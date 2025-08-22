A101 marketler LS2 motosiklet kaskları satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan tabletlere, akıllı saatlere ve motosiklet kasklarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

21 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri

21 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında İspanyol LS2 markasına ait motosiklet kaskları yer alıyor. Katalogda en pahalı ürün FF808 Stream Jeans titanyum kask modeli 5499TL ile geliyor. Aynı modelin Stream Gloss versiyonu ve Stream Black versiyonu ise 4799TL seviyesinde.

14 Ağustos A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

FS2 FF800 Storm Burst matte kask 4899TL fiyat etiketine sahip. FF353 Rapid Claw kask modeli 3999TL iken Rapid Solid versiyonlar ise 3699TL olarak satılıyor. En ucuz model ise OF652 Airflow Happy ve 2299TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: