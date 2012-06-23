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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

20x optik zoomlu Panasonic Lumix TZ30 satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumix serisi ile dijital fotoğraf makinesi segmentinde başarılı satışlar yapan Panasonic, aileye yeni bir üye daha ekliyor. 
Serinin son üyesi olan Lumix TZ30, kompakt tasarımı ve zengin özellikleriyle ön plana çıkıyor.
14.1 megapiksellik gelişmiş MOS sensörü, 0.1 saniye otomatik odaklama süresi, 20x optik zoom, 24mm ultra geniş açılı Leica lens, düşük ışık koşullarında yüksek netlikte fotoğraf çekilmesini sağlayan Venus görüntü işlemcisi, 40x dijital zoom, MP4 formatında 60p (NTSC) / 50p (PAL) Full HD video kaydı, GPS özelliği, dokunmatik ekran, rötuş özelliği, farklı efektler yeni modelde kullanıcılara sunuluyor. 
USB kablosu ile şarj edilebilen Panasonic Lumix TZ30 modeli 1169TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. 

http://www.panasonic.com.tr/html/tr_TR/%C3%9Cr%C3%BCnler/Lumix/Stil+Sahibi+Kompakt/DMC-TZ30/overview/8970765/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ademarslan2023 7 yıl
AYRICA YEDEK BATARYA VE HAFIZA KARTI MUTLAKA ALIN EN AZ 32 GB O
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ademarslan2023 7 yıl
ARKADAŞLAR MAKİNAYI 4 GÜNDÜR KULLANIYORUM TOPLAM 1400 LİRAYA GELDİ 32 GB HAFIZA KARTI VE YEDEK BATARYA ŞART 2400 LİRA OLSA GENE ALIRDIM GÖZ KIRPMADAN 2 YILDIR ARAŞTIRIYORUM PANASONİC MAKİNALARI ZUM MÜKEMMEL VİDEO OKADAR NET VE AKICIKİ 1080 60P DAHA NE OLSUN AYRICA BU KALİTEDE VİDEOYU MPG4 ÇEKMESİ TARİF EDİLEMEZ BİŞEY BENDEN TAVSİYE ALMAYI DÜŞÜNEN VARSA VE BÜTÇESİ YETİYORSA AKLINDA HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMADAN ALSIN DÜŞÜRÜP KIRMADIĞINIZ SÜRECE 10 YIL GİDER DİYE TAHMİN EDİYORUM
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye fiyatı ne kadar uçuk, yurt dışı sitelerde 255 dolardan başlıyor, yani 600 lira gibi bir fiyattan başlıyor ortalama 700 e kesinlikle bulunurken 400 lira fark atması ve fiyatının 1.100 civarı ve üzeri olması acınacak bir durum bir Türk kullanıcı olarak. Almanın mümkünatı yok bu çok istediğim makineyi:(((
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DH Misafiri 7 yıl
Bu makineyi farklı kılan MP4 formatında 60p (NTSC) / 50p (PAL) Full HD kayıt yapabilmesi, compact makine olması da taşıma açısından avantaj...
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DH Misafiri 7 yıl
Nikon P510'a bakın derim, bu fiyata bunu alacağıma bir daha ekler p510 alırım 42x optik zoom'lu af'li...
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dostum kertenkele 7 yıl
bu ufak makinalarda o kadar parayı sadece optik zoom una veriliyor bana kalırsa zira şuncaazcık makinaya 20x optik zoom u sığdırmak için epey pahalı araştırma yatırım yapmışlardır başarıncada acısını milletten çıkarıyorlar ne luzumu varsa
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mteke 7 yıl
Taşınabilir olması ve Geniş çekim açısı ile optik kalitesi ile alınabilir.
@Batuist DSLR makine aldığında bu kadar taşıması kolay olmuyor.
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JoeyBane 7 yıl
Yarı profesyoneller için ideal olabilir. Canon G9 kadar iyi olacağını düşünmüyorum fakat 20X optik de az buz birşey değil..
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Miyamoto Musashi 7 yıl
14mpx miş buradan nokiaya duyurulur :)) 41mpx şaka gibi :()))
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Batuist 7 yıl
kompakt bir makineye o kadar para vereceğime üzerine az miktar bir para daha ekleyerek canon 1100D alrım daha iyi.. yada iraz daha kastırır kendimi nikon D3100 alırım. gerçi bir fotoğraf makinesine okadar parayı veren 1400 lirayıda verir d3100 için... hiç olmazsa adam gibi bir makinem olur..
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himmet_dal 7 yıl
panasonicin her ürünü 10 numara
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