667/800MHz) sistem belleği desteğine sahip iletişim modemiyle bütünleşik haldeki MSM8974 modelli üyesinden gücünü alacağı ileri sürülen Optimus G2'nin 2GB RAM ve yeni nesil CMOS kamera sensörüyle donatılması bekleniyor. Diğer teknik özellikleri bilinmeyen telefonun NVIDIA Tegra 4 ve dört çekirdekli Samsung Exynos 5 ile benzer seviyede bir işlem performansı ortaya koyacağı tahmin ediliyor.
Çeşitli kaynaklardan gelen bu iddiaların yanı sıra LG tarafından resmen yayınlanan CES 2013'teki duyurularla ilgili tanıtım videosu da bir akıllı telefon modelinin yolda olduğunu yukarıdaki görseli gözler önüne sererek ilan ediyor. Türkiye saatiyle 8 Ocak, 06:00'da başlayacak olan LG'nin basın konferansıyla ilgili daha fazla detay için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

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xxxx1 6 yıl en beğenilen
insanları önce 1.nesil Optimus G ye doyurun,yine ne yapıyorsanız yapın...cihazların adları var kendileri yok...
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onuralkan55 6 yıl
Lg firması kadar berbat firma görmedim nerde çapulcu paçoz insan varsa doldurmuşlar müşteri hizmetlerine 4446543 ü aradım kadın fırça atıyor yüksek sesle konuşuyor kadına derdimizi anlatıyoruz kadın salak salak konuşuyor hd 4x var bende takilma yapiyor diyorum bana söylediği format atalım beraber ya sabır teknik anlamda yetersiz insanları neden koyarlar bu telefonların başına bilgisiz yetersiz kendini bilmez cahil konuşmasını bilmeyen insanlarla beni muhatap eden lg firması sen bundan sonra artık benden para yerine babayı alırsın
Lg firması kadar berbat firma görmedim nerde çapulcu paçoz insan varsa doldurmuşlar müşteri hizmetlerine 4446543 ü aradım kadın fırça atıyor yüksek sesle konuş...
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Gayipten Gelen Ses 6 yıl
benim laptoptan iyi lan donanım nası iş anlamadım bu telefon sektörünü anlamak mümkün değil donanım var yazılım yok
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cmengn 6 yıl
LG nin ces'teki sunumu bitti fakat yeni telefonu tanitmadilar. Yanlis anlamadiysam yakinda gelecek gibi bir ifade duydum sanirim subatin sonundaki etkinlikte tanitilacak. Su lg guncellemede sikinti cikarmasa tasarimlari fln gayet guzel aslinda. Kesinlikle dusunulebilir..
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serokar1 6 yıl
LG = Yazılım ve Donanımı bir arada bulundaramayan firma (şimdilik) :)
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Raikirin 6 yıl
LG'ye amiral dayanmıyor.
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kemaloztin 6 yıl
Çok süper bir telefona benziyor
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wolf silver 6 yıl
galaxy s4 rakip olabilir belki oda belki yani :-)
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Jacobıan 6 yıl
4x in üzerine g yi çıkardı g2 yi de çıkar iyice et içine LG bu kadar saçma bir telefon üreticisi daha yok
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onsos1100 6 yıl
Lg evlat olsan sevilmezsin Lg :D senin kadar beceriksiz başka bir firma olsa mobile platformu kapatır Ütü üretmeymeye devam ederdi
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onuralkan55 6 yıl
Lg firması kadar berbat firma görmedim nerde çapulcu paçoz insan varsa doldurmuşlar müşteri hizmetlerine 4446543 ü aradım kadın fırça atıyor yüksek sesle konuşuyor kadına derdimizi anlatıyoruz kadın salak salak konuşuyor hd 4x var bende takilma yapiyor diyorum bana söylediği format atalım beraber ya sabır teknik anlamda yetersiz insanları neden koyarlar bu telefonların başına bilgisiz yetersiz kendini bilmez cahil konuşmasını bilmeyen insanlarla beni muhatap eden lg firması sen bundan sonra artık benden para yerine babayı alırsın
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SystemApps 6 yıl
5.5 inçlik yeni tablet...ben 40inç olanını bekliyorum hem tv hem tablet hemde telefon olarak kullanacam nasıl fikir?
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aspirin_00 6 yıl
batarya olayına hiç çözüm üretilmiyor nedense. sadece işlemciden ibaret telefonlar
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cleric03 6 yıl
Optimmus G 'yi göremedik diyen at gözlüklüler sanırım.Bunun Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu göze alın ona göre yorum yapın. Ebay'danda bir bakın lg optimus g'ye altta özellikleri var karşılaştırmaları koymuşlar 1080p çözünürlükteki başarısı galakxy s3 le s2 toplamı kadar :) ...Herkes tutturmuş yazılımda yazılım bi bitmediniz arkadaş.Bu adamlar 2 senedir nerdeyse bütün telefonlarında öncü teknoloji firması oldular birazda bardağın dolu tarafından bakın.Adamlar f/p ürünü satıyor bu fiyata bu özelliklere iphoneden 1000 tl fazla ödeyeceğime burdan alırım .Benim anlamadığım 1000 tl eksik veriyorsunda herşey iphone gibi yada samsung s3 olmasını bekleyemezsin dimi?Ordada yazılım konusunda biraz geride kalıyor olay bu adamlar illa bizden alın demiyor.
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foz54 6 yıl cleric03
cleric03
Optimmus G 'yi göremedik diyen at gözlüklüler sanırım.Bunun Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu göze alın ona göre yorum yapın. Ebay'danda bir bakın lg optimus g'ye altta özellikleri var karşılaştırmaları koymuşlar 1080p çözünürlükteki başarısı galakxy s3 le s2 toplamı kadar :) ...Herkes tutturmuş yazılımda yazılım bi bitmediniz arkadaş.Bu adamlar 2 senedir nerdeyse bütün telefonlarında öncü teknoloji firması oldular birazda bardağın dolu tarafından bakın.Adamlar f/p ürünü satıyor bu fiyata bu özelliklere iphoneden 1000 tl fazla ödeyeceğime burdan alırım .Benim anlamadığım 1000 tl eksik veriyorsunda herşey iphone gibi yada samsung s3 olmasını bekleyemezsin dimi?Ordada yazılım konusunda biraz geride kalıyor olay bu adamlar illa bizden alın demiyor.

Dostum o at gözlüklerini kendin takmış gibi konuşuyorsun


LG Optimus g ve nexus 4 s4pro cipsetli süper telefonlar söylediğin gibi s3 ü ikiye katlar. Ama ikisini kiyaslarsan Optimus g daha jb alacak, nexus ise 3.4kernelli son sürüm android ve daha ucuz. Bu yüzden herkes opt.g yerine n4 tercih ediyor ancak telefon bulunamıyor!!

Türkiye'de zaten hersey geç ve pahalı geliyor ama suan dünya genelinde durum böyle.
Optimus 4 sadece att ve sprint operatorleriyle abd, uk ve birkaç ülkede satılıyor. Aynı şekilde nexus 4 16gb google playde 349$ a satılıyor ama stoklar yetmiyor saatler içinde tükeniyor abd de bile n4 almak isteyen ya karaborsadan 500-600$ veriyor yada google playe sipariş verip aylarca bekliyor p
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