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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ŞOK Market, 21 Kasım aktüel kataloğunda Razer marka kablosuz oyuncu kulaklıklarını satışa sunuyor. Katalogda üst seviye mikrofonuyla öne çıkan BlackShark V2 Pro 8.799 liradan yer alıyor. Yüksek hızlı bağlantı ve surround ses sunan BlackShark V3 X 5.199 liraya, aktif gürültü engelleme özellikli Hammerhead Hyperspeed ise 3.799 liraya alıcılarını bekliyor. Oyunculara yönelik bu cazip teknolojik ürünleri ŞOK mağazalarından temin edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ŞOK gıda marketleri zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda kablosuz oyuncu kulaklıklarından oyuncu monitörlerine, kahve makinelerinden espresso makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

21 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

21 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer markasına ait kablosuz oyuncu kulaklıkları yer alıyor. Razer BlackShark V2 Pro modeli Triforce Titanyum 50mm sürücüler, 2.4G bağlantı, çelik takviyeli kafa bandı, Razer Hyperclear geniş bant mikrofon ile 8799TL fiyat etiketine sahip.

21 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan Bluetooth, 2.4G ve kablolu bağlantı modu, hassas konum belirleme, 7.1 surround ses, Hyperspeed yüksek hızlı bağlantı uyumu sunan Blackshark V3 x Hyperspeed kulaklık modeli 5199TL iken 2.4G USB-C adaptörü sayesinde Hyperspeed yüksek hızlı bağlantı, aktif gürültü engelleme, görüşmelerde elektronik gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü sunan Hammerhead Hyperspeed kablosuz kulaklık de 3799TL olarak satılacak.

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21 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

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