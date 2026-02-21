ŞOK marketler Xiaomi kişisel bakım ürünleri satıyor

21 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
21 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Xiaomi S101 tıraş makinesi iki ayarlanabilir hız seviyesi, 360 derece yüzen tıraş bıçağı, akıllı hız kontrolü, Type-C şarj, ıslak ve kuru tıraş özellikleri ile 1099TL seviyesinde.
Diğer taraftan Xiaomi salınımlı elektrikli diş fırçası akıllı hatırlatıcılar, çift salınım açısı, LED fırçalama modu göstergesi, ses titreşim motoru gibi özelliklerle 999TL. Son olarak Xiaomi Mi Ionic H300 saç kurutma makinesi 1600W motor, 2 kademe hız ayarı gibi özelliklerle 1649TL olarak satılacak.
vay be gayet iyi