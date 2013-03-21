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20x optik yakınlaştırma ve Digic 6 işlemci ile iki yeni Canon kompakt fotoğraf makinesi, "SX270HS ve SX280HS"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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20x optik yakınlaştırma ve Digic 6 işlemci ile iki yeni Canon kompakt fotoğraf makinesi,
20x optik yakınlaştırma ve Digic 6 işlemci ile iki yeni Canon kompakt fotoğraf makinesi,
Canon'un yeni ürün duyurusu yapacağını açıkladığı 22 Mart tarihinden bir gün önce etkinlik kapsamında tanıtılacak modeller resmi olarak ortaya çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde duyurulan 700D ve 100D modellerinden sonra şimdide PowerShot ailesinin iki yeni üyesi SX270HS ve SX280HS kompakt fotoğraflar makineleri resmi olarak duyuruldu.
Canon tarafından duyurulan ve firmanın meşhur PowerShot ailesinin yeni üyeleri olan SX270HS ve SX280HS, yeni geliştirilen teknolojileri üzerlerinde barındırıyorlar. İki model de oldukça şık gövde yapıları yanında, harici olarak satılan su altı hazneleri ile 40 metre derinliğe kadar inilmesine imkan sağlayabiliyorlar. Teknik olarak yeni geliştirilen Digic 6 görüntü işlemcisinden güç alan modeller, 25-500mm geniş açı lens ile 20x optik, 40x dijital yakınlaştırma sağlayabiliyorlar. 1/2.3" 12.1MP BSI CMOS sensörün yer aldığı SX270HS ve SX280HS, akıllı ve dinamik görüntü sabitleme teknolojilerine, (7.5cm) 3" Pure Color II G LCD erkana, Full HD 60/30Fps video çekim kapasitesine ve manuel çekim modlarını bünyelerinde barındırıyorlar.
 
20x optik yakınlaştırma ve Digic 6 işlemci ile iki yeni Canon kompakt fotoğraf makinesi,
20x optik yakınlaştırma ve Digic 6 işlemci ile iki yeni Canon kompakt fotoğraf makinesi,
Yeni geliştirmeler ile ISO 6400 değerine kadar aktif olarak kullanılabilen modeller, High Speed Burst HQ özelliği yardımıyla saniyede 14 kare çekim hızına ulaşarak oldukça iyi bir performans ortaya koyabiliyorlar. İki modeli birbirinden ayıran en büyük özellik ise, PowerShot SX280HS modelinin beraberinde dahili A-GPS ve Wi-Fi kablosuz bağlantı yeteneklerini getiriyor olması. Bu sayede fotoğraf makinesi Canon'un CameraWindows uygulaması ile aktif olarak kullanılabiliyor ve çekilen fotoğraflar üzerine GPS koordinatları eklenebiliyor.
Canon'un yeni PowerShot serisi fotoğraf makinesi modellerinden SX270HS 420$, SX280HS modeli ise 450$ fiyat etiketine sahip olarak Nisan ayında piyasaya çıkıyorlar.

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savasserter 6 yıl
Fotoğraf performansına bişey diyemeyeceğim ama gps ile wifi çok iyi olmuş.
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jiddi 6 yıl
Digic 6 da mı çıkmış ! Bek bu haberi atlamışım. Ne imiş bu Digic 6'nın olayı ?
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V4LKyR 6 yıl
Acaba Full HD videoları "Progressive" mi yoksa "Interlaced" mı olarak çekiyor? Çok önemli bir özellik bu.
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