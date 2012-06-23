20x optik zoomlu Panasonic Lumix TZ30 satışa çıkıyor

Haber Editörü
Lumix serisi ile dijital fotoğraf makinesi segmentinde başarılı satışlar yapan Panasonic, aileye yeni bir üye daha ekliyor.
Serinin son üyesi olan Lumix TZ30, kompakt tasarımı ve zengin özellikleriyle ön plana çıkıyor.
14.1 megapiksellik gelişmiş MOS sensörü, 0.1 saniye otomatik odaklama süresi, 20x optik zoom, 24mm ultra geniş açılı Leica lens, düşük ışık koşullarında yüksek netlikte fotoğraf çekilmesini sağlayan Venus görüntü işlemcisi, 40x dijital zoom, MP4 formatında 60p (NTSC) / 50p (PAL) Full HD video kaydı, GPS özelliği, dokunmatik ekran, rötuş özelliği, farklı efektler yeni modelde kullanıcılara sunuluyor.
USB kablosu ile şarj edilebilen Panasonic Lumix TZ30 modeli 1169TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.
http://www.panasonic.com.tr/html/tr_TR/%C3%9Cr%C3%BCnler/Lumix/Stil+Sahibi+Kompakt/DMC-TZ30/overview/8970765/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@Batuist DSLR makine aldığında bu kadar taşıması kolay olmuyor.